Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС

Высшие должностные лица Словакии - президент Петер Пеллегрини, председатель Национального совета Рихард Раши и премьер-министр Роберт Фицо - единогласно выступили за прекращение военной помощи Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.

Детали

Также Словакия не будет отправлять солдат и не будет участвовать в гарантиях крупного кредита от Еврокомиссии. В то же время руководство Словакии заявляет, что ЕС остается ключевым пространством для страны.

Однако Роберт Фицо отметил, что Евросоюз переживает самый глубокий кризис за всю историю.

Я бы не хотел, чтобы Словакия бегала вокруг, как раненая лань, в этом кризисе, который переживает Европейский Союз, и могла бы стать жертвой значительных сдвигов, которые могут произойти в Европе - заявил он.

Также он добавил, что ему "важны жизни людей".

Если для кого-то жизнь ничего не значит, то для меня русская или украинская жизнь имеет такую же ценность, как и жизнь французского, американского, итальянского, словацкого, испанского, немецкого или любого солдата. Поэтому для меня плохая новость, если кто-то говорит, что на одной стороне этого конфликта было ранено или убито 5000 человек. Если бы я поехал в Париж, мне пришлось бы повторить то же самое. Никаких солдат, никакого оружия, никаких военных займов - заявил Фицо.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит идею Евросоюза об использовании активов России для покрытия военных расходов Украины.