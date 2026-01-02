$42.170.18
Квартира за 2,7 млн гривен: правоохранитель обманул семью погибшей защитницы "Азовстали"

Киев • УНН

 • 448 просмотра

На Прикарпатье правоохранителю сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Он присвоил 2,7 млн гривен государственной помощи, предназначенной отцу погибшей военнослужащей Нацгвардии, которая погибла во время обороны "Азовстали".

Квартира за 2,7 млн гривен: правоохранитель обманул семью погибшей защитницы "Азовстали"
Фото: Офис Генерального прокурора

На Прикарпатье правоохранителю сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах - он присвоил 2,7 млн грн государственной помощи, выплаченной семье военнослужащей Нацгвардии, погибшей при обороне "Азовстали" в Мариуполе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, правоохранитель завладел средствами государственной единовременной денежной помощи, выплаченной отцу военнослужащей Национальной гвардии Украины, погибшей в апреле 2022 года во время выполнения боевого задания на территории завода Азовсталь в Мариуполе. Следствием установлено, что подозреваемый находился в родственных отношениях с отцом погибшей защитницы. Узнав о получении им государственной помощи в связи с гибелью дочери, должностное лицо решило завладеть этими средствами

- говорится в сообщении.

Чтобы войти в доверие, мужчина предложил потерпевшему переехать в Ивано-Франковскую область, используя служебное положение, устроил его на работу в Управление полиции охраны и пообещал помощь с приобретением жилья.

В 2023 году подозреваемый приобрел квартиру в новостройке площадью более 100 кв. м стоимостью почти 2,7 млн грн, убеждая, что жилье покупается для отца погибшей военнослужащей. В то же время имущественные права на квартиру он оформил на свою близкую родственницу, а впоследствии зарегистрировал на нее право собственности.

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о подозрении одному из заместителей начальника Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах

- говорится в сообщении.

Напомним

35-летнему киевлянину сообщено о подозрении в мошенничестве на 30 тыс. долларов США под предлогом поставки дронов для ВСУ. Мужчина, который ранее уже был осужден за мошенничество, обещал поставить 6 квадрокоптеров Mavik 3t, но не выполнил обещания.

Алла Киосак

