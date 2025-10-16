$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 25595 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 28989 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23881 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27704 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32557 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44354 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35539 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44453 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77397 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23527 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 11464 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 10346 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 14524 перегляди
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16 жовтня, 19:58 • 5696 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 10249 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 44354 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77397 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 47468 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 69012 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 80650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 39207 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 87412 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64712 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 66450 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 71164 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136
Теги
Інше

Відключення світла

Новини по темi
У низці областей України аварійні відключення світла скасовані

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях скасували аварійні відключення електроенергії. Енергетики знову закликають до ощадливого споживання електроенергії.

Суспільство • 16 жовтня, 20:38 • 1930 перегляди
Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7: говорили про заморожені активи рфPhoto

Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.

Економіка • 16 жовтня, 18:54 • 2218 перегляди
Неприпустимо висока цифра: кількість жертв серед цивільних у 2025 році зросла на понад 30%

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зросла на 31% за дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні 2025 року загинуло 214 цивільних, 916 отримали поранення, причому 69% жертв припало на прифронтові райони.

Суспільство • 16 жовтня, 17:00 • 3156 перегляди
Україна готується до обмежень електроенергії для промисловості, можливі зміни для домогосподарств - Укренерго

В Укренерго повідомили про заплановані обмеження потужності для промисловості по всій Україні з 07:00 до 22:00 17 жовтня. Ситуація може змінитись, на Чернігівщині вже застосовуються три черги погодинних відключень.

Суспільство • 16 жовтня, 16:10 • 2142 перегляди
Свириденко провела зустрічі з міжнародними фінансовими інституціями у Вашингтоні: про що домовилисьPhoto

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками Світового Банку, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР у Вашингтоні. Обговорювалися механізм репараційної позики, стан української енергетики та підтримка України.

Економіка • 16 жовтня, 14:34 • 2622 перегляди
Комбінований удар рф по Полтавщині у ніч на 16 жовтня: рятувальники ліквідували пожежіPhoto

У Полтавській області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського комбінованого удару в ніч на 16 жовтня. Цілями ворога стали енергетична інфраструктура та об'єкти нафтогазової промисловості.

Війна в Україні • 16 жовтня, 13:49 • 2592 перегляди
Енергетики нагадали про ощадливе споживання: кожен має зробити внесок, щоб протидіяти "пітьмі" Photo

НЕК "Укренерго" закликає українців ощадливо споживати електроенергію через пошкодження енергосистеми ворожими атаками. Дотримання простих правил допоможе збалансувати енергосистему та прискорити скасування обмежень.

Суспільство • 16 жовтня, 13:38 • 1976 перегляди
По Україні ввели обмеження на електрику для промисловості, аварійні відключення у деяких областях - Укренерго

16 жовтня в частині областей України знову застосовані аварійні відключення електроенергії через наслідки російських ударів. По всій Україні застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Суспільство • 16 жовтня, 13:26 • 1994 перегляди
На тлі заяв Трампа про "наступ" Україна розглядає зустріч у п'ятницю для отримання необхідного сучасного озброєння - Politico

Київ розглядає зустріч у п'ятницю для забезпечення сучасного озброєння, необхідного для контрнаступу. Обговорюватимуться крилаті ракети Tomahawk та системи ППО, а українська делегація вже зустрілася з виробником ракет Raytheon.

Політика • 16 жовтня, 13:22 • 2104 перегляди
Київ і низка областей вдруге за день перейшли на екстрені відключення світла

Київ та низку областей вдруге за день перевели на екстрені відключення. Таке рішення ухвалили за командою Укренерго.

Суспільство • 16 жовтня, 12:45 • 2060 перегляди
Аварійні відключення світла відмінили у Києві та низці областей: перелік

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Запорізькій областях скасовано аварійні відключення електроенергії. Це відбулося за розпорядженням НЕК "Укренерго" 16 жовтня.

Суспільство • 16 жовтня, 10:37 • 2778 перегляди
В Укренерго пояснили, коли можуть припинитися аварійні відключення світла

Глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі має стабілізуватися протягом тижня, аварійні відключення можуть закінчитися. Перехід на погодинні графіки відключень наразі не планується, попри продовження атак рф.

Війна в Україні • 16 жовтня, 10:23 • 2398 перегляди
В Укренерго розповіли, як змінилася тактика ударів росіян по енергоструктурі України

Російські загарбники змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, тепер їх головними мішенями є розподільчі станції. Це призвело до запровадження графіків відключень електроенергії в деяких областях.

Війна в Україні • 16 жовтня, 10:14 • 2698 перегляди
Ексклюзив
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення

Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Фелікс Зінченко наголосив, що екстрені відключення світла в низці областей є наслідком російських атак на енергооб'єкти.

