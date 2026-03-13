$44.160.1950.960.02
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Системное давление правоохранительных органов на украинские компании создает репутационные риски и препятствует прохождению комплаенса. Иностранные банки и партнеры отказывают в сотрудничестве из-за наличия уголовных производств.

Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски

Украинские компании, пытающиеся работать на международных рынках, продолжают сталкиваться с проблемами, связанными с заказными уголовными преследованиями со стороны отечественных правоохранительных органов. Наличие уголовных производств негативно влияет на прохождение комплаенса за рубежом и создает дополнительные репутационные риски для бизнеса. Особенно остро проблема проявляется тогда, когда такие дела имеют признаки заказного характера или используются как инструмент давления на предпринимателей, пишет УНН.

Несмотря на работу Офиса Генерального прокурора по минимизации уголовных дел, целью которых является давление на бизнес, проблема использования уголовного процесса как инструмента уничтожения конкурентов все еще остро стоит в Украине. Эксперты и представители бизнес-сообщества отмечают, что подобные практики формируют негативный имидж не только для конкретной компании, но и для страны в целом, ведь иностранные партнеры оценивают риски сотрудничества с украинским бизнесом через призму правовой системы. Нередко партнеры отказываются от сотрудничества с компаниями, которые являются фигурантами уголовных производств, а иностранные банки отказывают в открытии счетов, что является препятствием для дальнейшего выхода компании на международный рынок.

Репутационный риск для компаний

Председатель Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, международный эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что практика заказных уголовных производств до сих пор остается одной из серьезных системных проблем украинского государства. По его словам, сам механизм таких дел стал настолько распространенным, что фактически превратился в инструмент влияния на бизнес.

Меняется власть, меняются заказчики, но сам механизм заказных уголовных дел он, к сожалению, настолько на сегодня является злом Украины, как отдельно взятого государства, что это просто невозможно передать

- отметил Шабовта в комментарии УНН.

Международный эксперт подчеркивает, что проблема заключается не только в самих уголовных производствах, а в подрыве базового принципа защиты частной собственности. Когда правоохранительная система используется для давления, это разрушает доверие к правовому полю в целом.

Мы видим ситуацию, когда механизм частной собственности разрушается любым способом самим государством, будь то через таможенные, налоговые давления, или через преступные действия той или иной ветви правоохранительной системы

- отметил Шабовта.

По его словам, показательным маркером ситуации является борьба с рейдерством. Формально такие дела расследуются, но фактически серьезные уголовные статьи почти не применяются.

Я недавно проводил исследование, которое касалось ситуации украинского рынка в отношениях его с нашей правоохранительной системой. И, к сожалению, это то, что отмечают и мы где-то хотя бы какие-то сигналы даем, что, например, в Украине абсолютно не исчезло рейдерство как преступление против, в первую очередь, частной собственности, как преступление против бизнеса украинского

- подчеркнул эксперт.

Шабовта отметил, что, например, в случаях рейдерства правоохранители часто используют лишь "легкую" статью о подделке документов, тогда как статьи о незаконном захвате имущества практически не применяются. По таким статьям даже нет открытых дел.

По его мнению, такая ситуация создает атмосферу неопределенности для бизнеса и одновременно демонстрирует международным партнерам слабость государственных институтов.

Запад внимательно проверяет украинский бизнес

Вместе с тем предприниматели, работающие с европейскими партнерами, отмечают, что на Западе все тщательнее проверяют потенциальных контрагентов из Украины.

Председатель общественной организации "SAVEФОП" Сергей Доротич, имеющий опыт сотрудничества с партнерами из Бельгии и Испании, отметил в комментарии УНН, что первым документом, который требуют иностранные институции, является справка о несудимости руководителя компании.

Первое, что они требуют – это справка о несудимости руководителя. Второе – объяснение относительно деятельности компании. Это стандартный пакет документов для сотрудничества

- рассказал Доротич.

По его словам, такая практика является частью системы проверок, которую используют европейские компании и финансовые учреждения перед началом сотрудничества.

Запад четко анализирует, с кем он заходит в какие-то отношения

- подчеркнул Доротич.

Похожие требования действуют и при открытии счетов в европейских банках. Наличие любых юридических проблем или подозрительных обстоятельств в биографии руководителей компаний может стать основанием для отказа в сотрудничестве.

