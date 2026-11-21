росія вимагає від Європи понад 18 трлн рублів за заморожені активи та погрожує новими заходами
Київ • УНН
росія вимагає від Euroclear 18,17 трлн рублів компенсації за заморожені активи та погрожує «чутливими заходами». москва вже вилучає активи європейських компаній.
росія заявила про намір стягнути понад 18 трлн рублів компенсації за заморожування своїх активів у Європейському Союзі. У москві також пригрозили додатковими заходами у відповідь, якщо кошти не повернуть. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву речниці МЗС рф марії захарової, пише УНН.
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За словами захарової, російська сторона вимагатиме виконання рішення московського арбітражного суду, який постановив стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,17 трлн рублів.
Крім того, залишаємо за собою право на чутливі заходи у відповідь відповідно до принципу взаємності
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну західні країни заморозили близько $300 млрд російських суверенних активів. Із них приблизно $200 млрд перебувають у Європі.
росія вже почала забирати активи європейських компаній
У травні 2026 року московський суд задовольнив позов Центробанку рф проти Euroclear, а в липні відхилив апеляцію бельгійського депозитарію.
Згодом путін своїм указом передав під "тимчасове управління" низку активів європейського бізнесу. Серед них – 6 заводів Nestle, понад 200 супермаркетів "Ашан", а також активи Tarkett і "Лемана Про".
За інформацією Reuters, російська влада також не виключає можливості подальшого вилучення активів європейських компаній, зокрема підрозділів банків UniCredit та Raiffeisen.
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