В Ровно 29 ноября зажгли огни на новогодней ёлке возле торгово-развлекательного центра "Злата Плаза", а в других украинских городах продолжается подготовка к открытию главных праздничных деревьев. Большинство торжеств запланировали на начало декабря, пишет УНН.

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Главную 18-метровую ёлку Ровно на Театральной площади откроют 6 декабря, в День святого Николая. В то же время из-за ситуации в энергосистеме её иллюминация не будет работать во время отключений электроэнергии.

В Киеве, по словам городского головы Виталия Кличко, на Софийской площади устанавливают 16-метровую ёлку, оформленную согласно концепции "Свет внутри". Её откроют 6 декабря, а праздничная иллюминация будет работать автономно от генератора и аккумуляторов, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на энергосистему.

Противотанковый "ёж" вместо звезды и праздничные ёлки без затрат бюджета

Во Львове главную рождественскую ёлку откроют 5 декабря в 18:00 возле Оперного театра. Её верхушку традиционно украсит противотанковый "ёж" — символ стойкости украинцев, который впервые использовали в 2022 году. Само дерево городу подарят.

В Хмельницком 6 декабря откроют 18-метровую ёлку. Для её обустройства используют каркас, украшения и иллюминацию, приобретённые ещё в 2017 году, поэтому установка дерева не потребует дополнительных расходов из бюджета общины.

В Кременчуге главная ёлка засияет уже 4 декабря, одновременно с открытием праздничной ярмарки. В Ивано-Франковске зажжение огней запланировали на 6 декабря в парке имени Тараса Шевченко.

Какой будет главная ёлка страны в Киеве - раскрыли детали и показали концепцию