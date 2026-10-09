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Подарунки путіну не спрацюють на мир, росія "віддячить" за дизель подальшим терором - Зеленський про заяву Трампа
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The New York Times
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Подарунки путіну не спрацюють на мир, росія "віддячить" за дизель подальшим терором - Зеленський про заяву Трампа

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Зеленський закликав США посилити тиск на росію та не послаблювати санкції. Він запропонував дзеркальну деескалацію ударів по енергетиці.

Подарунки путіну не спрацюють на мир, росія "віддячить" за дизель подальшим терором - Зеленський про заяву Трампа
Володимир Зеленський

Подарунки російському диктатору володимиру путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відповідь на заяву американського лідера Дональда Трампа про поставки російського дизельного пального, передає УНН.

Миру завдяки слабкості ніколи не буває. Сьогодні в Києві були представники Конгресу США – двопартійна делегація, і я вдячний їм за візит в Україну в такий складний час. Вони запитали: "Що потрібно, щоб закінчити війну?" Відповідь має бути сильною. Мають бути санкції за законом Ліндсі Грема, має бути підтримка для України у захисті життя, і має бути тиск на Росію за війну. І сьогодні була розмова лідерів Америки та Росії. Розмова, яка веде до іншого 

- заявив Зеленський.

Президент зауважив, що нещодавно було європейське рішення про зняття санкцій з російських олігархів. Після нього російських ударів і знущань з людей стало тільки більше. Лише за цей тиждень жорстокий удар російської ракети по будинку в Прилуках, авіабомби по Краматорську – по звичайних міських автобусах, постійні обстріли енергетики Києва, інфраструктури життя в Дніпрі, Харкові, Одесі та в інших наших містах. Десятки загиблих людей і сотні поранених. 

Окремі “дорослі” у рф скоро отримають відповідь - Зеленський про удари по Прилукам і Краматорську08.10.26, 22:04 • 4184 перегляди

росіяни компенсують таким терором свою нездатність досягти визначених їм цілей на фронті. В цьому році росія на фронті слабша, ніж в будь-який інший час війни. Саме тому путін покладається на терор. Саме тому він покладається на спроби кулуарних домовленостей про те чи інше послаблення тиску на росію, щоб купити ще час і можливості для війни.  Будь-яке послаблення санкцій проти росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з росією – це очевидна слабкість, це грає на росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу 

- додав Глава держави. 

Він додав, що Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає цю нашу позицію.

Наші удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових обʼєктах – це відповідь росії на її вже кількарічну кампанію терору проти української енергетики. Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу 

- наголосив Зеленський. 

Українська делегація прибула до Маямі на переговори з посланцями Трампа - ЗМІ09.10.26, 16:36 • 19305 переглядiв

Подарунки путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з росією і в дзеркальному форматі 

- додав Глава держави. 

росія поставить до 5 млн тонн дизпалива на американські та світові ринки - Трамп домовився із путіним09.10.26, 22:05 • 5446 переглядiв

Зеленський додав, що розраховує на справедливу підтримку Америкою захисту людей в Україні і на відповідну сильну розмову Сполучених Штатів з росією. Сильну, а не слабку.

США "негайно" видали дозвіл на експорт російського дизелю, який діятиме до 7 квітня09.10.26, 22:32 • 456 переглядiв

Антоніна Туманова

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