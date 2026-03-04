$43.230.13
Прокремлевские экономисты признали, что российская экономика на грани краха - разведка

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Ведущие экономические институты РФ зафиксировали приближение экономики страны к стагфляции. Сводный опережающий индикатор входа экономики в рецессию превысил критический порог.

Прокремлевские экономисты признали, что российская экономика на грани краха - разведка

Ведущие российские экономические институты – центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, высшая школа экономики, центральный банк рф – зафиксировали, что экономика страны вплотную приблизилась к стагфляции. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.

Детали

Там указывают, что признание кризисных тенденций поступает от структур, аффилированных с кремлем.

Сводный опережающий индикатор входа экономики в рецессию с ноября 2025 года превысил отметку 0,44 – при критическом пороге 0,12. В то же время симметричный индикатор выхода из рецессии упал до 0,05 в ноябре 2025 года, против 0,10 в октябре, оставаясь далеко ниже критического уровня 0,35. Это означает не только высокую вероятность рецессии, но и крайне низкие шансы на быстрое восстановление – аналитики предупреждают о риске затяжного спада продолжительностью более года

- говорится в сообщении.

Отмечается, что промышленный сектор рф демонстрирует устойчивое ухудшение. Так, индекс S&P Global PMI перерабатывающей промышленности по итогам января 2026 года остается ниже 50 пунктов – в зоне сокращения. Рентабельность в промышленности с сентября 2024 года упала с 20% до 12% и продолжает снижаться.

Потребительские настроения коллапсируют. ... Индекс экономических ожиданий населения в январе 2026 года упал до 113 пунктов против 140 в 2024 году. Индекс потребительских настроений вернулся к уровням конца 2022 года – 98 пунктов, отражая преобладание пессимизма среди россиян

- констатируют в СВР.

Там добавляют, что базовый сценарий на 2026 год, по оценкам самих же российских институтов, – дальнейшее замедление на фоне слабой динамики ВВП и сокращения инвестиций, с реальным риском технической рецессии.

Напомним

Взаимный товарооборот между Евросоюзом и рф сократился в 5,4 раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. россия потеряла статус ключевого партнера Европы, ее доля в европейском импорте упала до 1,0%.

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Санкции
Война в Украине