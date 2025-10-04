Тимчасово призупинили рух приміських поїздів на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині

З міркувань безпеки не курсуватиме низка приміських поїздів у Сумській, Чернігівській та Львівській областях. Про це пише УНН із посиланням на Укрзалізницю.

З безпекових міркувань тимчасово не курсуватимуть низка приміських поїздів на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині - ідеться у дописі.

Так, від сьогодні тимчасово не курсуватимуть:

№967 Терещенська - Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський - Терещенська;

№969 Сновьк - Городня;

№970 Городня - Сновськ;

№961/962 Самбір - Ніжанковичі;

№963/964 Нижанковичі - Самбір;

№966 Старжава - Самбір;

№965 Самбір - Старжава.

Також через пошкодження рухомого складу внаслідок ворожого обстрілу тимчасово не курсуватимуть низка приміських рейсів Сумщини.

4 жовтня тимчасово не курсуватимуть:

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський – Терещенська;

№6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.

5 жовтня тимчасово не курсуватимуть:

№6701 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№6702 Новгород-Сіверський – Терещенська;

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№968 Новгород-Сіверський – Терещенська;

№6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;

№6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.

Нагадаємо

4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ.

Внаслідок постраждала 44-річна жінка та троє її синів віком 14, 11 та 7 років. Всього повідомляють про близько 30 постраждалих. Пізніше в односу з вагонів потяга знайдено тіло 71-річного чоловіка. Кримінальне провадження перекваліфіковано на воєнний злочин, що призвів до загибелі людини.