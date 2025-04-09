Нацполиция ликвидировала преступную группу, обманувшую заказчиков на 11 млн грн, не поставив более 100 дронов для ВСУ. Мошенники брали полную предоплату и исчезали.
Зеленский на Ставке подчеркнул увеличение производства дронов всех типов, включая разработку наземных роботизированных комплексов. Он отметил прогресс в производстве дронов с оптоволокном и "дипстрайков".
С начала суток произошло 123 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли 70 авиационных ударов и сбросили 96 управляемых авиационных бомб.
Броварская громада закупила и передала военному подразделению 10 квадрокоптеров MAVIC 3 PRO и MAVIC 3T. Также недавно громада передала автомобиль 95-й десантно-штурмовой бригаде.
Военнослужащие могут отправлять и получать грузы до 30 кг за 1 гривну через «Новую почту» в пяти прифронтовых областях. Для использования услуги нужно сгенерировать штрихкод в приложении Армия+.
российские войска перешли от использования бронетехники к тактике малых штурмовых групп на Кураховском направлении. Враг также начал применять дроны на оптоволокне, которые устойчивы к средствам РЭБ.
114-я отдельная бригада ТРО получила от Киевской области 7 пикапов Toyota Hilux, 31 квадрокоптер и генераторы. Общая сумма помощи военным от Киевщины в этом году превысила 1 млрд грн.
Защитники получили беспилотники и специальное оборудование от Фонда Вадима Столара.
российские военные используют туман для приближения малыми группами к позициям ВСУ в районе Лимана. Противник активизировался возле Тернов, Ямполовки и Дибровы, осуществляя до 30 обстрелов в сутки.
Сергей Рыков, врач-офтальмолог, обменял две собственные картины на боевой дрон для 72-й бригады и расходные материалы для 3D-моделирования. Врач планирует написать большое полотно для обмена на танк.
Министерство обороны направило 1,89 млрд грн на закупку беспилотников для боевых бригад. 55% средств пойдет на дроны Mavic с ночным видением, 18% - на FPV-камикадзе.
Рейнджеры 4-го и 8-го полков ССО уничтожили взвод россиян с тремя БТР-82 на их территории. Операция включала минирование территории, использование FPV-дронов и Mavic, часть оккупантов сдалась в плен.
Община Белой Церкви приобрела 20 пикапов Toyota Hilux для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Также военным передали партию дронов и генераторы.
Brave 1 разработали три украинских аналога китайского БПЛА Mavic, которые уже используются на фронте. Дроны соответствуют стандартам НАТО, имеют защиту от РЭБ и автоматическую посадку.
Киевская ОВА готовит новую партию из более 200 дронов MAVIC 3T и FPV для трех военных бригад. Техника предназначена для разведки, корректировки огня и безопасности на передовой.
8 украинских производителей представили отечественные дроны с характеристиками китайского Mavic. 6 команд успешно выполнили полетные миссии на 10 км, продемонстрировав свои разработки военному командованию.
Киевская ОВА передала Первой Президентской бригаде Нацгвардии «Буревій» 30 дронов Mavic 3Т и 13 комплексов РЭБ. Оснащение приобретено за средства субвенции из областного бюджета для усиления обороноспособности на восточном направлении.
АРМА не выполняет решение суда по арестованным 110,3 млн грн Александра Януковича. Средства лежат на счету Госказначейства вместо того, чтобы работать в пользу экономики Украины.
Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко передал 30 квадрокоптеров DJI Mavic 3T бригаде "Буревій". Дроны приобретены за средства областного бюджета и будут отправлены на восточный фронт для борьбы с оккупантами.
ГУР МО Украины поблагодарил BROCARD за помощь армии на сумму более 215 млн грн за 2,5 года войны. Компания планирует предоставить еще 100-120 млн грн до конца 2024 года.
Громада Броваров передала 39 дронов "Мавик-3" Третьей отдельной штурмовой бригаде. Бойцы поблагодарили за поддержку, а городской голова Игорь Сапожко выразил благодарность военным за их мужество.
Государство приобрело 20 тысяч беспилотников различных моделей для Сил обороны через Prozorro Market. Общая стоимость закупки превысила 1,7 млрд грн, а количество приобретенных дронов за последние 2,5 месяца выросло вдвое.
Сеть АЗС WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн фонда Фонда Притулы "Невидимий щит" на обеспечение подразделений Национальной гвардии системами радиоэлектронной борьбы.
Министерство обороны подписало новые контракты на закупку 4200 беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic 3e, в результате чего общее количество законтрактованных беспилотных летательных аппаратов DJI Mavic достигло 8200 комплектов.
Главное для будущего оператора дронов - желание учиться и уничтожать врага.
Министерство обороны объявило о закупке 3 000 DJI Mavic 3E и 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, что является частью более масштабной закупки 20 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины.
Министерство обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Тендеры объявлены на Mavic 3E и Mavic 3 Thermal. Общей стоимостью почти 3 миллиарда гривен
Министр цифровой трансформации Украины очертил достижения Армии дронов за год, среди которых - устранение лишней бюрократии, внедрение прозрачных закупок и создание первых в мире рот ударных БПЛА.
российские войска с каждым днем все чаще используют на поле боя различного типа дроны. Речь идет о FVP-дронах, беспилотниках типа Mavic и БПЛА с различной боевой нагрузкой.