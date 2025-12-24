$42.100.05
Ексклюзив
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
У Чернігові поліція посилює заходи безпеки через знеструмлення

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Через ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру Чернігів частково знеструмлено. У місті посилюють заходи безпеки, на найскладніших перехрестях працюють регулювальники.

У Чернігові поліція посилює заходи безпеки через знеструмлення

Унаслідок ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі Чернігів частково знеструмлено. Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у місті посилюють заходи безпеки через знеструмлення, передає УНН.

Світлофори функціонують лише на ділянках, під’єднаних до резервного живлення, а на найскладніших перехрестях працюють регулювальники 

- повідомив Білошицький.

За його словами, комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити функціонування критично важливих систем міста. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Пункти незламності готові прийняти кожного, хто потребує допомоги.

Білошицький наголосив, що ворог і надалі продовжує атакувати місто.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — негайно прямуйте до укриття. Дотримання цих простих правил може врятувати життя вам і вашим близьким 

- резюмував він.

У Чернігові росіяни знову атакували енергетику: у десятків тисяч споживачів зникло світло24.12.25, 15:26 • 1618 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Олексій Білошицький
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Чернігів