Северная Америка

По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Частичное солнечное затмение будет видно с востока Северной Америки, Гренландии, большей части Европы и некоторых районов северо-западной Африки. В Лондоне затмение начнется в 12:07 по Киеву.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на идею Трампа переименовать Мексиканский залив. Она предложила называть всю Северную Америку "Мексиканской Америкой", ссылаясь на карту 1607 года.
Фильм «Муфаса: Король Лев» собрал 168,7 миллионов долларов за три недели проката. Мюзикл о животных от Барри Дженкинса вошел в топ-15 самых кассовых релизов 2024 года в Северной Америке.
Исследование показало, что люди, которые пьют более 4 чашек кофе ежедневно, имеют на 17% меньший риск рака головы и шеи. Употребление чая также влияет на риск, но результаты менее однозначны.
Как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики.
По данным WWF, численность диких животных в мире уменьшилась на 73% с 1970 года из-за влияния человека. Больше всего пострадали пресноводные виды, основными угрозами являются потеря среды обитания и чрезмерная эксплуатация.
Более 370 млн девушек и женщин в мире подверглись изнасилованию или сексуальному нападению до 18 лет. От 240 до 310 млн мальчиков также стали жертвами сексуального насилия в детстве.
Президент Украины Зеленский пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира во время выступления в Совбезе ООН. Он подчеркнул важность участия всех стран в процессе достижения справедливого и долговременного мира.
Ареалом обитания броненосцев является Южная Америка. Считается, что эти животные жили еще во времена динозавров, их предками были глиптодонты. Броненосцы - это единственные млекопитающие на планете, тело которых полностью покрыто твердым панцирем.
Сегодня, 27 июля, в Украине свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. До 2023 года по советской традиции День медика в Украине отмечали в третье воскресенье июня. В прошлом году дату празднования перенесли на 27 июля.
Министерство иностранных дел Украины расширило доступ к консульским услугам за рубежом, предоставив 24 учреждениям в 20 странах доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что позволит украинцам получать повторные свидетельства и выписки из реестра.
Анимационный фильм студии Pixar "Наизнанку 2" собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате.
В прошлом году потребление энергии в Китае на душу населения впервые превысило аналогичный показатель в Европе, что обусловлено расширением центров обработки данных, инфраструктуры 5G и зарядки электромобилей, а также заводов, работающих на полную мощность для удовлетворения спроса за рубежом.
Все, о чем будет договорено на Саммите мира, станет частью миротворческого процесса, заявил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв на Саммит мира, встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и выразил убеждение, что все, о чем будет договорено сегодня на Саммите, где представлены все части света, все континенты, разные нации, станет частью столь нужного миротворческого процесса.
Начинается Глобальный саммит мира с участием представителей 100 стран и организаций со всех континентов, целью которого является поиск справедливого мира, основанного на международном праве и Уставе ООН.
Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали идею главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева разыгрывать мобилизационные брони в лотерею, сравнив ее с фильмом "Голодные игры".
ФИФА может разрешить проведение матчей национальных чемпионатов за рубежом, а также создать рабочую группу для изучения возможности проведения матчей таких лиг, как Ла Лига и Премьер-лига, в прибыльных регионах, таких как Северная Америка и Азия.
Апрель 2024 года стал самым теплым апрелем за всю историю наблюдений в мире: температура была на 0,67°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,14°C выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. В то же время, это сопровождалось экстремальными погодными явлениями во всем мире.
Мексика пережила рекордные температуры в 10 городах, включая столицу, на фоне сильной жары, которая вызвала отключение электроэнергии и перенапряжение электросети.
Единый вступительный экзамен для поступления в магистратуру в Украине будет состоять из двух частей на 30 и 27 вопросов соответственно. В МОН ожидают, что в этом году около 90 тысяч студентов подадут заявки на поступление в магистратуру.
В 2023 финансовом году Toyota достигла рекордных мировых продаж автомобилей - 10,31 миллиона единиц, впервые превысив отметку в 10 миллионов благодаря росту продаж за рубежом, в частности гибридных моделей в Северной Америке и Европе.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил перспективы инвестирования в Украину с представителями компании CRH, крупнейшего производителя строительных материалов в Северной Америке и Европе, заверив их в полной поддержке и благоприятных условиях для таких крупных инвесторов.
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Палата представителей Конгресса США одобрила новый большой пакет помощи Украине, который повысит способность Украины защитить себя от российских захватчиков и укрепит безопасность в Европе и Северной Америке.
Аномально быстрое повышение уровня моря в некоторых регионах северо-западной Атлантики связано с повышением температуры в глубоких водах, впадающих в Атлантику с антарктического побережья, в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.
Женщина подстрелила двух водителей во Флориде, утверждая, что ей это было предписано Богом из-за солнечного затмения, и была арестована и обвинена в покушении на убийство.
Полное солнечное затмение охватило Северную Америку 8 апреля, его было видно от Мексики до Канады.
Полное солнечное затмение пересечет Северную Америку 8 апреля 2024 года, пройдя над Мексикой, США и Канадой, NASA дали рекомендации по безопасности наблюдения за редким астрономическим явлением, и рассказали где можно наблюдать за заземлением в режиме онлайн.
Президент Зеленский объявил об увеличении финансирования Службы внешней разведки Украины для противодействия российским вызовам и расширения ее оперативных возможностей.