Уголовные дела как фактор комплаенса

Эксперты отмечают, что для западных партнеров сам факт существования уголовного производства, даже без подозрения или обвинительного акта, может быть достаточным сигналом для отказа от сотрудничества. Это значительно ухудшает инвестиционный климат в Украине.

Чрезмерное давление силовиков, иногда безосновательные возбуждения уголовных дел, они не то, что они создают инвестиционный климат, они даже побуждают сворачивание того бизнеса, который раньше работал в Украине

- убежден народный депутат Михаил Цымбалюк.

В системе международного комплаенса компании проверяют партнеров через открытые реестры, медиа и специализированные базы данных. Если в информационном поле фигурируют уголовные дела или обвинения, это автоматически повышает рискованность сотрудничества.

В результате компания может потерять важный международный контракт или доступ к финансовым инструментам только потому, что, например, их прямые конкуренты решили вместо честной конкуренции их заказать правоохранителям.

Одним из примеров такого поведения может стать ситуация, сложившаяся вокруг группы авиакомпаний "Константа", когда очевидно по заказу конкурентов против них открыли ряд уголовных дел.

В частности, ОО "Совет ветеранов АТО", которую связывают с компанией "Украинские вертолеты", обратилась в ряд украинских правоохранительных органов с заявлениями о якобы правонарушениях компаний, входящих в группу "Константа". Позже эти заявления подхватил еще ряд общественных организаций, известных отработкой заказов против представителей бизнеса. Это очевидно делалось в рамках борьбы за контракты с ООН по выполнению перевозок гуманитарных миссий в страны Африки.

Был открыт ряд уголовных производств против группы компаний "Константа", часть из которых к этому времени уже закрыта за отсутствием состава преступления. Однако несколько дел все еще "расследуются", в частности Службой безопасности Украины. Это может быть связано с тем, что в "Украинских вертолетах" работают бывшие высокопоставленные правоохранители, у которых очевидно осталось влияние на коллег в следственных органах.

Одно из таких уголовных производств №12022000000001276 было зарегистрировано 25 ноября 2022 года Главным следственным управлением Нацполиции по заявлению председателя ОО "Совет ветеранов АТО" Павла Мошковского.

В своем заявлении "активист" утверждал, что группа компаний "Константа" якобы причастна к пособничеству государству-агрессору, а руководство предприятий хотело захватить ГП "Антонов" и собственно компанию "Украинские вертолеты".

Главное следственное управление Нацполиции расследовало дело по ст.111-2 УК (пособничество государству-агрессору) до 2025 года, хотя Уголовный процессуальный кодекс четко относит такие преступления к подследственности Службы безопасности Украины. Очевидно, поняв бесперспективность этого уголовного производства, его "скинули" в СБУ, где оно "висит" до сих пор.

За четыре года расследования этого производства никаких нарушений следствием не установлено, ни одному лицу не вручено подозрение, материалы в суд не переданы.

Факт наличия такого уголовного производства сам по себе подрывает репутацию компаний, работающих на международном рынке. Однако, очевидно, не только это было целью заказчиков. Они хотели полного прекращения деятельности конкурентов.

Ведь в ходе расследования у группы компаний "Константа" произошло несколько десятков обысков, в ходе которых следователи изъяли и до сих пор не вернули важную техническую документацию и технику, необходимые для функционирования предприятий, а также были заморожены счета компаний в банках. Совокупность таких действий поставила под удар выполнение не только международных контрактов, но и оборонных заказов в Украине.

Юристы, опрошенные УНН отмечают, что это классический пример заказного преследования представителей бизнеса.

Итак, заказные уголовные производства в Украине давно перестали быть лишь проблемой отдельных компаний и превратились в системный фактор, бьющий по международной репутации всего украинского бизнеса и ухудшающий инвестиционный климат государства. Очевидно, что пока правоохранительный процесс используется как инструмент давления, сведения счетов или устранения конкурентов, украинские предприятия теряют контракты, сталкиваются с проблемами при комплаенсе, получают отказы от иностранных банков и партнеров и вынуждены тратить ресурсы не на развитие, а на защиту от безосновательных преследований. И все это прямо бьет по экономике страны.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикапубликации