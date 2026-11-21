россия заявила о намерении взыскать более 18 трлн рублей компенсации за замораживание своих активов в Европейском союзе. В Москве также пригрозили дополнительными мерами в ответ, если средства не вернут. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на заявление представительницы МИД рф Марии Захаровой, пишет УНН.

Детали

По словам Захаровой, российская сторона будет требовать исполнения решения московского арбитражного суда, который постановил взыскать с бельгийского депозитария Euroclear 18,17 трлн рублей.

Кроме того, оставляем за собой право на чувствительные ответные меры в соответствии с принципом взаимности – заявила представительница российского МИД.

После начала полномасштабного вторжения в Украину западные страны заморозили около $300 млрд российских суверенных активов. Из них примерно $200 млрд находятся в Европе.

россия уже начала забирать активы европейских компаний

В мае 2026 года московский суд удовлетворил иск Центробанка рф против Euroclear, а в июле отклонил апелляцию бельгийского депозитария.

Впоследствии путин своим указом передал под "временное управление" ряд активов европейского бизнеса. Среди них – 6 заводов Nestle, более 200 супермаркетов "Ашан", а также активы Tarkett и "Лемана Про".

По информации Reuters, российские власти также не исключают возможности дальнейшего изъятия активов европейских компаний, в частности подразделений банков UniCredit и Raiffeisen.

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