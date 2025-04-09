Оккупанты все чаще используют дроны на поле боя - спикер Нацгвардии

российские войска с каждым днем все чаще используют на поле боя различного типа дроны. Речь идет о FVP-дронах, беспилотниках типа Mavic и БПЛА с различной боевой нагрузкой.