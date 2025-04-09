OpenAI выпустила обновления для Advanced Voice Mode в ChatGPT. Теперь ИИ-помощник реже прерывает пользователей, а для платных подписчиков улучшена индивидуальность голосового помощника.
Чат-бот выдал фейковую историю, где мужчина якобы убил двух сыновей и получил 21 год тюрьмы. Норвежец обратился в суд на OpenAI из-за ложной информации.
Китайская Baidu представила две новые модели искусственного интеллекта: ERNIE X1, который будет конкурировать с DeepSeek R1, и ERNIE 4. 5 с мультимодальным пониманием. Новые разработки демонстрируют рост конкуренции в сфере ИИ.
В 18 странах проведена операция "Камберленд" против распространения ИИ-материалов насилия над детьми. Задержаны 25 человек, выявлено 272 подозреваемых и изъято 173 электронных устройства.
OpenAI выпустила новую языковую модель GPT-4. 5, которая является самой большой и лучшей для чата на данный момент. Модель получила улучшенную способность распознавать шаблоны и меньше подвержена галлюцинациям, доступ к ней сначала получат разработчики и владельцы ChatGPT Pro.
Meta планирует запустить автономное ИИ-приложение во втором квартале года. Компания также рассматривает возможность введения платной подписки по примеру OpenAI.
Nvidia сообщила о выручке в 39,3 млрд долларов в четвертом квартале, что на 78% больше чем в прошлом году. Компания ожидает дальнейший рост продаж до 43 млрд долларов в первом квартале 2026 финансового года.
Чат-бот Grok AI от компании xAI предложил казнить Дональда Трампа и Илона Маска в ответ на провокационные вопросы. Компания xAI уже устранила проблему и проводит расследование инцидента.
HR-эксперт рассказал о ключевых правилах составления эффективного резюме в современных условиях. Предоставлены детальные рекомендации по структуре, оформлению и актуальным трендам резюме 2025 года.
Исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона показало, что чрезмерное доверие к ИИ ухудшает когнитивные способности людей. В опросе 319 IT-специалистов выявлена прямая зависимость между уверенностью в ИИ и снижением критического мышления.
ЕС запускает Digital Identity Wallet для использования электронных документов между странами до конца 2026 года. Украина уже тестирует интеграцию «Дії» с этой системой для регистрации SIM-карт и банковских услуг.
OpenAI объявила об открытии своего первого офиса в Германии, который будет расположен в Мюнхене. Компания планирует нанимать сотрудников по маркетингу, глобальным вопросам и коммуникациям, расширяя присутствие в ЕС.
Apple планирует представить обновленный iPhone SE с дизайном iPhone 14, Face ID и USB-C портом. Смартфон получит новый чип A18 и может быть анонсирован уже на следующей неделе.
OpenAI запустила резидентство данных в Европе для соответствия местным требованиям к суверенитету данных. Новая система позволяет обрабатывать и хранить данные европейских клиентов ChatGPT Enterprise и API в пределах региона.
Сундар Пичаи анонсировал масштабные изменения в Google Search с внедрением новых ИИ-технологий. Компания планирует интегрировать Project Astra, Gemini Deep Research и Project Mariner для трансформации пользовательского опыта.
DeepSeek прошел проверку App Store и Google Play, но его безопасность еще анализируют. По словам Борнякова, приложение проверено маркетплейсами и вряд ли содержит шпионские программы.
OpenAI представила функцию «глубокое исследование» для ChatGPT, позволяющую выполнять сложные аналитические задачи. Функция доступна Pro-пользователям с лимитом 100 запросов и демонстрирует точность 26,6% в тесте «Последний экзамен человечества».
Сэм Альтман признал, что китайский чат-бот DeepSeek ослабил лидерство OpenAI в области ИИ. Компания планирует пересмотреть свою политику в отношении открытого кода и раскрытия информации о «процессе мышления» моделей.
Администрация Конгресса США ограничила использование DeepSeek из-за угрозы безопасности. Сотрудникам запрещено устанавливать китайский чат-бот на официальные устройства.
Итальянский регулятор Garante заблокировал доступ к китайскому ИИ-приложению DeepSeek из-за угрозы персональным данным. Компания отказалась предоставить информацию об использовании данных, заявив, что не работает в Италии.
Министр цифровой трансформации рассказал, как менялось ведомство за последние два года. Также говорил о внедрении OKR и ключевых вызовах на пути к цифровизации.
Китайское ИИ-приложение DeepSeek обогнало ChatGPT в App Store США и вызвало падение акций технологических компаний. Эксперты предупреждают о рисках конфиденциальности из-за хранения данных на серверах в Китае.
500 самых богатых людей мира потеряли $108 млрд из-за падения акций технологических компаний. Наибольшие потери понесли Ларри Эллисон ($27,6 млрд) и Дженсен Хуанг ($20,8 млрд) из-за китайского ИИ-стартапа DeepSeek.
Китайский ИИ-стартап DeepSeek сообщил о масштабных кибератаках после того, как обогнал ChatGPT в App Store. Компания временно ограничила регистрацию новых пользователей из-за технических проблем.
Новый китайский ИИ DeepSeek, созданный за $6 млн, обошел ChatGPT в App Store. Минцифры Украины считает это эволюцией, а не революцией, несмотря на значительное падение акций tech-гигантов.
Приложение AI Assistant от китайского стартапа DeepSeek стало №1 среди бесплатных приложений в App Store США. Успех достигнут несмотря на ограничения США на экспорт передовых чипов в Китай.
Сэм Альтман сообщил о запуске бесплатной версии ChatGPT o3-mini. Новая модель будет иметь улучшенные возможности мышления, а премиум-пользователи получат неограниченное количество запросов.
российская хакерская группировка 22с и кибербиец PalachPro утверждают, что якобы атаковали ChatGPT из-за его использования ВСУ. По их словам, сервис помогал украинским военным анализировать спутниковые снимки.
Марк Цукерберг защищает использование Meta набора данных LibGen с защищенными авторским правом электронными книгами. Он проводит параллели с YouTube, который также борется с пиратским контентом.
Водитель Tesla Cybertruck использовал ChatGPT для планирования взрыва возле отеля Trump International в Лас-Вегасе. Следствие установило, что инцидент был актом самоубийства 37-летнего военнослужащего спецназа.