Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС
Київ • УНН
Топ-посадовці Словаччини, включаючи президента, голову Національної ради та прем'єр-міністра, виступили за припинення військової допомоги Україні. Країна також не надсилатиме солдатів і не братиме участі у гарантіях великого кредиту від Єврокомісії.
Топ-посадовці Словаччини - президент Петер Пеллегріні, голова Національної ради Ріхард Раші і премʼєр-міністр Роберт Фіцо - одностайно виступили за припинення військової допомоги Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aktuality.
Деталі
Також Словаччина не надсилатиме солдатів і не братиме участі у гарантіях великого кредиту від Єврокомісії. Водночас керівництво Словаччини заявляє, що ЄС залишається ключовим простором для країни.
Однак Роберт Фіцо зазначив, що Євросоюз переживає найглибшу кризу за всю історію.
Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі
Також він додав, що йому "важливі життя людей".
Якщо для когось життя нічого не означає, то для мене російське чи українське життя має таку ж цінність, як і життя французького, американського, італійського, словацького, іспанського, німецького чи будь-якого солдата. Тому для мене погана новина, якщо хтось каже, що на одному боці цього конфлікту було поранено чи вбито 5000 людей. Якби я поїхав до Парижа, мені довелося б повторити те саме. Жодних солдатів, жодної зброї, жодних військових позик
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ідею Євросоюзу щодо використання активів росії для покриття військових витрат України.