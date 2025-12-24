$42.100.05
У Чернігові росіяни знову атакували енергетику: у десятків тисяч споживачів зникло світло

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Внаслідок російського удару пошкоджено важливий об'єкт енергетики у Чернігівському районі, що призвело до знеструмлення десятків тисяч абонентів. Це вже не перші удари по регіону, раніше було зафіксовано падіння БпЛА в межах міста, пошкоджено автомобілі та будівлі.

У Чернігові росіяни знову атакували енергетику: у десятків тисяч споживачів зникло світло

У Чернігові російські війська атакували енергетичну інфраструктуру, через удар рф пошкоджено важливий об'єкт енергетики у Чернігівському районі, знеструмлено десятки тисяч абонентів, повідомили у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, у Чернігівській міськраді та в Чернігівобленерго, пише УНН.

Є влучання в області. Зокрема, у Чернігові через атаку на енергообʼєкт світло зникло в десятків тисяч абонентів

- повідомив Чаус у Telegram.

У Чернігівобленерго також повідомили:

Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено десятки тисяч абонентів


"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру на території міста", - вказали також у Чернігівській міськраді після 15 години 24 грудня. Перед цим там також повідомляли "стосовно вибуху, який чернігівці могли чути близько 14:00 24 грудня - під атакою енергетична інфраструктура".

Як зазначили в обленерго, "щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт".

Це не перші ворожі удари по регіону за сьогодні. Після 13 години голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомляв, що "зафіксовано падіння БпЛА в межах міста на територію одного з підприємств. Внаслідок падіння пошкоджені автомобілі. Жертв серед людей немає".

У Чернігівській міськраді також уточнили "стосовно вибуху, який чернігівці могли чути орієнтовно о 13:00 24 грудня: відбулося падіння БпЛА на територію одного з підприємств. Унаслідок удару, за попередньою інформацією, пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, приміщення гаража, вісім легкових автомобілів і пасажирський автобус. Інформація про постраждалих не надходила".

Доповнення

Напередодні, у переддень Святвечора, як повідомляв голова ОВА, росіяни атакували Чернігів і ще 26 населених пунктів області. Знову били по енергетиці й цивільній інфраструктурі. 69 обстрілів - 161 вибух.

"В обласному центрі минулої доби пролунало декілька вибухів. "Герані" поцілили по енергообʼєкту. У пів міста зникло світло. Трохи пізніше ворожий безпілотник влучив у 9-поверхівку: пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автівки людей. Попередньо, ніхто не постраждав. На місці розгорнутий пункт незламності. Уночі "герані" вдарили ще по двох місцях у Чернігові. Зайнялася господарча будівля, дві автівки. Пошкоджені вікна в 5-поверхівці й школі. На іншій локації - влучання в дитячий садочок", - розповів Чаус.

З його слів, напередодні "герані" вдарили по енергообʼєкту у Новгороді-Сіверському. Частина населених пунктів була знеструмлена. У Семенівці FPV-дрон поцілив у будинок культури та будівлю непрацюючого ліцею. На Прилуччині "герані" вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури. Щонайменше 30 вибухів. На місці працюють вогнеборці.

Юлія Шрамко

