Северная Америка

Поступление в магистратуру: в МОН рассказали, каким в этом году будет экзамен

Единый вступительный экзамен для поступления в магистратуру в Украине будет состоять из двух частей на 30 и 27 вопросов соответственно. В МОН ожидают, что в этом году около 90 тысяч студентов подадут заявки на поступление в магистратуру.