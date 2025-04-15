Новгород-Сіверський

Ситуація на Чернігівщині: ворог завдав ударів по прикордонню з мінометів та артилерії

російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області з мінометів та артилерії. Зафіксовано 34 вибухи в різних громадах, інформації про постраждалих немає.