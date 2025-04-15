Новгород-Сіверський

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1658 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27627 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з артилерії та мінометів: понад 60 вибухів за добу

Російські війська обстріляли 13 сіл у 4 громадах Чернігівської області. Зафіксовано понад 60 вибухів від артилерії, мінометів та дронів. Інформації про жертви серед місцевого населення немає.

Війна • 12 жовтня, 08:58 • 25508 перегляди

Армія рф атакувала Чернігівщину дронами та з артилерії: 8 вибухів за добу

Армія рф атакувала Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівщини, застосовуючи БпЛА, FPV-дрони та артилерію. Зафіксовано 8 вибухів, жертв серед місцевого населення немає.

Війна • 5 жовтня, 08:47 • 25115 перегляди

Прикордонні громади Чернігівщини атаковані ворогом з РСЗВ, мінометів та FPV-дронами: сталися пожежі господарських будівель

Російські війська атакували 8 населених пунктів у двох громадах Чернігівської області. Зафіксовано 49 обстрілів з використанням мінометів, РСЗВ, танків, артилерії та дронів, що призвело до пожеж у господарських будівлях.

Війна • 2 жовтня, 07:42 • 22018 перегляди

росіяни обстріляли дві громади на Чернігівщині, у тому числі з реактивної артилерії: 77 вибухів за добу

Російські війська атакували 11 сіл у двох прикордонних громадах Чернігівської області. Зафіксовано 77 вибухів від мінометів, артилерії та дронів, найбільше - 25 вибухів у районі Хотіївки.

Війна • 26 вересня, 11:57 • 22829 перегляди

На Чернігівщині з серпня через обстріли рф виникло 50 пожеж - ОВА

У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини з 1 серпня по 23 вересня через ворожі обстріли сталося близько 50 пожеж. Вогнем знищено 116 домогосподарств, 40 га сухої трави та 95 га лісової підстилки.

Війна • 24 вересня, 15:45 • 22709 перегляди

За добу росіяни обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини з мінометів, артилерії та FPV-дронів

Протягом доби російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади. Використовувалися міномети, артилерія та дрони, інформації про загиблих серед місцевого населення немає.

Війна • 24 вересня, 08:46 • 18004 перегляди

Армія рф за добу атакувала Чернігівщину артилерією, мінометами та дронами: 86 вибухів

Російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади Чернігівської області. Використовувалися артилерія, міномети, FPV-дрони та безпілотники для скидання вибухівки. Жертв серед місцевого населення не зафіксовано.

Війна • 21 вересня, 11:58 • 21591 перегляди

Армія рф атакувала дві прикордонні громади Чернігівщини: зафіксовано 59 вибухів

російські війська атакували Новгород-Сіверську та Семенівську громади Чернігівської області. Зафіксовано 59 вибухів від артилерії, мінометів та дронів.

Суспільство • 19 вересня, 08:09 • 20211 перегляди

Армія рф атакувала Чернігівщину з артилерії та дронами: 34 "приходи" за добу

Армія рф атакувала 8 населених пунктів у 3 прикордонних громадах Чернігівської області. Використовувалась артилерія, FPV-дрони та скидання вибухівки з БПЛА, жертв серед місцевого населення не зафіксовано.

Війна • 19 серпня, 08:10 • 34717 перегляди

Армія рф атакувала Чернігівщину з мінометів, артилерії та FPV-дронами: 15 вибухів за добу

Російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 15 вибухів у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах, використовувались міномети, FPV-дрони та артилерія.

Війна • 12 серпня, 08:48 • 35176 перегляди

Війська рф вдарили по Чернігівщині з мінометів, артилерії та дронів: 42 вибухи за добу

Російські війська завдали ударів по Новгород-Сіверській та Семенівській громадах Чернігівської області. Зафіксовано 42 вибухи від мінометів, артилерії та дронів, постраждалих серед місцевого населення немає.

Війна • 10 серпня, 08:37 • 39357 перегляди

Армія рф вдарила по Чернігівщині з міномета, артилерії та FPV-дронами: зафіксовано 33 вибухи

російські війська завдали ударів по Чернігівській області з міномета, артилерії та FPV-дронів. Зафіксовано 33 вибухи в Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській громадах, без жертв серед цивільних.

Суспільство • 5 серпня, 06:42 • 32236 перегляди

Армія рф вдарила по Чернігівщині з міномета, артилерії та FPV-дроном: 19 вибухів за добу

Російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 19 вибухів у трьох громадах, використовувались міномети, FPV-дрони та артилерія. Жертв серед місцевого населення немає.

