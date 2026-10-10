Демократы в Сенате США обвинили Трампа в предательстве Украины из-за сделки по дизельному топливу с путиным

Влиятельные сенаторы-демократы США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа разрешить продажу российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев. Они назвали смягчение санкций предательством Украины и европейских союзников Вашингтона. Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов Джин Шахин, Чака Шумера и Элизабет Уоррен, пишет УНН.

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Поводом для критики стало решение администрации Трампа, оформленное через Генеральную лицензию №135 Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). По словам сенаторов, документ разрешает глобальные закупки российского дизельного топлива в течение шести месяцев.

Заявление президента Трампа о том, что Соединенные Штаты разрешат глобальные закупки российского дизельного топлива в течение шести месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки – подчеркнули демократы.

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В совместном заявлении Шахин, Шумер и Уоррен связали решение Белого дома с ростом цен на бензин и дизельное топливо после начала войны с Ираном. По их мнению, вместо сотрудничества с союзниками для снижения стоимости энергоносителей администрация Трампа пошла на уступки России.

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Демократы также обвинили президента в невыполнении предвыборных обещаний по снижению расходов американцев и игнорировании двухпартийной позиции Конгресса. Они напомнили, что всего несколько недель назад законодатели приняли меры, направленные на сокращение доходов России от продажи нефти и газа.

Вот как выглядит провал. Невыполнение президентом Трампом своих обещаний по снижению расходов для американцев. Неспособность защитить Америку от ее противников – заявили сенаторы.

В конце обращения демократы призвали Трампа прекратить войну с Ираном и усилить экономическое давление на Москву, а не создавать дополнительные возможности для финансирования российской агрессии против Украины.

Президент должен прекратить войну с Ираном, а не финансировать российскую военную машину. Путин реагирует только на силу, что означает подавление России и тех, кто способствует ее войне против Украины – подытожили законодатели.

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