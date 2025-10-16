Через складну ситуацію в енергосистемі майже у всіх регіонах аварійні графіки відключень - Укренерго

В усіх регіонах України, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовано аварійні графіки відключень. Це наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.