Війна • 2 серпня, 06:30 • 28134 перегляди

росія обстріляла прикордоння Чернігівщини: пролунало 6 вибухів у двох громадах

Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії. Зафіксовано 6 вибухів у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах.

Війна • 30 липня, 06:53 • 28067 перегляди

Армія рф атакувала Чернігівщину з мінометів, артилерії та FPV-дронами: 61 вибух за добу

Російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області, зафіксовано 61 вибух. Обстріли велися з мінометів, FPV-дронів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах двох громад.

Війна • 29 липня, 07:25 • 27499 перегляди

Ситуація на Чернігівщині: ворог завдав ударів по прикордонню з мінометів та артилерії

російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області з мінометів та артилерії. Зафіксовано 34 вибухи в різних громадах, інформації про постраждалих немає.

Війна • 26 липня, 06:38 • 34225 перегляди

Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з артилерії та мінометів: 30 вибухів за добу

Російські війська завдали ударів по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 30 вибухів у Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській громадах, без жертв серед місцевого населення.

Війна • 25 липня, 07:33 • 23544 перегляди

Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів та артилерії: 20 вибухів за добу

Російські війська атакували прикордонні райони Чернігівської області з FPV дронів, мінометів та артилерії. Зафіксовано 20 вибухів у Новгород-Сіверській та Семенівській громадах, жертв серед населення немає.

Війна • 23 липня, 06:41 • 28925 перегляди

Чернігівщина: армія рф атакувала об'єкт енергетики та обстріляла прикордоння

Вночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини, ймовірно, дронами 'Шахед'. Протягом доби зафіксовано 8 вибухів у прикордонних районах області від обстрілів з гранатометів та артилерії.

Війна • 20 липня, 07:59 • 40856 перегляди

росіяни атакували Чернігівщину FPV- дронами, з мінометів та артилерії: пролунало 25 вибухів

Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою безпілотників, мінометів та артилерії, що призвело до 25 вибухів у чотирьох громадах.

Війна • 17 липня, 08:45 • 112998 перегляди

росіяни атакували Чернігівщину з мінометів та артилерії: пролунав 21 вибух

Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії, внаслідок чого стався 21 вибух.

Війна • 13 липня, 08:00 • 31480 перегляди

Армія рф атакувала прикордоння Чернігівщини з мінометів, АГС та дронами: 41 вибух

Російські війська обстріляли кордон Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксувавши 41 вибух у різних населених пунктах.

Війна • 10 липня, 09:02 • 32568 перегляди

Армія рф атакувала Чернігівщину з артилерії, мінометів та дронами: 30 вибухів

Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксовано 30 вибухів у 3 громадах.

Війна • 5 липня, 06:54 • 26005 перегляди

Армія рф обстріляла Чернігівщину з мінометів та артилерії: 31 вибух

Російські війська минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів та артилерії, спричинивши 31 вибух, але про жертви не повідомляється.

Війна • 19 червня, 06:54 • 22530 перегляди

Армія рф обстріляла з мінометів прикордоння Чернігівщини: 15 вибухів

Російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів, зафіксовано 15 вибухів у напрямку сіл Грем'яч, Леонівка та Блешня, про жертви серед місцевого населення не повідомляється.

Війна • 18 червня, 06:43 • 31639 перегляди

Армія рф атакувала Чернігівщину дронами, з мінометів та артилерії: 70 вибухів

Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області за допомогою безпілотників, мінометів та ствольної артилерії, зафіксувавши 70 вибухів.

Війна • 17 червня, 08:51 • 33122 перегляди

російські війська продовжують обстрілювати цивільні райони Чернігівщини: за добу зафіксовано 33 вибухи

росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру в прикордонній зоні України, завдаючи ударів з різної зброї по Чернігівській області.

Війна • 6 червня, 08:45 • 38212 перегляди

Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордоння Чернігівщини на Сумщини: 75 вибухів

Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, в результаті чого сталося 75 вибухів з різної зброї.

Війна • 31 травня, 07:00 • 23866 перегляди

На Чернігівщині за добу через обстріли рф пролунало понад 50 вибухів, є загиблий

У Чернігівській області внаслідок російських обстрілів сталося понад 50 вибухів, внаслідок чого загинула одна цивільна людина та було пошкоджено приватний будинок.

Суспільство • 29 травня, 07:04 • 23992 перегляди

Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини: пролунало 50 вибухів, двоє поранених

російські війська атакували прикордонню Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 50 вибухів і поранивши двох людей.

Війна • 28 травня, 07:14 • 24977 перегляди