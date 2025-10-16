У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Черкаській областях скасували аварійні відключення електроенергії. Енергетики знову закликають до ощадливого споживання електроенергії.
Юлія Свириденко взяла участь у зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні, де обговорили використання заморожених російських активів. Вона наголосила на необхідності спрямування цих коштів на відновлення України та відшкодування збитків.
Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зросла на 31% за дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні 2025 року загинуло 214 цивільних, 916 отримали поранення, причому 69% жертв припало на прифронтові райони.
В Укренерго повідомили про заплановані обмеження потужності для промисловості по всій Україні з 07:00 до 22:00 17 жовтня. Ситуація може змінитись, на Чернігівщині вже застосовуються три черги погодинних відключень.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками Світового Банку, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР у Вашингтоні. Обговорювалися механізм репараційної позики, стан української енергетики та підтримка України.
У Полтавській області рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського комбінованого удару в ніч на 16 жовтня. Цілями ворога стали енергетична інфраструктура та об'єкти нафтогазової промисловості.
НЕК "Укренерго" закликає українців ощадливо споживати електроенергію через пошкодження енергосистеми ворожими атаками. Дотримання простих правил допоможе збалансувати енергосистему та прискорити скасування обмежень.
16 жовтня в частині областей України знову застосовані аварійні відключення електроенергії через наслідки російських ударів. По всій Україні застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Київ розглядає зустріч у п'ятницю для забезпечення сучасного озброєння, необхідного для контрнаступу. Обговорюватимуться крилаті ракети Tomahawk та системи ППО, а українська делегація вже зустрілася з виробником ракет Raytheon.
Київ та низку областей вдруге за день перевели на екстрені відключення. Таке рішення ухвалили за командою Укренерго.
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Запорізькій областях скасовано аварійні відключення електроенергії. Це відбулося за розпорядженням НЕК "Укренерго" 16 жовтня.
Глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі має стабілізуватися протягом тижня, аварійні відключення можуть закінчитися. Перехід на погодинні графіки відключень наразі не планується, попри продовження атак рф.
Російські загарбники змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, тепер їх головними мішенями є розподільчі станції. Це призвело до запровадження графіків відключень електроенергії в деяких областях.
Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Фелікс Зінченко наголосив, що екстрені відключення світла в низці областей є наслідком російських атак на енергооб'єкти.
Вночі росія атакувала Україну 37 ракетами та 320 дронами, знешкоджено 283 БпЛА та 5 ракет Х-59. Ще 18 ракет локаційно втрачені, основний удар припав на Полтавщину та Харківщину.
Внаслідок нічних атак ворога на енергооб'єкти в 10 областях України та Києві діють аварійні відключення, ще одна область - на графіках. Укренерго закликає не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно через високе споживання.
росія знову атакувала Україну, випустивши понад 300 ударних дронів та 37 ракет, у тому числі по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Президент Зеленський закликав до посилення тиску на рф, наголошуючи на необхідності далекобійної зброї та санкцій.
Київ перейшов на екстрені відключення електроенергії, які діють поза графіком. Раніше такі відключення були введені у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській та Полтавській областях.
Вранці 16 жовтня у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській областях введені екстрені відключення світла. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень.
Внаслідок нічної атаки ворога 16 жовтня, робота об'єктів газовидобутку ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області була зупинена. По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31К.
У ніч на четвер, за повідомленнями, Саратов та Енгельс були атаковані дронами, що призвело до численних вибухів та закриття аеропорту «Гагарін». Також зафіксовано проблеми з електропостачанням у Волгоградській та Воронезькій областях рф після атаки БПЛА.
Українців закликали мешканців економити електроенергію через обстріли критичної інфраструктури. Дотримання простих правил допоможе уникнути аварійних відключень та стабілізувати енергосистему.
ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень електроенергії у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Раніше ці відключення були запроваджені за командою Укренерго.
Українська делегація на Капітолійському пагорбі провела зустрічі з конгресменами, передавши чіткий меседж про необхідність далекобійної зброї. Глава ОП Андрій Єрмак повідомив про зустрічі із сенатором Кевіном Крамером та співголовами Українського кокусу.
В Одесі розглядають перенесення осінніх шкільних канікул через можливі проблеми з електроенергією та опаленням взимку. Останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню матеріалу без контрольних та домашніх завдань.
В усіх регіонах України, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовано аварійні графіки відключень. Це наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ситуацію в Україні та російські удари по енергетичній системі. Зеленський наголосив на важливості глобальної єдності для завершення війни та посилення української ППО перед зимою.
За командою Укренерго екстрені відключення світла застосовані у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Міненерго надало рекомендації щодо безпечного використання електроприладів після відновлення електропостачання. Дотримання цих правил допоможе знизити ризик перевантаження енергосистеми та вберегти прилади від перепадів напруги.
У Сумах та Сумському районі виникли перебої з розподілом електроенергії. Причиною стали російські обстріли, про що повідомило "Сумиобленерго".