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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25670 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Страны ЕС обсуждают возможность конфискации €200 млрд замороженных российских активов: кто поддерживает

Страны Балтии и Северной Европы настаивают на немедленной передаче замороженных российских активов Украине. Франция, Германия и другие крупные государства ЕС выступают против, считая их рычагом влияния на рф.

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ЕС ищет пути изъятия части замороженных 280 миллиардов долларов россии - Bloomberg

Евросоюз изучает варианты конфискации замороженных российских активов для поддержки Украины. Рассматривается использование активов в качестве залога через Международную комиссию по претензиям.

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ЕС может использовать закон 1944 года для сохранения санкций против РФ

Бельгийский королевский указ времен Второй мировой войны может помочь сохранить замороженные активы рф в случае вето Венгрии. Орбан угрожает заблокировать продление санкций ЕС, ожидая позиции Трампа.

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Еврокомиссар Валдис Домбровскис призвал рассмотреть конфискацию замороженных российских активов для Украины. ЕС проводит новые оценки рисков такого шага на фоне возможного сокращения помощи от США.

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Украина получит 40-летний кредит на $20 млрд за счет замороженных активов рф: что известно об условиях

Кабмин одобрил условия 40-летнего кредита от Federal Financing Bank на $20 млрд под 1,3% годовых. Средства поступят через специальный фонд Всемирного банка и будут погашаться за счет замороженных активов РФ.

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ЕС может разрешить Euroclear использовать замороженные активы рф: что известно

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать замороженные российские активы для защиты кредита G7 Украине. Это может компенсировать компании возможные потери из-за санкционных судебных исков со стороны РФ.

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Курс валют на 24 июля: НБУ повысил курс гривны еще на 10 копеек

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В правительстве рассказали, на что пойдут 1,5 млрд евро от замороженных активов рф

Euroclear обещает первый взнос 1,5 млрд евро из замороженных российских активов для Украины в июле. Средства пойдут на вооружение, ПВО, снаряды и развитие оборонно-промышленного комплекса.

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