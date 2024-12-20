Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Рыков обменял уже две собственные картины на дрон и расходные материалы для проведения военному 3D-моделирования костей лица. Он также мечтает написать большую картину и обменять ее на танк. Об этом Рыков рассказал журналисту УНН.

В этом году состоялась конференция "Рефракционный пленэр" в рамках которой в Украинском доме прошла выставка картин офтальмологов. На ней были представлены в частности картины врача-офтальмолога, доктора медицинских наук Сергея Рыкова.

После выставки две картины Рыкова обменяли на дрон и расходные материалы на оперативное вмешательство для военного.

"Через неделю обратились ко мне мои знакомые и говорят, что очень захотели купить одну картину известному врачу-протезисту, который лечит военных, на день рождения. Хотели подарить картину с солнечным зайчиком, потому что он возле него прямо прилип. Он делает каждый день сложные операции, а тут такое добро - солнечный зайчик. Они позвонили и сказали: уже дрон готов, где ваша работа? Эта картина уже находится в кабинете врача, потому что благотворители подарили ее и купили дрон, который уже отвезли в 72-ю бригаду. Он поедет на фронт. Дрон "Мавик", который поднимает до 10 килограммов, то есть он боевой", - рассказал Рыков.

Врач отметил, что картину подарили челюстно-лицевому хирургу Юрию Чепурному. Он занимается реконструктивными операциями лица в отделении челюстно-лицевой хирургии Киевской областной больницы.

Рыков рассказал, что картина, которую обменяли на дрон, называется "Эндорфинчик".

"То есть это такой солнечный зайчик, то чего сейчас не хватает. Она почти прозрачная и этот шарик, там есть такое желтое пятно по центру, - это макула, центр зрения и вот вроде бы главное в этой картине - это улучшение всего - зрения, жизни, настроения", - пояснил Рыков.

По словам доктора медицинских наук, вторую картину "Овеянные легендой Карпаты" обменяли на расходные материалы для проведения военному 3D-моделирования челюсти, костей лица.

"Я отдыхаю часто в Сходнице. Там есть такой перевал к Рыбничанке. Я сам очень люблю ловить рыбу на Рыбничанке и когда поднимаешься на гору внизу река Стрый. Она очень красивая, но она никогда не бывает полноводной, только ранней весной, а я ее написал полноводной. Эта работа понравилась благотворителю и он заплатил за все расходные материалы для военного. Это 3D-моделирование, орбиты и тому подобное. Это возможно даже дороже чем дрон", - сказал Рыков.

Врач рассказал, что сейчас довольно часто приходится делать комбинированные оперативные вмешательства для военных, получивших ранения, и офтальмологи делают совместно с челюстно-лицевыми хирургами.

"Речь идет не только о зрении, мы человеку делаем будущее, социум, то есть человек должен работать. Мы делаем человеку пластические оперативные вмешательства, вставляем протезы. Даже не видно, что человек ранен", - сказал Рыков.

Рыков рассказал, что начата выставка художественных работ врачей-офтальмологов, которая называется "Искусство видеть".

"Будем дальше писать работы, будем продавать, то есть обменивать и это могут быть не только дроны, но и, например, ружья", - сказал Рыков.

Кроме того, врач рассказал, что хочет написать масштабное полотно и обменять его на танк и описал концепцию будущей работы.

"Я хочу написать только о добре, о людях. Я вообще хотел написать такую большую картину вроде бы своей жизни. От Узина, где я родился, - это под Белой Церковью. Река Узинка небольшая, но очень яркая и мое детство прошло там. Оттуда потекла узенькая река, более широкая река у нас Рось в Белой Церкви, а вот Днепр - самая широкая река, и это, как бы, моя дорога жизни. Вот река, которая увеличивается, а потом в Днепр впадает и Черное море. Вот такая будет река моей жизни, от Узинки до Днепра и Черного моря. Это будет моя картина", - поделился Рыков.

Также Рыков рассказал о других, уже написанных, полотнах его авторства: "Война" и „Возрождение".

"Война"... Такое название, но это очень красивая картина. Да, там много красного. Но на горизонте стоит красивый город. Кто-то может подумать, что он горит, а на самом деле он светится живыми желтыми огнями. То есть, это восстановление. У меня еще есть замечательная работа, которую я назвал "Возрождение". Это мой любимый цвет, я его искал все время, и потом нашел - это цвет тиффани. Он имеет четырехзначное смешивание краски, то есть его нельзя подделать. Тиффани - это благополучие, радость, достаток", - пояснил Рыков.

Врач и художник Сергей Рыков подарил картину своего авторства ИА УНН. Для нас это приятный и дорогой подарок, но мы готовы обменять полотно на помощь нашим военным. Вы можете написать нам в Телеграмм.

У доктора Рыкова также есть и другие картины, которые он с радостью обменяет на помощь военным.