Министерство финансов Соединенных Штатов Америки

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил о готовности усилить санкции против РФ для прекращения войны в Украине. По его словам, нынешние ограничения оцениваются лишь на «тройку» из десяти возможных.