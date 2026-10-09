Подарунки путіну не спрацюють на мир, росія "віддячить" за дизель подальшим терором - Зеленський про заяву Трампа

Подарунки російському диктатору володимиру путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяву американського лідера Дональда Трампа про поставки російського дизельного пального, передає УНН.

Миру завдяки слабкості ніколи не буває. Сьогодні в Києві були представники Конгресу США – двопартійна делегація, і я вдячний їм за візит в Україну в такий складний час. Вони запитали: "Що потрібно, щоб закінчити війну?" Відповідь має бути сильною. Мають бути санкції за законом Ліндсі Грема, має бути підтримка для України у захисті життя, і має бути тиск на Росію за війну. І сьогодні була розмова лідерів Америки та Росії. Розмова, яка веде до іншого

Президент зауважив, що нещодавно було європейське рішення про зняття санкцій з російських олігархів. Після нього російських ударів і знущань з людей стало тільки більше. Лише за цей тиждень жорстокий удар російської ракети по будинку в Прилуках, авіабомби по Краматорську – по звичайних міських автобусах, постійні обстріли енергетики Києва, інфраструктури життя в Дніпрі, Харкові, Одесі та в інших наших містах. Десятки загиблих людей і сотні поранених.

Окремі “дорослі” у рф скоро отримають відповідь - Зеленський про удари по Прилукам і Краматорську

росіяни компенсують таким терором свою нездатність досягти визначених їм цілей на фронті. В цьому році росія на фронті слабша, ніж в будь-який інший час війни. Саме тому путін покладається на терор. Саме тому він покладається на спроби кулуарних домовленостей про те чи інше послаблення тиску на росію, щоб купити ще час і можливості для війни. Будь-яке послаблення санкцій проти росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з росією – це очевидна слабкість, це грає на росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу