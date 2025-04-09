Министерство финансов Соединенных Штатов Америки

В системе электронной почты Офиса контролера денежного обращения США произошел взлом. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.
Если Конгресс не повысит верхний предел госдолга, США могут столкнуться с дефолтом уже в августе или сентябре. Законодатели до последнего момента ведут переговоры о повышении лимита долга.
Белый дом поручил Минфину изучить варианты ослабления энергетических санкций против россии. Это связано с возможными переговорами между Трампом и путиным по прекращению войны в Украине.
Белый дом поручил ведомствам подготовить список санкций против россии, которые могут быть смягчены. Зеленский, в свою очередь, выступает за усиление санкционного давления и системный подход к ограничениям.
Министр финансов США заявил, что вопрос подписания соглашения с Украиной по полезным ископаемым пока не рассматривается. Решение принято после досрочного отъезда Зеленского из Белого дома из-за спора с Трампом.
Советник главы ОП заявил о необходимости увеличения поставок вооружений после подписания соглашения о редкоземельных металлах. Соглашение между США и Украиной будет подписано 28 февраля во время встречи президентов.
Министр финансов США подтвердил завершение разработки рамочного соглашения по полезным ископаемым между странами. Подписание документа состоится 28 февраля во время встречи Зеленского и Трампа.
Госсекретарь Рубио сообщил, что США почти завершили согласование соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины.
Министр финансов США заявил о "неявной гарантии" экономической безопасности в новом соглашении с Украиной. Соглашение предусматривает сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и госпредприятий.
Пентагон подтвердил предоставление Украине $65,9 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения. Общая сумма поддержки от США достигает $183 млрд, из которых $3,9 млрд еще не потрачено.
путин поручил правительству рф подготовиться к возвращению иностранных компаний на российский рынок. лавров заявил, что доступ будет ограниченным и будет разрешен только в безопасных для экономики рф секторах.
Министр финансов США Скотт Бессент объяснил условия нового экономического партнерства с Украиной. США будут инвестировать без получения права собственности на активы и создания долгового бремени для Украины.
Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику. Советник подчеркнул активную «челночную дипломатию» между странами для достижения мирного соглашения.
Министр финансов США заявил о возможности смягчения санкций против России при условии переговоров по войне.
Дональд Трамп заявил, что с министром финансов США Скоттом Бессентом «грубо» обращались во время визита в Киев. Президент обвинил Зеленского во «сне» и отказе подписать соглашение по редкоземельным минералам.
Министр финансов США Скотт Бессент ожидает подписания Зеленским соглашения об экономическом партнерстве. Соглашение предусматривает доступ к ресурсам Украины и закупку американских энергоносителей в обмен на поддержку.
Министр финансов США успокоил относительно безопасности данных налогоплательщиков во время работы команды Маска. Команда DOGE обнаружила потенциальную экономию в 50 млрд долларов и имеет ограниченный доступ к системам.
И. о. комиссара SSA Мишель Кинг подала в отставку из-за попыток команды Маска получить доступ к конфиденциальным данным миллионов американцев. Новым и.о. назначен Лиланд Дудек, который поддерживает инициативы Маска.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил об ожидании доходов от украинских ресурсов после войны. США планируют участвовать в развитии стратегических минералов, энергетики и госпредприятий Украины.
Украинские и американские команды работают над планом партнерства по ресурсам и инвестициям. Зеленский обсудил с министром финансов США возможность использования 300 млрд замороженных активов.
Владимир Зеленский анонсировал предстоящие встречи с представителями США на разных уровнях. Среди ключевых тем - усиление украинской ПВО и потенциальные контракты для укрепления обороноспособности.
Дональд Трамп заявил об отправке министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с Зеленским. Визит связан с переговорами по доступу США к редкоземельным металлам.
Министр финансов США Скотт Бессент посетит Киев для обсуждения доступа к редкоземельным металлам Украины. Визит состоится в рамках потенциального соглашения об обмене ресурсов на оборонную помощь.
Федеральный суд США заблокировал доступ команды Маска к конфиденциальным данным Министерства финансов. Маск и Вэнс публично критикуют решение суда и ставят под сомнение судебный надзор.
Дональд Трамп иронично прокомментировал появление Илона Маска на обложке Time в Овальном кабинете. Маск, который руководит правительственным департаментом, ответил комплиментом в адрес президента.
19 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Генпрокуроры считают такие действия незаконными и требуют судебного запрета.
Дональд Трамп отменил доступ Джо Байдена к секретной информации и ежедневным разведывательным брифингам. Решение обосновано плохой памятью Байдена и созданным им прецедентом в 2021 году.
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил о готовности усилить санкции против РФ для прекращения войны в Украине. По его словам, нынешние ограничения оцениваются лишь на «тройку» из десяти возможных.
В США прошли масштабные демонстрации против первых действий новой администрации Трампа и назначения Маска. Протестующие выступили против иммиграционной политики, ограничения прав и доступа к конфиденциальным данным.
Илон Маск стал специальным госслужащим при президенте Трампе без зарплаты. Он получил допуск к секретной информации и будет работать не более 130 дней в году.