Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения
Киев • УНН
В результате новых атак россии на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. В некоторых регионах вернулись аварийные отключения электроэнергии.
Из-за новых атак РФ на энергетику обесточены потребители в 5 областях, в части регионов вернулись аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Ночью Россия снова совершила атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате атак обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам.
"В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В части регионов применены аварийные обесточивания", - указали в Минэнерго.
Потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
