Великобритания и ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления давления
на путина. Переговоры будут включать юридическое и финансовое прикрытие для конфискации.
Страны Балтии и Северной Европы настаивают на немедленной передаче замороженных российских активов Украине. Франция, Германия и
другие крупные государства ЕС выступают против, считая их рычагом влияния на рф.
Евросоюз изучает варианты конфискации замороженных российских активов для поддержки Украины. Рассматривается использование активов
в качестве залога через Международную комиссию по претензиям.
Бельгийский королевский указ времен Второй мировой войны может помочь сохранить замороженные активы рф в случае вето Венгрии. Орбан угрожает заблокировать продление санкций ЕС, ожидая позиции Трампа.
Еврокомиссар Валдис Домбровскис призвал рассмотреть конфискацию замороженных российских активов для Украины. ЕС проводит новые
оценки рисков такого шага на фоне возможного сокращения помощи от США.
Кабмин одобрил условия 40-летнего кредита от Federal Financing Bank на $20 млрд под 1,3% годовых. Средства поступят через
специальный фонд Всемирного банка и будут погашаться за счет замороженных активов РФ.
Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать замороженные российские активы для защиты кредита G7
Украине. Это может компенсировать компании возможные потери из-за санкционных судебных исков со стороны РФ.
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 10 копеек до 41,23 грн/долл. В банках и обменниках доллар можно
купить за 41,62-41,80 грн, евро - за 45,30-45,65 грн.
Euroclear обещает первый взнос 1,5 млрд евро из замороженных российских активов для Украины в июле. Средства пойдут на вооружение,
ПВО, снаряды и развитие оборонно-промышленного комплекса.