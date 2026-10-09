Мужчина выиграл трёхлетний спор о штрафе за парковку, воспользовавшись ChatGPT в качестве адвоката
Киев • УНН
Рафал Горал оспаривал штраф в размере 100 фунтов за 16-минутную задержку с оплатой парковки. ChatGPT помог подготовить защиту, и дело закрыли.
Мужчина, которого оштрафовали на 100 фунтов стерлингов за то, что он недостаточно быстро оплатил парковку, после трех лет борьбы добился отмены штрафа — с помощью ChatGPT, выступившего в роли его адвоката. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.
Подробности
В августе 2023 года 45-летний Рафал Горал приехал на побережье в город Ньюки в графстве Корнуолл. Он оставил автомобиль на платной парковке на Тауэр-роуд и встал в очередь к паркомату.
По словам мужчины, устройство не принимало оплату банковской картой, поэтому ему пришлось скачать приложение RingGo и создать учетную запись. Из-за плохой мобильной связи этот процесс занял некоторое время.
Через две недели Горал получил штраф в размере 100 фунтов стерлингов от компании Smart Parking Limited. В уведомлении указывалось, что он оплатил парковку через 16 минут после въезда на стоянку.
В сентябре 2023 года мужчина обжаловал штраф, однако впоследствии получил требование от коллекторской компании уплатить уже 170 фунтов стерлингов. По его словам, в течение следующих лет он получал письма с требованиями об оплате и предупреждениями о возможном судебном разбирательстве.
В ноябре 2025 года с ним связалась другая коллекторская компания. Впоследствии мужчине сообщили, что дело может дойти до суда в октябре 2026 года. К тому моменту сумма штрафа выросла примерно до 300 фунтов стерлингов.
Как помог ChatGPT
На протяжении всего процесса Горал загружал в ChatGPT письма и электронные сообщения, чтобы получать советы относительно дальнейших действий и ответов. По его словам, искусственный интеллект также помог подготовить письменную защиту, которую он направил в суд.
25 сентября, за несколько недель до запланированного судебного разбирательства, мужчина получил электронное письмо с сообщением о том, что дело закрыто, а штраф отменен.
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Горал рассказал, что неоднократно обращался и в консультационную службу Citizens Advice, однако помощь искусственного интеллекта оказалась для него более полезной.
"С начала и до конца, каждый раз, когда я получал письмо, я спрашивал у ChatGPT, что делать. Он подсказывал, что отвечать, куда обращаться и все остальное", — отметил мужчина.
Он также подчеркнул, что дело было для него не столько вопросом денег, сколько принципа.
"Если вы знаете, что правы, то не должны платить им никаких денег", — сказал Горал.
По его словам, он был готов до конца отстаивать свою позицию в суде, но в итоге смог добиться отмены штрафа без судебного разбирательства.
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