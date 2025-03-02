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Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Кристина Фултон подала иск на Николаса Кейджа и их сына Уэстона из-за жестокого нападения в 2024 году. Она обвиняет Кейджа в халатности в отношении агрессивного поведения сына и требует компенсации за полученные травмы.

Новости Мира • 21 февраля, 11:06 • 144977 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо присоединяются к криминальному боевику по идее Дуэйна Джонсона и Эмили Блант. События фильма будут разворачиваться на Гавайях, а сценарий напишет Ник Билтон.

Культура • 21 февраля, 07:29 • 178994 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

57-летняя Памела Андерсон возвращается в Голливуд с номинацией на «Золотой глобус» и премией SAG за роль в фильме Джии Копполы. Актриса отказалась от макияжа и получает признание критиков.

Новости Мира • 20 февраля, 19:48 • 147402 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Актриса Блейк Лайвли добавила новые обвинения к иску против Джастина Бальдони относительно неподобающего поведения на съемочной площадке. В сообщениях она жаловалась на некорректные вопросы и поведение режиссера.

УНН Lite • 20 февраля, 15:26 • 132161 просмотра
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Рэпер Канье Уэст заявил, что "не является нацистом" после серии антисемитских постов в соцсетях. Ранее он публиковал контроверсионные посты и продавал футболки со свастикой на своем сайте.

Новости Мира • 20 февраля, 14:50 • 125040 просмотра
Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Актер Дэниел Крейг не согласился на роль командира отряда Easy Company в военной драме DC Studios. Вместо этого он сосредоточится на съемках в "Ножи наголо 3" и "Two for the Money".

УНН Lite • 20 февраля, 14:17 • 120954 просмотра
Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Второй сезон сериала «The Last of Us» выйдет 13 апреля на HBO и Max с возвращением главных актеров. Руководство HBO рассматривает возможность создания четырех сезонов сериала.

УНН Lite • 20 февраля, 13:18 • 110030 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов и фильмов среди украинских зрителей. В топ-3 сериалов вошли "Кассандра", "Шантаж" и «Пережить падение черного ястреба», а среди фильмов лидируют "Поезд в 31 декабря" и "Медовый месяц с моей мамой".

Общество • 20 февраля, 13:00 • 115469 просмотра