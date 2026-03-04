Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения

Из-за новых атак РФ на энергетику обесточены потребители в 5 областях, в части регионов вернулись аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Ночью Россия снова совершила атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате атак обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. - сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам.

"В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В части регионов применены аварийные обесточивания", - указали в Минэнерго.

Потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

