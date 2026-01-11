$42.990.00
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41 • 7024 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
13:53 • 12176 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 14192 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 27507 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 25698 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 31276 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 41991 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 64453 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 43602 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Топ-посадовці Словаччини, включаючи президента, голову Національної ради та прем'єр-міністра, виступили за припинення військової допомоги Україні. Країна також не надсилатиме солдатів і не братиме участі у гарантіях великого кредиту від Єврокомісії.

Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС

Топ-посадовці Словаччини - президент Петер Пеллегріні, голова Національної ради Ріхард Раші і премʼєр-міністр Роберт Фіцо - одностайно виступили за припинення військової допомоги Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aktuality.

Деталі

Також Словаччина не надсилатиме солдатів і не братиме участі у гарантіях великого кредиту від Єврокомісії. Водночас керівництво Словаччини заявляє, що ЄС залишається ключовим простором для країни.

Однак Роберт Фіцо зазначив, що Євросоюз переживає найглибшу кризу за всю історію.

Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі

- заявив він.

Також він додав, що йому "важливі життя людей".

Якщо для когось життя нічого не означає, то для мене російське чи українське життя має таку ж цінність, як і життя французького, американського, італійського, словацького, іспанського, німецького чи будь-якого солдата. Тому для мене погана новина, якщо хтось каже, що на одному боці цього конфлікту було поранено чи вбито 5000 людей. Якби я поїхав до Парижа, мені довелося б повторити те саме. Жодних солдатів, жодної зброї, жодних військових позик

 - заявив Фіцо.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає ідею Євросоюзу щодо використання активів росії для покриття військових витрат України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Європейська комісія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Париж
Словаччина
Україна