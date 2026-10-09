россия поставит до 5 млн тонн дизтоплива на американский и мировые рынки — Трамп договорился с путиным
Киев • УНН
Трамп сообщил о договорённости с путиным относительно поставок российского дизтоплива на рынки США и мира. Он ожидает снижения цен.
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что россия поставит до 5 млн тонн дизельного топлива на американский и мировые рынки, передает УНН.
Я только что завершил чрезвычайно успешную встречу с президентом россии владимиром путиным, в ходе которой было достигнуто соглашение о том, что россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тыс. тонн — в течение ноября, а 1 млн тонн — сразу после этого
Он добавил, что с учетом состояния своих дизельных нефтеперерабатывающих заводов россия затем в кратчайшие сроки поставит 3 млн тонн дизельного топлива.
Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этой замечательной новости относительно российских энергоносителей цены на дизельное топливо для американцев и, собственно, во всем мире снизятся до рекордно низких уровней, и это произойдет скоро. Снижение цен для американцев, особенно для наших замечательных фермеров, владельцев ранчо и водителей грузовиков, является моим главным приоритетом. Это очень большое и важное объявление. Кроме того, следует понимать, что Иран не будет иметь ядерного оружия
Напомним
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что следует ожидать "важных новостей" относительно дизельного топлива, цены на которое остаются на уровнях, близких к рекордным, накануне выборов в Конгресс 3 ноября, которые определят, кто будет контролировать законодательный орган.