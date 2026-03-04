$43.450.22
3 марта, 18:22 • 24221 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 48424 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 39725 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 45804 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 46537 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 27825 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 25068 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24823 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35027 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 126316 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В результате новых атак россии на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. В некоторых регионах вернулись аварийные отключения электроэнергии.

Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения

Из-за новых атак РФ на энергетику обесточены потребители в 5 областях, в части регионов вернулись аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Ночью Россия снова совершила атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате атак обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

- сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам.

"В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В части регионов применены аварийные обесточивания", - указали в Минэнерго.

Потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Восстановление энергетики Украины обойдется более чем в 90 млрд долларов - Шмыгаль26.02.26, 20:44 • 3891 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Николаевская область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Херсонская область
Украина