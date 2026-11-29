Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус и экс-глава Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин призвали изъять более 300 млрд евро замороженных российских активов и направить их на восстановление Украины. Об этом сообщает The Sunday Times, передает УНН.

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По информации издания, Петреус и Радакин выступают за разблокирование Западом замороженных российских средств и передачу Украине первых 10 млрд евро. Кроме того, они предлагают ввести дополнительный механизм финансового "наказания" для россии. Согласно ему, каждый раз, когда рф совершала бы "враждебный акт в отношении Запада", Киеву направляли бы дополнительные миллиарды.

Инициативу поддержали три бывших премьер-министра Великобритании: Риши Сунак, Борис Джонсон и Дэвид Кэмерон. К ним также присоединились бывшие канцлеры казначейства Рэйчел Ривз и Джереми Хант.

Петреус и Радакин подчеркнули, что вопрос замороженных российских средств касается не только финансовой помощи Украине, но и "готовности Британии и Европы защищать свои интересы и ценности, а также использовать свою экономическую мощь".

В настоящее время на банковских счетах в Великобритании находится около $33,5 млрд российских активов - государственных облигаций и ценных бумаг, а в странах ЕС, преимущественно в Бельгии, хранится еще около €210 млрд.

Напомним

россия требует от Euroclear 18,17 трлн рублей компенсации за замороженные активы и угрожает "чувствительными мерами". москва уже изымает активы европейских компаний.