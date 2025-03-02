Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Кристина Фултон подала иск на Николаса Кейджа и их сына Уэстона из-за жестокого нападения в 2024 году. Она обвиняет Кейджа в халатности в отношении агрессивного поведения сына и требует компенсации за полученные травмы.