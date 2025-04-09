Министерство финансов Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25994 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США рискуют объявить дефолт по долгу в 36,6 трлн долларов уже в августе: детали

Если Конгресс не повысит верхний предел госдолга, США могут столкнуться с дефолтом уже в августе или сентябре. Законодатели до последнего момента ведут переговоры о повышении лимита долга.

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США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

Белый дом поручил Минфину изучить варианты ослабления энергетических санкций против россии. Это связано с возможными переговорами между Трампом и путиным по прекращению войны в Украине.

Война • 8 марта, 07:04 • 48348 просмотра

США планируют ослабить санкции против россии - Reuters

Белый дом поручил ведомствам подготовить список санкций против россии, которые могут быть смягчены. Зеленский, в свою очередь, выступает за усиление санкционного давления и системный подход к ограничениям.

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Соглашение с Украиной по полезным ископаемым пока не обсуждается - министр финансов США

Министр финансов США заявил, что вопрос подписания соглашения с Украиной по полезным ископаемым пока не рассматривается. Решение принято после досрочного отъезда Зеленского из Белого дома из-за спора с Трампом.

Экономика • 2 марта, 22:51 • 33323 просмотра

Подоляк: «После соглашения о редкоземельных металлах нужно разблокировать больше вооружений для Украины»

Советник главы ОП заявил о необходимости увеличения поставок вооружений после подписания соглашения о редкоземельных металлах. Соглашение между США и Украиной будет подписано 28 февраля во время встречи президентов.

Война • 28 февраля, 10:11 • 26360 просмотра

Соглашение по полезным ископаемым готово - министр финансов США Бессент

Министр финансов США подтвердил завершение разработки рамочного соглашения по полезным ископаемым между странами. Подписание документа состоится 28 февраля во время встречи Зеленского и Трампа.

политика • 27 февраля, 23:30 • 99739 просмотра

США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам - Рубио

Госсекретарь Рубио сообщил, что США почти завершили согласование соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Экономика • 26 февраля, 16:14 • 30307 просмотра

Есть неявная гарантия экономической безопасности - Министр финансов США о соглашении по "редкоземелью"

Министр финансов США заявил о "неявной гарантии" экономической безопасности в новом соглашении с Украиной. Соглашение предусматривает сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и госпредприятий.

Экономика • 24 февраля, 04:11 • 30619 просмотра

США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

Пентагон подтвердил предоставление Украине $65,9 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения. Общая сумма поддержки от США достигает $183 млрд, из которых $3,9 млрд еще не потрачено.

Экономика • 23 февраля, 09:16 • 101210 просмотра

россия рассчитывает на возвращение западного бизнеса на фоне сближения с США

путин поручил правительству рф подготовиться к возвращению иностранных компаний на российский рынок. лавров заявил, что доступ будет ограниченным и будет разрешен только в безопасных для экономики рф секторах.

Экономика • 23 февраля, 02:02 • 68891 просмотра

США не будут приобретать права собственности и не будут обременять долгами - Бессент о соглашении с Украиной

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил условия нового экономического партнерства с Украиной. США будут инвестировать без получения права собственности на активы и создания долгового бремени для Украины.

Экономика • 22 февраля, 22:27 • 42177 просмотра

Советник президента США намекнул на возможное урегулирование Трампа с Зеленским

Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику. Советник подчеркнул активную «челночную дипломатию» между странами для достижения мирного соглашения.

Война • 20 февраля, 14:43 • 35508 просмотра

США могут скорректировать санкции против россии в зависимости от готовности рф к переговорам по войне в Украине - Бессент

Министр финансов США заявил о возможности смягчения санкций против России при условии переговоров по войне.

Война • 20 февраля, 14:15 • 39621 просмотра

Трамп заявил, что во время визита в Киев с его министром финансов "грубо" обращались

Дональд Трамп заявил, что с министром финансов США Скоттом Бессентом «грубо» обращались во время визита в Киев. Президент обвинил Зеленского во «сне» и отказе подписать соглашение по редкоземельным минералам.

политика • 20 февраля, 08:38 • 29458 просмотра

Министр финансов США считает, что Зеленский подпишет соглашение об экономическом партнерстве

Министр финансов США Скотт Бессент ожидает подписания Зеленским соглашения об экономическом партнерстве. Соглашение предусматривает доступ к ресурсам Украины и закупку американских энергоносителей в обмен на поддержку.

Экономика • 19 февраля, 10:38 • 117967 просмотра

Министр финансов США уверяет в безопасности данных американцев во время работы DOGE Маска: говорит, их усилия сэкономили до $50 млрд

Министр финансов США успокоил относительно безопасности данных налогоплательщиков во время работы команды Маска. Команда DOGE обнаружила потенциальную экономию в 50 млрд долларов и имеет ограниченный доступ к системам.

Новости Мира • 19 февраля, 09:39 • 102064 просмотра

В США еще один топ-чиновник ушел в отставку после попытки команды Маска получить доступ к конфиденциальным данным

И. о. комиссара SSA Мишель Кинг подала в отставку из-за попыток команды Маска получить доступ к конфиденциальным данным миллионов американцев. Новым и.о. назначен Лиланд Дудек, который поддерживает инициативы Маска.

Новости Мира • 18 февраля, 08:25 • 25750 просмотра

Американскому народу стоит понять, что Украина является ценной для США - министр финансов правительства Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент заявил об ожидании доходов от украинских ресурсов после войны. США планируют участвовать в развитии стратегических минералов, энергетики и госпредприятий Украины.

Экономика • 14 февраля, 10:47 • 34790 просмотра

Команды Украины и США начинают работать над стратегическим документом партнерства - Зеленский

Украинские и американские команды работают над планом партнерства по ресурсам и инвестициям. Зеленский обсудил с министром финансов США возможность использования 300 млрд замороженных активов.

Экономика • 12 февраля, 20:23 • 45082 просмотра

В Киеве уже готовы к встречам с представителями США - Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал предстоящие встречи с представителями США на разных уровнях. Среди ключевых тем - усиление украинской ПВО и потенциальные контракты для укрепления обороноспособности.

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Трамп подтвердил, что отправит министра финансов США в Украину

Дональд Трамп заявил об отправке министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с Зеленским. Визит связан с переговорами по доступу США к редкоземельным металлам.

Экономика • 11 февраля, 17:26 • 38604 просмотра

Министр финансов США посетит Киев для переговоров о редкоземельных металлах

Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев для обсуждения доступа к редкоземельным металлам Украины. Визит состоится в рамках потенциального соглашения об обмене ресурсов на оборонную помощь.

Экономика • 11 февраля, 16:20 • 42473 просмотра

Запрет доступа к финданым: как Маск и Вэнс атакуют суды

Федеральный суд США заблокировал доступ команды Маска к конфиденциальным данным Министерства финансов. Маск и Вэнс публично критикуют решение суда и ставят под сомнение судебный надзор.

Новости Мира • 10 февраля, 15:23 • 27325 просмотра

Трамп отреагировал на обложку Time с Маском в президентском кресле

Дональд Трамп иронично прокомментировал появление Илона Маска на обложке Time в Овальном кабинете. Маск, который руководит правительственным департаментом, ответил комплиментом в адрес президента.

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19 штатов США через суд хотят запретить DOGE Маска доступ к личным данным американцев

19 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Генпрокуроры считают такие действия незаконными и требуют судебного запрета.

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"Ему нельзя доверять": Трамп аннулировал доступ Байдена к секретной информации

Дональд Трамп отменил доступ Джо Байдена к секретной информации и ежедневным разведывательным брифингам. Решение обосновано плохой памятью Байдена и созданным им прецедентом в 2021 году.

Новости Мира • 8 февраля, 03:27 • 51587 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил о готовности усилить санкции против РФ для прекращения войны в Украине. По его словам, нынешние ограничения оцениваются лишь на «тройку» из десяти возможных.

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Протесты против политики Трампа и Маска прошли по всей территории США

В США прошли масштабные демонстрации против первых действий новой администрации Трампа и назначения Маска. Протестующие выступили против иммиграционной политики, ограничения прав и доступа к конфиденциальным данным.

Новости Мира • 6 февраля, 07:32 • 30522 просмотра

Белый дом предоставил Маску официальный статус специального госслужащего - CNN

Илон Маск стал специальным госслужащим при президенте Трампе без зарплаты. Он получил допуск к секретной информации и будет работать не более 130 дней в году.

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