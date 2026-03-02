$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 14684 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 года

Киев • УНН

 2790 просмотра

Полное лунное затмение, известное как "Кровавая Луна", произойдет в ночь со 2 на 3 марта 2026 года. Это явление будет видно в Восточной Азии, Австралии, Тихом океане и Северной Америке, а в Украине его будет видно частично или не будет видно вообще.

"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 года

Редкое явление – полное лунное затмение, которое называют "Кровавой Луной", можно будет увидеть в ночь со 2 на 3 марта. Луна полностью пройдет сквозь тень Земли и приобретет красный цвет. В каких местах на планете можно будет увидеть это незабываемое зрелище и что не стоит делать в этот период – читайте в материале УНН.

Почему происходит лунное затмение

Во время полного лунного затмения Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. В это время Земля оказывается посередине, ее тень падает на поверхность спутника. Солнечный свет рассеивается в атмосфере — короткие волны рассеиваются, а красные проходят сквозь атмосферу и достигают Луны — так и получаем это "кровавое" зрелище.

Можно ли увидеть "кровавую" Луну в Украине

Тотальная фаза затмения произойдет почти на рассвете и продлится около 12 минут, а общая продолжительность всех фаз составляет 58 минут. Увидеть это редкое явление можно будет в Восточной Азии, Австралии, Тихом океане и Северной Америке. В Украине явление либо не будет видимым, либо будет наблюдаться частично — в зависимости от фазы и времени восхода Луны.

Что запрещено делать во время лунного затмения: популярные мифы и реальность

С научной точки зрения никаких запретов не существует. Популярные советы — не принимать важных решений или избегать конфликтов — связаны с астрологическими убеждениями. Астрологи уверяют, что не стоит начинать новые проекты, в то же время завершать давно начатые дела можно. Этот период начинает действовать за месяц до самого затмения и месяц после. По мнению астрологов, еще две недели до затмения и столько же после — являются наиболее насыщенными. А действия в этот период закладывают фундамент на будущее. Увидеть результат своих действий можно будет в мае.

Лунные затмения в 2026 году: почему это событие вызывает интерес

Обычно лунное затмение привлекает обычных людей своей красотой, а астрологов - различными толкованиями. Увидеть его можно невооруженным глазом. А если прислушаться к советам астрологов, то затмение 3 марта 2026 года - это не день для резких шагов. Лучше завершать старое, чем начинать новое. Стоит быть осторожными и внимательными к деталям и контролировать эмоции, чтобы избежать лишних трат. 

Ольга Костенюк

