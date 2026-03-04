Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь - Зеленский поговорил с королем Иордании
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с Королем Иордании Абдаллой II относительно ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что иранские ракеты и "шахеды" не должны разрушать жизнь.
Мы в Украине внимательно следим за всеми событиями и с самого начала заняли принципиальную позицию. Выразил нашу поддержку и солидарность с народом Иордании и регионом в целом
Глава государства подчеркнул, что "важно всем вместе координироваться и в Европе, и на Ближнем Востоке ради безопасности".
Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь, и важно, чтобы война не расширялась