Суспільство • 16 жовтня, 09:20 • 35540 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика

Вночі росія атакувала Україну 37 ракетами та 320 дронами, знешкоджено 283 БпЛА та 5 ракет Х-59. Ще 18 ракет локаційно втрачені, основний удар припав на Полтавщину та Харківщину.

Війна в Україні • 16 жовтня, 07:59 • 44454 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго

Внаслідок нічних атак ворога на енергооб'єкти в 10 областях України та Києві діють аварійні відключення, ще одна область - на графіках. Укренерго закликає не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно через високе споживання.

Суспільство • 16 жовтня, 07:17 • 33779 перегляди
"путін глухий до всього, що говорить світ": Зеленський відреагував на атаку рф понад 300 дронами і 37 ракетами перед переговорами у СШАPhoto

росія знову атакувала Україну, випустивши понад 300 ударних дронів та 37 ракет, у тому числі по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Президент Зеленський закликав до посилення тиску на рф, наголошуючи на необхідності далекобійної зброї та санкцій.

Війна в Україні • 16 жовтня, 07:09 • 3366 перегляди
Київ перевели на екстрені відключення світла

Київ перейшов на екстрені відключення електроенергії, які діють поза графіком. Раніше такі відключення були введені у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Суспільство • 16 жовтня, 06:53 • 3304 перегляди
Екстрені відключення світла знову ввели у низці областей України

Вранці 16 жовтня у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській областях введені екстрені відключення світла. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень.

Суспільство • 16 жовтня, 06:39 • 9038 перегляди
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК

Внаслідок нічної атаки ворога 16 жовтня, робота об'єктів газовидобутку ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області була зупинена. По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К.

Війна в Україні • 16 жовтня, 06:15 • 46713 перегляди
У рф повідомили про нічну атаку дронів у низці областей: під ударом енгельс і саратов з НПЗ, є знеструмленняVideo

У ніч на четвер, за повідомленнями, Саратов та Енгельс були атаковані дронами, що призвело до численних вибухів та закриття аеропорту «Гагарін». Також зафіксовано проблеми з електропостачанням у Волгоградській та Воронезькій областях рф після атаки БПЛА.

Новини Світу • 16 жовтня, 05:58 • 2704 перегляди
Ощадливе використання електроенергії: українцям нагадали основні правила

Українців закликали мешканців економити електроенергію через обстріли критичної інфраструктури. Дотримання простих правил допоможе уникнути аварійних відключень та стабілізувати енергосистему.

Суспільство • 15 жовтня, 22:57 • 20604 перегляди
Екстрені відключення світла скасовані у Києві та трьох областях - ДТЕК

ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень електроенергії у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Раніше ці відключення були запроваджені за командою Укренерго.

Суспільство • 15 жовтня, 19:48 • 3712 перегляди
Україні потрібні конкретні інструменти для перемоги: Єрмак заявив про сильний початок дня на Капітолійському пагорбі

Українська делегація на Капітолійському пагорбі провела зустрічі з конгресменами, передавши чіткий меседж про необхідність далекобійної зброї. Глава ОП Андрій Єрмак повідомив про зустрічі із сенатором Кевіном Крамером та співголовами Українського кокусу.

Політика • 15 жовтня, 19:40 • 3280 перегляди
Осінні канікули в українських школах можуть скасувати: першими дану ініціативу розглядають в Одесі

В Одесі розглядають перенесення осінніх шкільних канікул через можливі проблеми з електроенергією та опаленням взимку. Останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню матеріалу без контрольних та домашніх завдань.

Освіта • 15 жовтня, 17:41 • 2864 перегляди
Через складну ситуацію в енергосистемі майже у всіх регіонах аварійні графіки відключень - Укренерго

В усіх регіонах України, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовано аварійні графіки відключень. Це наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Суспільство • 15 жовтня, 15:38 • 1858 перегляди
Зеленський розповів прем'єру Греції про атаки на енергетику України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ситуацію в Україні та російські удари по енергетичній системі. Зеленський наголосив на важливості глобальної єдності для завершення війни та посилення української ППО перед зимою.

Політика • 15 жовтня, 15:31 • 2236 перегляди
У Києві та трьох областях запроваджено екстрені відключення - ДТЕК

За командою Укренерго екстрені відключення світла застосовані у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Суспільство • 15 жовтня, 15:02 • 2990 перегляди
Як безпечно використовувати електроприлади після відключень: енергопоради для українців

Міненерго надало рекомендації щодо безпечного використання електроприладів після відновлення електропостачання. Дотримання цих правил допоможе знизити ризик перевантаження енергосистеми та вберегти прилади від перепадів напруги.

Технології • 15 жовтня, 14:42 • 2396 перегляди
Удар рф по Сумах і області: в регіоні виникли перебої з розподілом електрики

У Сумах та Сумському районі виникли перебої з розподілом електроенергії. Причиною стали російські обстріли, про що повідомило "Сумиобленерго".

Суспільство • 15 жовтня, 09:42 • 2960 перегляди