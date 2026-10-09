$44.850.0150.140.02
ukenru
21:46 • 484 перегляди
Віткофф заявив, що США, Україна, НАТО та ЄС обговорили завершення війни до зими на переговорах у Маямі
21:37 • 1388 перегляди
небензя зловтішається, а москва вже рахує гроші – росія очікує заробити $4,5 млрд на угоді з Трампом
20:59 • 6520 перегляди
Качка назвав головні завдання на посаді посла України при ЄС та розповів що буде в пріоритеті
20:20 • 14030 перегляди
путін виступив із заявою після телефонної розмови з Трампом – у кремлі розкрили подробиці переговорів
19:46 • 12757 перегляди
Подарунки путіну не спрацюють на мир, росія "віддячить" за дизель подальшим терором - Зеленський про заяву Трампа
19:05 • 13061 перегляди
росія поставить до 5 млн тонн дизпалива на американські та світові ринки - Трамп домовився із путінимPhoto
18:04 • 15466 перегляди
Іспанія та Греція відмовляються передати Україні системи Patriot, термін придатності яких добігає кінця - ЗМІ
17:40 • 14380 перегляди
Країни Балтії наполягають на забороні транзиту російського зерна через ЄС - журналіст
9 жовтня, 14:20 • 25170 перегляди
москву та область атакують дрони й кулі, в аеропортах затримали понад 370 рейсівVideo
9 жовтня, 13:40 • 25602 перегляди
рф оснастила "Шахеди", якими атакує Київ, новими 32-елементними антенами - які труднощі це створює для УкраїниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
79%
748мм
Популярнi новини
Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції9 жовтня, 11:57 • 25810 перегляди
На Берлінській стіні збережуть останній оригінальний розписPhoto9 жовтня, 12:23 • 25263 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 26794 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 19211 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 18052 перегляди
Публікації
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 18056 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 19216 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 26801 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 41892 перегляди
Всесвітній день пошти 2026: історія свята та цікаві фактиPhoto9 жовтня, 06:13 • 73503 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вигівський Іван Михайлович
Кая Каллас
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Ріанна зізналася, що приховує щонайменше 170 невиданих пісень – фанати чекають на новий альбом уже 10 років21:06 • 1352 перегляди
Найбільше пограбування виноробні - в Італії викрали 30 тисяч пляшок вина9 жовтня, 15:45 • 11623 перегляди
Чоловік виграв трирічну суперечку щодо штрафу за паркування, скориставшись ChatGPT як адвокатом9 жовтня, 15:10 • 11881 перегляди
“У нас була угода. Де мій Bentley” - Усик у Лондоні звернуся до промоутера Френка УорренаPhotoVideo9 жовтня, 14:03 • 14934 перегляди
На Берлінській стіні збережуть останній оригінальний розписPhoto9 жовтня, 12:23 • 25279 перегляди
Актуальне
Опалення
Truth Social
Fox News
MIM-104 Patriot
The New York Times

путін виступив із заявою після телефонної розмови з Трампом – у кремлі розкрили подробиці переговорів

Київ • УНН

 • 14024 перегляди

путін і Трамп обговорили війну проти України, Іран та енергетику. кремль не повідомив про домовленості щодо припинення бойових дій.

путін виступив із заявою після телефонної розмови з Трампом – у кремлі розкрили подробиці переговорів

російський диктатор володимир путін оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 9 жовтня. Сторони обговорили війну проти України, ситуацію навколо Ірану, енергетичну співпрацю та подальші контакти між москвою і Вашингтоном. Про це йдеться в повідомленні кремля, пише УНН.

Деталі

Згідно з оприлюдненим текстом, значну увагу під час переговорів приділили перспективам врегулювання війни проти України. Водночас конкретних домовленостей щодо припинення бойових дій чи подальших мирних переговорів російська сторона не назвала.

Окремою темою стала ситуація на світовому енергетичному ринку. путін заявив про готовність росії постачати нафту та нафтопродукти до США й інших країн.

Що заявив путін після переговорів із Трампом

Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася 9 жовтня, значну увагу приділили перспективам врегулювання української кризи, також порушували ситуацію навколо Ірану та різні аспекти двосторонніх відносин

– йдеться в оприлюдненій заяві.

У кремлі також наголосили на можливості розширення енергетичної співпраці зі Сполученими Штатами.

Під час обговорення стану справ у світовій енергетиці російська сторона підтвердила свою готовність постачати нафту та нафтопродукти на американський і світовий ринки. Впевнений, що це позитивно позначиться на всій глобальній економіці

 – заявив путін.

Крім того, за інформацією кремля, сторони підтвердили домовленість продовжувати особисті контакти президентів, а також співпрацю між президентськими адміністраціями, спеціальними службами та іншими відомствами двох країн.

При цьому в оприлюдненій реакції російської сторони не уточнюється, чи досягли Трамп і путін будь-якого прогресу щодо завершення війни проти України. Також у заяві немає прямого підтвердження домовленості про скасування американських санкцій проти російських нафтопродуктів.

Подарунки путіну не спрацюють на мир, росія "віддячить" за дизель подальшим терором - Зеленський про заяву Трампа09.10.26, 22:46 • 12753 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран