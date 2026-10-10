Демократи у Сенаті США звинуватили Трампа у зраді України через дизельну угоду з путіним

Впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку протягом шести місяців. Вони назвали послаблення санкцій зрадою України та європейських союзників Вашингтона. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів Джин Шахін, Чака Шумера та Елізабет Воррен, пише УНН.

Деталі

Приводом для критики стало рішення адміністрації Трампа, оформлене через Генеральну ліцензію №135 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). За словами сенаторів, документ дозволяє глобальні закупівлі російського дизельного пального протягом шести місяців.

Заява президента Трампа про те, що Сполучені Штати дозволять глобальні закупівлі російського дизельного пального протягом шести місяців, є повною зрадою України, наших європейських союзників та національної безпеки Америки – наголосили демократи.

Сенатори звинуватили Трампа у фінансуванні російської військової машини

У спільній заяві Шахін, Шумер та Воррен пов'язали рішення Білого дому зі зростанням цін на бензин і дизельне пальне після початку війни з Іраном. На їхню думку, замість співпраці із союзниками для зниження вартості енергоносіїв адміністрація Трампа пішла на поступки росії.

путін виступив із заявою після телефонної розмови з Трампом – у кремлі розкрили подробиці переговорів

Демократи також звинуватили президента у невиконанні передвиборчих обіцянок щодо зниження витрат американців та ігноруванні двопартійної позиції Конгресу. Вони нагадали, що лише кілька тижнів тому законодавці ухвалили заходи, спрямовані на скорочення доходів росії від продажу нафти й газу.

Ось як виглядає провал. Невиконання президентом Трампом своїх обіцянок щодо зниження витрат для американців. Нездатність захистити Америку від її супротивників – заявили сенатори.

Наприкінці звернення демократи закликали Трампа припинити війну з Іраном і посилити економічний тиск на москву, а не створювати додаткові можливості для фінансування російської агресії проти України.

Президент повинен припинити війну з Іраном, а не фінансувати російську військову машину. путін реагує лише на силу, що означає придушення росії та тих, хто сприяє її війні проти України – підсумували законодавці.

Трамп подякував путіну за дизельну угоду та проігнорував критику Зеленського