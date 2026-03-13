США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней

Фото: Reuters

Соединенные Штаты выдали временное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся под санкциями, но уже загруженных на танкеры и находящихся в море. Исключение будет действовать в течение 30 дней и имеет целью стабилизировать мировые энергетические рынки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение связано с резким ростом напряженности на Ближнем Востоке и перебоями в поставках энергоносителей из-за войны с Ираном. После объявления об исключениях цены на нефть на азиатских рынках в пятницу снизились.

Согласно лицензии Министерства финансов США, разрешение касается российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда по состоянию на 12 марта. Оно будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Решение стало частью более широких мер по сдерживанию цен на энергоносители. Ранее США объявили о высвобождении 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а Международное энергетическое агентство вместе с партнерами планирует выпустить на рынок в общей сложности 400 млн баррелей. В организации отмечают, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейшие перебои с поставками нефти в истории.

