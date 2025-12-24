У Чернігові поліція посилює заходи безпеки через знеструмлення
Київ • УНН
Через ворожу атаку на енергетичну інфраструктуру Чернігів частково знеструмлено. У місті посилюють заходи безпеки, на найскладніших перехрестях працюють регулювальники.
Унаслідок ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі Чернігів частково знеструмлено. Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, у місті посилюють заходи безпеки через знеструмлення, передає УНН.
Світлофори функціонують лише на ділянках, під’єднаних до резервного живлення, а на найскладніших перехрестях працюють регулювальники
За його словами, комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити функціонування критично важливих систем міста. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Пункти незламності готові прийняти кожного, хто потребує допомоги.
Білошицький наголосив, що ворог і надалі продовжує атакувати місто.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — негайно прямуйте до укриття. Дотримання цих простих правил може врятувати життя вам і вашим близьким
У Чернігові росіяни знову атакували енергетику: у десятків тисяч споживачів зникло світло24.12.25, 15:26 • 1618 переглядiв