Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь - Зеленский поговорил с королем Иордании

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Королем Иордании Абдаллой II о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он подчеркнул, что ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь, передает УНН.

Мы в Украине внимательно следим за всеми событиями и с самого начала заняли принципиальную позицию. Выразил нашу поддержку и солидарность с народом Иордании и регионом в целом - сообщил Зеленский в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что "важно всем вместе координироваться и в Европе, и на Ближнем Востоке ради безопасности".

Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь, и важно, чтобы война не расширялась - резюмировал Зеленский.

