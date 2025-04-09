Ракетная система С-400

Московский регион атаковали неизвестные дроны. Остатки ракет ПВО найдены в жилых кварталах. Россия потеряла много РЛС и пусковых установок, но даже это не спасает Москву.
СБУ нанесла удары по двум газокомпрессорным станциям в тамбовской и саратовской областях, а также по складу ракет С-300/С-400 в белгородской области. Это нанесло ущерб бюджету рф.
Россия атаковала Украину 6 баллистическими ракетами и 123 дронами «Shahed» с разных направлений. ВСУ сбили все баллистические ракеты и 71 дрон, пострадали 5 областей.
Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с важными военными объектами, включая аэродромы и штаб Южного военного округа рф.
Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам в рязанской области и заводу микроэлектроники в брянске. Завод «Кремний Эл» производил компоненты для российских ракетных комплексов и систем ПВО.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной техники российских оккупантов. Подтверждено поражение радиолокационной станции 92Н6 комплекса С-400 и повреждение техники радиотехнического батальона.
На военном аэродроме вблизи Симферополя зафиксировано существенное усиление систем ПВО, включая С-400 и радиолокационное оборудование. Это ослабляет оборонительные позиции оккупантов на других участках.
Руководитель ЦПД заявил о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите стратегических объектов. рф скрывает реальные потери систем ПВО, включая С300/С400 и Панцирь-С1.
россия атаковала Украину 6 ракетами С-300/С-400 и 10 дронами «Shahed» из Крыма и Белгородской области. Украинские силы сбили 9 БПЛА над Николаевской областью.
На Харьковщине проводят активную и принудительную эвакуацию из 44 населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. В Купянске на левом берегу остается 134 человека, на правом - 1300 человек.
Российские войска нанесли комбинированную атаку по Харькову и пригороду, выпустив не менее 12 ракет. Пострадало 6 мирных жителей, повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы Хмеймим из-за угрозы обстрелов. россия планирует привлечь 25 военно-транспортных самолетов для эвакуации войск и техники из Сирии.
Темп морских операций рф в черном море остается низким из-за успешных действий Украины. вмф рф проводит регулярные учения в Новороссийске из-за угрозы украинских атак.
В Симферополе ВСУ уничтожили элементы системы С-400, оставив два кратера размером 13,5 м. Это второй успешный удар по российским С-400 в ноябре после уничтожения комплекса в Курской области.
путин и лукашенко подписали новый союзный договор о гарантиях безопасности, позволяющий разместить в беларуси баллистические ракеты "орешник". Договор также предусматривает использование тактического ядерного оружия в случае агрессии.
Марк Рютте предупредил Трампа об угрозе для США от союза Китая, Ирана и КНДР в случае невыгодного для Украины мирного соглашения. Генсек НАТО указал на риски передачи ракетных технологий между этими странами.
Украинская разведка провела успешную операцию в оккупированном Крыму, уничтожив российский радиолокационный комплекс "подлет". Стоимость уничтоженной РЛС, использовавшейся для обнаружения воздушных целей, составляет 5 млн долларов.
Минобороны рф подтвердило два удара ракетами ATACMS по военным объектам в курской области за последние три дня. Были атакованы зенитный ракетный дивизион С-400 и аэродром Курск-Восточный.
В результате ракетного удара С-400 по центру Харькова пострадали 23 человека. Повреждены жилые дома, административные здания и автомобили в Киевском районе города.
В результате ракетного обстрела центра Харькова пострадали 19 человек, из них 13 госпитализированы. Повреждены более 40 жилых домов и три автомобиля.
В результате ракетного удара из системы С-400 по Харькову пострадали 16 человек. Атака была осуществлена по центральной части города, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар по позициям зенитного ракетного дивизиона рф на территории курской области. Уничтожена радиолокационная станция ЗРК «С-400», которая использовалась для обстрелов гражданских объектов.
IISS сообщает о масштабном расширении мощностей россии по производству твердотопливных двигателей для ракет на пяти объектах. Это может позволить рф пополнить арсенал ракет для войны против Украины и угрожать НАТО.
Агенты «АТЕШ» обнаружили масштабное строительство закрытых складов для боеприпасов возле базы 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ под Новороссийском. Цель - защита от ударов украинских БПЛА и ракет.
Эксперты КНИИСЭ исследуют изменения в российском оружии для эффективного противодействия. Выявлены модификации ракет С-300/400 и шумовые характеристики "Шахедов", а также использование западных компонентов.
Ночью 16 октября враг атаковал Украину, использовав 136 ударных беспилотников. По состоянию на 07:00 ПВО уничтожила 51 БпЛА, еще 60 понесли потери из-за радиоэлектронной борьбы.
В результате ночной ракетной атаки рф на Николаев количество раненых увеличилось до 23 человек. Российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области, одна женщина погибла.
В селе Билаши Харьковского района зафиксировано три ракетных удара С-400 по территории фермерского хозяйства. Повреждена техника и сооружения, пострадавших нет.
В Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя после объявления угрозы «удара баллистикой». Очевидцы сообщают о 4-5 мощных взрывах и дыме в районе сел Азовское и Победное, где расположен военный аэродром.
Российские войска атаковали Харьков ракетами С-400 и авиабомбами КАБ-250. Повреждены гражданские объекты в трех районах города, включая школу, детсад и жилые дома.