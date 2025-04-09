Курс валют на 24 июля: НБУ повысил курс гривны еще на 10 копеек

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны на 10 копеек до 41,23 грн/долл. В банках и обменниках доллар можно купить за 41,62-41,80 грн, евро - за 45,30-45,65 грн.