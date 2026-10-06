Anthropic донесла на пользователя в полицию из-за чата с Claude

$44.990.1550.530.16
ukenru
04:27 • 20241 просмотра
Враг атаковал мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть раненыеPhoto
03:30 • 22554 просмотра
Турция и Пакистан разворачивают войска в Саудовской Аравии из-за атак хуситов
5 октября, 22:19 • 24337 просмотра
"Больше не во фракции": в «Европейской солидарности» подтвердили исключение Гончаренко
5 октября, 20:46 • 27386 просмотра
Украина уступила Венгрии и опустилась на третье место в группе Лиги нацийPhoto
5 октября, 19:10 • 28579 просмотра
Boeing втрое увеличит производство головок самонаведения для ракет Patriot — получила крупный контракт
5 октября, 17:31 • 27374 просмотра
Трамп снова заявил, что из-за ударов Украины по российским НПЗ растут цены на бензин в СШАPhoto
5 октября, 17:10 • 25668 просмотра
Эвакуируют ли США посольство из Киева из-за угроз рф — Рубио ответилVideo
5 октября, 16:18 • 42938 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 40311 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
5 октября, 15:04 • 19986 просмотра
Украинский FP-1/FP-2 может стать носителем восьми перехватчиков SPYS: Quantum WIY Industries представила концепцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.2м/с
62%
750мм
Популярные новости
Польша усилит войска и развернет Patriot у границы с Украиной5 октября, 21:48 • 8786 просмотра
Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии опасным5 октября, 22:50 • 7914 просмотра
Звонят «из полиции» и просят деньги за родственника: киберполиция предупредила о мошеннической схеме5 октября, 23:21 • 14703 просмотра
Кремль запустил кампанию по перекладыванию вины за удары по Украине на украинские власти — ЦПД5 октября, 23:52 • 19654 просмотра
В «Дії» тестируют выплаты в связи с беременностью и уходом за ребенком6 октября, 00:54 • 8746 просмотра
публикации
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 40035 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 42923 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 40304 просмотра
Уже 77% больниц состоятельной сети являются полностью автономными5 октября, 14:20 • 35388 просмотра
Возвращение к истокам и графическая революция — релиз игры Gears of War: E-DayPhotoVideo5 октября, 12:15 • 47672 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Марко Рубио
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Саудовская Аравия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 40035 просмотра
Мальдера объявил стартовый состав Украины на матч с Венгрией: кто в запасеVideo5 октября, 18:00 • 22303 просмотра
Энергетики обнаружили хомяка на высоковольтных линиях и провели настоящую спасательную операциюVideo5 октября, 15:42 • 28054 просмотра
Попал мячом в лицо болельщику — "нейтрального" россиянина Медведева дисквалифицировали на турнире в ПекинеVideo5 октября, 15:25 • 23877 просмотра
Купленную за $30 найденную в "темном углу" картину продали на аукционе за $1,35 млнVideo5 октября, 14:03 • 32697 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
The New York Times
Instagram
Социальная сеть

Anthropic донесла на пользователя в полицию из-за чата с Claude

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Anthropic сообщила полиции о чатах женщины с планами «стрельбы» в офисе шерифа. Ей предъявили тяжёлое обвинение во Флориде.

Anthropic донесла на пользователя в полицию из-за чата с Claude

В США женщину Карли Мишель Хеллер арестовали в Бонита-Спрингс в штате Флорида после того, как она якобы рассказала чат-боту Anthropic Claude о своём плане "устроить стрельбу" в ближайшем офисе шерифа. Об этом сообщает Futurism, пишет УНН.

Подробности

По данным WINK News, Хеллер предъявили обвинение в письменной угрозе насилием — тяжком преступлении второй степени во Флориде — после того, как внутреннее программное обеспечение Anthropic пометило её чаты для проверки человеком. После проверки сотрудником Anthropic, как сообщает WINK, компания пришла к выводу, что планы Хеллер представляют собой реальную угрозу, и в конце концов сообщила об этом местной полиции.

Как заявил шериф округа Ли Кармин Марчено местным журналистам, женщина призналась, что использовала Claude как "дневник", по-видимому, не зная, что историю её переписки могут прочитать сотрудники Anthropic.

Как отмечает издание, существует реальное противоречие между конфиденциальностью пользователей и ответственностью компаний, занимающихся искусственным интеллектом, за предотвращение актов насилия. Например, после массовой стрельбы в Тамблер-Ридж в Канаде в феврале быстро выяснилось, что преступник активно использовал ChatGPT для планирования стрельбы.

В деле массового убийства в Тамблер-Ридж новые детали - подозреваемой за полгода до нападения заблокировали аккаунт в ChatGPT21.02.26, 11:58 • 5521 просмотр

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Теракт
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
ChatGPT
Канада
Соединённые Штаты
Флорида