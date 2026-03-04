Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь - Зеленский поговорил с королем Иордании

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Эксклюзив
12:44 • 2738 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 13192 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 40690 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 70314 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 60035 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 64156 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 60012 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34226 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28419 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 26250 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.8м/с
62%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по ИрануPhoto4 марта, 04:30 • 13437 просмотра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения08:18 • 16038 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время08:29 • 15788 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 10007 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 10133 просмотра
публикации
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 10590 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 10472 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 68800 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 90379 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 88382 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Виталий Ким
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Ливан
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 4118 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 26594 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 34566 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 38707 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 46956 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь - Зеленский поговорил с королем Иордании

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с Королем Иордании Абдаллой II относительно ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что иранские ракеты и "шахеды" не должны разрушать жизнь.

Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь - Зеленский поговорил с королем Иордании

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Королем Иордании Абдаллой II о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он подчеркнул, что ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь, передает УНН.

Мы в Украине внимательно следим за всеми событиями и с самого начала заняли принципиальную позицию. Выразил нашу поддержку и солидарность с народом Иордании и регионом в целом 

- сообщил Зеленский в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что "важно всем вместе координироваться и в Европе, и на Ближнем Востоке ради безопасности".

Украина готова предоставить дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на американские ракеты ПВО PAC-3 - Зеленский03.03.26, 17:52 • 4468 просмотров

Ракеты и "шахеды" из Ирана не должны разрушать жизнь, и важно, чтобы война не расширялась 

- резюмировал Зеленский.

Команды Украины и Катара будут контактировать, чтобы вместе дать людям больше защиты - Зеленский03.03.26, 19:21 • 5520 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Telegram
Иордания
Шахед-136
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Иран