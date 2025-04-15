Новгород-Сіверський

Російські війська обстріляли 13 сіл у 4 громадах Чернігівської області. Зафіксовано понад 60 вибухів від артилерії, мінометів та дронів. Інформації про жертви серед місцевого населення немає.
Армія рф атакувала Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівщини, застосовуючи БпЛА, FPV-дрони та артилерію. Зафіксовано 8 вибухів, жертв серед місцевого населення немає.
Російські війська атакували 8 населених пунктів у двох громадах Чернігівської області. Зафіксовано 49 обстрілів з використанням мінометів, РСЗВ, танків, артилерії та дронів, що призвело до пожеж у господарських будівлях.
Російські війська атакували 11 сіл у двох прикордонних громадах Чернігівської області. Зафіксовано 77 вибухів від мінометів, артилерії та дронів, найбільше - 25 вибухів у районі Хотіївки.
У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини з 1 серпня по 23 вересня через ворожі обстріли сталося близько 50 пожеж. Вогнем знищено 116 домогосподарств, 40 га сухої трави та 95 га лісової підстилки.
Протягом доби російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади. Використовувалися міномети, артилерія та дрони, інформації про загиблих серед місцевого населення немає.
Російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади Чернігівської області. Використовувалися артилерія, міномети, FPV-дрони та безпілотники для скидання вибухівки. Жертв серед місцевого населення не зафіксовано.
російські війська атакували Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівської області. Зафіксовано 59 вибухів від артилерії, мінометів та дронів.
Армія рф атакувала 8 населених пунктів у 3 прикордонних громадах Чернігівської області. Використовувалась артилерія, FPV-дрони та скидання вибухівки з БПЛА, жертв серед місцевого населення не зафіксовано.
Російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 15 вибухів у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах, використовувались міномети, FPV-дрони та артилерія.
Російські війська завдали ударів по Новгород-Сіверській та Семенівській громадах Чернігівської області. Зафіксовано 42 вибухи від мінометів, артилерії та дронів, постраждалих серед місцевого населення немає.
російські війська завдали ударів по Чернігівській області з міномета, артилерії та FPV-дронів. Зафіксовано 33 вибухи в Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській громадах, без жертв серед цивільних.
Російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 19 вибухів у трьох громадах, використовувались міномети, FPV-дрони та артилерія. Жертв серед місцевого населення немає.
Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії. Зафіксовано 6 вибухів у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах.
Російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області, зафіксовано 61 вибух. Обстріли велися з мінометів, FPV-дронів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах двох громад.
російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області з мінометів та артилерії. Зафіксовано 34 вибухи в різних громадах, інформації про постраждалих немає.
Російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 30 вибухів у Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській громадах, без жертв серед місцевого населення.
Російські війська атакували прикордонні райони Чернігівської області з FPV дронів, мінометів та артилерії. Зафіксовано 20 вибухів у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах, жертв серед населення немає.
Вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини, ймовірно, дронами 'Шахед'. Протягом доби зафіксовано 8 вибухів у прикордонних районах області від обстрілів з гранатометів та артилерії.
Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою безпілотників, мінометів та артилерії, що призвело до 25 вибухів у чотирьох громадах.
Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії, внаслідок чого стався 21 вибух.
Російські війська обстріляли кордон Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксувавши 41 вибух у різних населених пунктах.
Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксовано 30 вибухів у 3 громадах.
Російські війська минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії, спричинивши 31 вибух, але про жертви не повідомляється.
Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів, зафіксовано 15 вибухів у напрямку сіл Грем'яч, Леонівка та Блешня, про жертви серед місцевого населення не повідомляється.
Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою безпілотників, мінометів та ствольної артилерії, зафіксувавши 70 вибухів.
росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру в прикордонній зоні України, завдаючи ударів з різної зброї по Чернігівській області.
Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, в результаті чого сталося 75 вибухів з різної зброї.
У Чернігівській області внаслідок російських обстрілів сталося понад 50 вибухів, внаслідок чого загинула одна цивільна людина та було пошкоджено приватний будинок.
російські війська атакували прикордонню Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 50 вибухів і поранивши двох людей.