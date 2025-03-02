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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
В марте 2025 года выходят пять новых сериалов разных жанров - от супергеройского «Сорвиголовы» до реалити-шоу с Меган Маркл. Среди премьер также детектив, комедия и семейная драма.
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит
82-летний актер Харрисон Форд не сможет быть ведущим на церемонии «Оскар» из-за диагностированного опоясывающего лишая. Его заменит другая звезда «Звездных войн» - Марк Хэмилл.
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
В марте 2025 года на экраны выйдут пять захватывающих премьер разных жанров. Среди них научно-фантастический "Мики 17", шпионский триллер "Операция Черный кейс", фэнтези "В затерянных землях", криминальная драма "Мудрые парни" и экшн "Профи".
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности
25-летняя Кори Бродус, дочь рэпера Снуп Догга, родила дочь на 25 неделе беременности из-за HELLP-синдрома. Срочное вмешательство врачей спасло жизнь матери и ребенка.
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус
У 53-летнего Илона Маска и 38-летней Шивон Зилис родился третий общий сын - Селдон Ликургус. Это четырнадцатый ребенок миллиардера, о чем Зилис сообщила в социальной сети X.
Кардиостимулятор приоткрыл тайну смерти актера Джина Хэкмена: что известно
Патологоанатом установил вероятную дату смерти актера Джина Хэкмена - за 9 дней до обнаружения тела. Точные обстоятельства смерти актера и его жены до сих пор расследуются.
Цукерберг в блестящем комбинезоне с "Грэмми-2025" устроил сюрприз на юбилее жены
Марк Цукерберг выступил на 40-летии Присциллы Чан в копии костюма певца Бенсона Буна с «Грэмми-2025». Основатель Meta станцевал на пианино и исполнил песню «Beautiful Things» в синем комбинезоне с пайетками.
Семья «Свинки Пеппы» ждет пополнения: радостную новость сообщат на День матери
Мама Свинка объявила о беременности в эфире Good Morning Britain. Специальный эпизод о пополнении в семье выйдет 30 марта, в День матери.
Звезда "Секса в большом городе" объяснила, почему не могла бросить Болдуина
Кристин Дэвис рассказала, почему не хотела расставаться с Алеком Болдуином в начале 2000-х. Актриса призналась, что причиной был роскошный дом актера в Хэмптонах стоимостью 1,7 млн долларов.
Редкий парад семи планет можно будет увидеть в последний день февраля
Семь планет Солнечной системы одновременно появятся на ночном небе 28 февраля. Венеру, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, для наблюдения остальных планет понадобится телескоп.
Известный американский режиссер получает гражданство Новой Зеландии: «После переизбрания Трампа это неизбежно»
Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон планирует получить гражданство Новой Зеландии после 14 лет проживания в стране. Он объясняет свое решение нежеланием возвращаться в США из-за политики Дональда Трампа.
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита
Возле польского города Мендзыздрое зоозащитники освободили 7-метрового горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Спасательная операция прошла успешно благодаря спокойному поведению животного и слаженной работе служб.
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали
Лиззи Каплан раскрыла детали отмененного фильма Marvel о Гамбите, который планировался как эксцентричная романтическая комедия 30-х годов. Проект был закрыт после приобретения Fox компанией Disney в 2019 году.
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»
Райана Рейнольдса заметили на улицах Нью-Йорка в солнцезащитных очках после скандальных сообщений о его попытках заручиться поддержкой в Голливуде. Актер недавно пошутил о ситуации во время шоу SNL50.
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии
Травмированная сова Спайк, найденная в поезде, получила новый дом в природоохранном фонде Небраски. Птица не только стала звездой Instagram с 5,6 млн просмотров, но и подружилась с другой совой Джорджем, который ранее отказывался от соседей.
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва
Супруги Канье Уэст и Бьянки Цензори решили дать браку второй шанс после недавнего разрыва. Пара появилась вместе на премьере нового фильма, где Бьянка сыграла главную роль.
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут
Из Бленхеймского дворца похитили золотой унитаз весом 98 кг, который был частью художественной выставки. Трое подозреваемых предстали перед судом за ограбление и попытку продажи похищенного золота.
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков
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Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката
Новый фильм Marvel «Капитан Америка: Чудесный новый мир» показал резкое падение кассовых сборов на 68% во второй уикенд. Лента собрала $289,4 млн по всему миру, но получила низкие оценки от критиков и зрителей.
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз
Певица рассказала, что «Anti» - единственный альбом, который ей комфортно слушать. Рианна также подтвердила, что ее новый альбом после 8-летнего перерыва будет экспериментальным и без определенных жанров.
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
Подборка фильмов, основанных на реальных событиях: от истории братьев-реслеров до создания ядерной бомбы. Каждый фильм рассказывает уникальную историю, изменившую жизнь не только героев, но и общества.
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника
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Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом
Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо присоединяются к криминальному боевику по идее Дуэйна Джонсона и Эмили Блант. События фильма будут разворачиваться на Гавайях, а сценарий напишет Ник Билтон.
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением
57-летняя Памела Андерсон возвращается в Голливуд с номинацией на «Золотой глобус» и премией SAG за роль в фильме Джии Копполы. Актриса отказалась от макияжа и получает признание критиков.
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках
Актриса Блейк Лайвли добавила новые обвинения к иску против Джастина Бальдони относительно неподобающего поведения на съемочной площадке. В сообщениях она жаловалась на некорректные вопросы и поведение режиссера.
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"
Рэпер Канье Уэст заявил, что "не является нацистом" после серии антисемитских постов в соцсетях. Ранее он публиковал контроверсионные посты и продавал футболки со свастикой на своем сайте.
Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"
Актер Дэниел Крейг не согласился на роль командира отряда Easy Company в военной драме DC Studios. Вместо этого он сосредоточится на съемках в "Ножи наголо 3" и "Two for the Money".
Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона
Второй сезон сериала «The Last of Us» выйдет 13 апреля на HBO и Max с возвращением главных актеров. Руководство HBO рассматривает возможность создания четырех сезонов сериала.
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев
Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов и фильмов среди украинских зрителей. В топ-3 сериалов вошли "Кассандра", "Шантаж" и «Пережить падение черного ястреба», а среди фильмов лидируют "Поезд в 31 декабря" и "Медовый месяц с моей мамой".