Прокремлевские экономисты признали, что российская экономика на грани краха - разведка
Киев • УНН
Ведущие экономические институты РФ зафиксировали приближение экономики страны к стагфляции. Сводный опережающий индикатор входа экономики в рецессию превысил критический порог.
Ведущие российские экономические институты – центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, высшая школа экономики, центральный банк рф – зафиксировали, что экономика страны вплотную приблизилась к стагфляции. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.
Детали
Там указывают, что признание кризисных тенденций поступает от структур, аффилированных с кремлем.
Сводный опережающий индикатор входа экономики в рецессию с ноября 2025 года превысил отметку 0,44 – при критическом пороге 0,12. В то же время симметричный индикатор выхода из рецессии упал до 0,05 в ноябре 2025 года, против 0,10 в октябре, оставаясь далеко ниже критического уровня 0,35. Это означает не только высокую вероятность рецессии, но и крайне низкие шансы на быстрое восстановление – аналитики предупреждают о риске затяжного спада продолжительностью более года
Отмечается, что промышленный сектор рф демонстрирует устойчивое ухудшение. Так, индекс S&P Global PMI перерабатывающей промышленности по итогам января 2026 года остается ниже 50 пунктов – в зоне сокращения. Рентабельность в промышленности с сентября 2024 года упала с 20% до 12% и продолжает снижаться.
Потребительские настроения коллапсируют. ... Индекс экономических ожиданий населения в январе 2026 года упал до 113 пунктов против 140 в 2024 году. Индекс потребительских настроений вернулся к уровням конца 2022 года – 98 пунктов, отражая преобладание пессимизма среди россиян
Там добавляют, что базовый сценарий на 2026 год, по оценкам самих же российских институтов, – дальнейшее замедление на фоне слабой динамики ВВП и сокращения инвестиций, с реальным риском технической рецессии.
Напомним
Взаимный товарооборот между Евросоюзом и рф сократился в 5,4 раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. россия потеряла статус ключевого партнера Европы, ее доля в европейском импорте упала до 1,0%.
