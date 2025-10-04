Тимчасово призупинили рух приміських поїздів на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині
Київ • УНН
Через безпекові міркування тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів у Сумській, Чернігівській та Львівській областях. Це пов'язано з пошкодженням рухомого складу внаслідок ворожого обстрілу на Сумщині, де 4 жовтня було атаковано залізничний вокзал у Шостці.
З міркувань безпеки не курсуватиме низка приміських поїздів у Сумській, Чернігівській та Львівській областях. Про це пише УНН із посиланням на Укрзалізницю.
З безпекових міркувань тимчасово не курсуватимуть низка приміських поїздів на Сумщині, Чернігівщині та Львівщині
Так, від сьогодні тимчасово не курсуватимуть:
- №967 Терещенська - Новгород-Сіверський;
- №968 Новгород-Сіверський - Терещенська;
- №969 Сновьк - Городня;
- №970 Городня - Сновськ;
- №961/962 Самбір - Ніжанковичі;
- №963/964 Нижанковичі - Самбір;
- №966 Старжава - Самбір;
- №965 Самбір - Старжава.
Також через пошкодження рухомого складу внаслідок ворожого обстрілу тимчасово не курсуватимуть низка приміських рейсів Сумщини.
4 жовтня тимчасово не курсуватимуть:
- №967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №968 Новгород-Сіверський – Терещенська;
- №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.
5 жовтня тимчасово не курсуватимуть:
- №6701 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №6702 Новгород-Сіверський – Терещенська;
- №967 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №968 Новгород-Сіверський – Терещенська;
- №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський;
- №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська.
Нагадаємо
4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ.
Внаслідок постраждала 44-річна жінка та троє її синів віком 14, 11 та 7 років. Всього повідомляють про близько 30 постраждалих. Пізніше в односу з вагонів потяга знайдено тіло 71-річного чоловіка. Кримінальне провадження перекваліфіковано на воєнний злочин, що призвів до загибелі людини.