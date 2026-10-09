путін виступив із заявою після телефонної розмови з Трампом – у кремлі розкрили подробиці переговорів
Київ • УНН
путін і Трамп обговорили війну проти України, Іран та енергетику. кремль не повідомив про домовленості щодо припинення бойових дій.
російський диктатор володимир путін оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 9 жовтня. Сторони обговорили війну проти України, ситуацію навколо Ірану, енергетичну співпрацю та подальші контакти між москвою і Вашингтоном. Про це йдеться в повідомленні кремля, пише УНН.
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Згідно з оприлюдненим текстом, значну увагу під час переговорів приділили перспективам врегулювання війни проти України. Водночас конкретних домовленостей щодо припинення бойових дій чи подальших мирних переговорів російська сторона не назвала.
Окремою темою стала ситуація на світовому енергетичному ринку. путін заявив про готовність росії постачати нафту та нафтопродукти до США й інших країн.
Що заявив путін після переговорів із Трампом
Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася 9 жовтня, значну увагу приділили перспективам врегулювання української кризи, також порушували ситуацію навколо Ірану та різні аспекти двосторонніх відносин
У кремлі також наголосили на можливості розширення енергетичної співпраці зі Сполученими Штатами.
Під час обговорення стану справ у світовій енергетиці російська сторона підтвердила свою готовність постачати нафту та нафтопродукти на американський і світовий ринки. Впевнений, що це позитивно позначиться на всій глобальній економіці
Крім того, за інформацією кремля, сторони підтвердили домовленість продовжувати особисті контакти президентів, а також співпрацю між президентськими адміністраціями, спеціальними службами та іншими відомствами двох країн.
При цьому в оприлюдненій реакції російської сторони не уточнюється, чи досягли Трамп і путін будь-якого прогресу щодо завершення війни проти України. Також у заяві немає прямого підтвердження домовленості про скасування американських санкцій проти російських нафтопродуктів.
Подарунки путіну не спрацюють на мир, росія "віддячить" за дизель подальшим терором - Зеленський про заяву Трампа09.10.26, 22:46 • 12753 перегляди