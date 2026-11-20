России предложили энергетическое перемирие на всю зиму — «коалиция желающих» выдвинула требование Кремлю
Киев • УНН
Лидеры коалиции призвали РФ прекратить удары по энергетике Украины зимой. Также предложили перемирие в Чёрном море.
Страны «коалиции желающих» призвали россию согласиться на энергетическое перемирие в течение зимнего периода, чтобы прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Соответствующее предложение лидеры выдвинули по итогам встречи в Берлине 19 ноября. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии, пишет УНН.
Детали
Участники встречи подчеркнули, что прекращение атак на энергетические объекты должно стать одним из первых шагов к более широкому прекращению боевых действий.
В качестве первого шага к прекращению боевых действий россия должна согласиться на энергетическое перемирие на зимний период
В то же время лидеры предложили договориться об отдельном перемирии в Черном море, которое позволило бы обеспечить безопасное судоходство и беспрепятственный экспорт продовольствия.
Как союзники планируют защитить Украину зимой
Страны коалиции подтвердили, что усиление украинской противовоздушной и противоракетной обороны остается одним из главных приоритетов.
В частности, союзники пообещали активизировать сотрудничество с другими государствами для поставки Украине дополнительных средств противоракетной защиты.
Также участники встречи договорились усиливать санкционное и экономическое давление на россию, в частности противодействовать обходу уже введенных ограничений.
В то же время в заявлении не говорится о достигнутой договоренности с москвой. Энергетическое перемирие пока остается предложением, на которое россия должна предоставить ответ.
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