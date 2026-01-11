Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС

Топ-посадовці Словаччини - президент Петер Пеллегріні, голова Національної ради Ріхард Раші і премʼєр-міністр Роберт Фіцо - одностайно виступили за припинення військової допомоги Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aktuality.

Також Словаччина не надсилатиме солдатів і не братиме участі у гарантіях великого кредиту від Єврокомісії. Водночас керівництво Словаччини заявляє, що ЄС залишається ключовим простором для країни.

Однак Роберт Фіцо зазначив, що Євросоюз переживає найглибшу кризу за всю історію.

Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі

Також він додав, що йому "важливі життя людей".

Якщо для когось життя нічого не означає, то для мене російське чи українське життя має таку ж цінність, як і життя французького, американського, італійського, словацького, іспанського, німецького чи будь-якого солдата. Тому для мене погана новина, якщо хтось каже, що на одному боці цього конфлікту було поранено чи вбито 5000 людей. Якби я поїхав до Парижа, мені довелося б повторити те саме. Жодних солдатів, жодної зброї, жодних військових позик