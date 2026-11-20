росії запропонували енергетичне перемир'я на всю зиму – "коаліція охочих" висунула вимогу кремлю
Київ • УНН
Лідери коаліції закликали рф припинити удари по енергетиці України взимку. Також запропонували перемир’я в Чорному морі.
Країни "коаліції охочих" закликали росію погодитися на енергетичне перемир'я протягом зимового періоду, щоб припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі. Відповідну пропозицію лідери висунули за підсумками зустрічі в Берліні 19 листопада. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті уряду Німеччини, пише УНН.
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Учасники зустрічі наголосили, що припинення атак на енергетичні об'єкти має стати одним із перших кроків до ширшого припинення бойових дій.
Як перший крок до припинення бойових дій росія повинна погодитися на енергетичне перемир'я на період зими
Водночас лідери запропонували домовитися про окреме перемир'я в Чорному морі, яке дозволило б забезпечити безпечне судноплавство та безперешкодний експорт продовольства.
Як союзники планують захистити Україну взимку
Країни коаліції підтвердили, що посилення української протиповітряної та протиракетної оборони залишається одним із головних пріоритетів.
Зокрема, союзники пообіцяли активізувати співпрацю з іншими державами для постачання Україні додаткових засобів протиракетного захисту.
Також учасники зустрічі домовилися посилювати санкційний та економічний тиск на росію, зокрема протидіяти обходу вже запроваджених обмежень.
Водночас у заяві не йдеться про досягнуту домовленість із москвою. Енергетичне перемир'я поки залишається пропозицією, на яку росія має надати відповідь.
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