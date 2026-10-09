Мужчина выиграл трёхлетний спор о штрафе за парковку, воспользовавшись ChatGPT в качестве адвоката

Мужчина, которого оштрафовали на 100 фунтов стерлингов за то, что он недостаточно быстро оплатил парковку, после трех лет борьбы добился отмены штрафа — с помощью ChatGPT, выступившего в роли его адвоката. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

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В августе 2023 года 45-летний Рафал Горал приехал на побережье в город Ньюки в графстве Корнуолл. Он оставил автомобиль на платной парковке на Тауэр-роуд и встал в очередь к паркомату.

По словам мужчины, устройство не принимало оплату банковской картой, поэтому ему пришлось скачать приложение RingGo и создать учетную запись. Из-за плохой мобильной связи этот процесс занял некоторое время.

Через две недели Горал получил штраф в размере 100 фунтов стерлингов от компании Smart Parking Limited. В уведомлении указывалось, что он оплатил парковку через 16 минут после въезда на стоянку.

В сентябре 2023 года мужчина обжаловал штраф, однако впоследствии получил требование от коллекторской компании уплатить уже 170 фунтов стерлингов. По его словам, в течение следующих лет он получал письма с требованиями об оплате и предупреждениями о возможном судебном разбирательстве.

В ноябре 2025 года с ним связалась другая коллекторская компания. Впоследствии мужчине сообщили, что дело может дойти до суда в октябре 2026 года. К тому моменту сумма штрафа выросла примерно до 300 фунтов стерлингов.

Как помог ChatGPT

На протяжении всего процесса Горал загружал в ChatGPT письма и электронные сообщения, чтобы получать советы относительно дальнейших действий и ответов. По его словам, искусственный интеллект также помог подготовить письменную защиту, которую он направил в суд.

25 сентября, за несколько недель до запланированного судебного разбирательства, мужчина получил электронное письмо с сообщением о том, что дело закрыто, а штраф отменен.

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Горал рассказал, что неоднократно обращался и в консультационную службу Citizens Advice, однако помощь искусственного интеллекта оказалась для него более полезной.

"С начала и до конца, каждый раз, когда я получал письмо, я спрашивал у ChatGPT, что делать. Он подсказывал, что отвечать, куда обращаться и все остальное", — отметил мужчина.

Он также подчеркнул, что дело было для него не столько вопросом денег, сколько принципа.

"Если вы знаете, что правы, то не должны платить им никаких денег", — сказал Горал.

По его словам, он был готов до конца отстаивать свою позицию в суде, но в итоге смог добиться отмены штрафа без судебного разбирательства.

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