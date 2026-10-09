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The New York Times
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росія поставить до 5 млн тонн дизпалива на американські та світові ринки - Трамп домовився із путіним

Київ • УНН

 • 5458 перегляди

Трамп повідомив про домовленість із путіним щодо поставок російського дизпалива на ринки США та світу. Він очікує падіння цін.

росія поставить до 5 млн тонн дизпалива на американські та світові ринки - Трамп домовився із путіним
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

Президент США Дональд Трамп після розмови з російським диктатором володимиром путіним заявив, що росія поставить до 5 млн тонн дизпалива на американські та світові ринки, передає УНН

Я щойно завершив надзвичайно успішну зустріч із президентом росії володимиром путіним, під час якої було домовлено, що росія негайно поставить понад 300 тис. тонн дизельного палива на американський та світовий ринки, ще 500 тис. тонн - протягом листопада, а 1 млн тонн - одразу після цього 

- написав Трамп. 

Він додав, що з урахуванням стану своїх дизельних нафтопереробних заводів, росія потім, у найкоротший термін, поставить 3 млн тонн дизельного палива.

Завдяки нашому повному контролю над Ормузькою протокою та цій чудовій новині щодо російських енергоносіїв ціни на дизельне паливо для американців і, власне, у всьому світі знизяться, до рекордно низьких рівнів, і це станеться скоро. Зниження цін для американців, особливо для наших чудових фермерів, скотарів та водіїв вантажівок, є моїм найголовнішим пріоритетом. Це дуже велике та важливе оголошення. Крім того, слід розуміти, що Іран не матиме ядерної зброї 

- додав Трамп. 

Нагадаємо 

У п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що варто очікувати "важливих новин" щодо дизельного пального, ціни на яке залишаються на рівнях, близьких до рекордних, напередодні виборів до Конгресу 3 листопада, що визначать, хто контролюватиме законодавчий орган. 

Павло Башинський

ЕкономікаСвіт
Ядерна зброя
Вибори в США
Володимир Путін
Дональд Трамп
Іран