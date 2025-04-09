Ракетная система С-400

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29180 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Больше не крепость: в кварталах москвы обнаружены остатки ракет российских систем ПВО после появления неизвестных дронов - ЦПД

Московский регион атаковали неизвестные дроны. Остатки ракет ПВО найдены в жилых кварталах. Россия потеряла много РЛС и пусковых установок, но даже это не спасает Москву.

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СБУ нанесла удары по двум газокомпрессорным станциям в тамбовской и саратовской областях, а также по складу ракет С-300/С-400 в белгородской области. Это нанесло ущерб бюджету рф.

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россия выпустила по Украине ракеты и 123 беспилотника: сбито 6 баллистических ракет и 71 дрон

Россия атаковала Украину 6 баллистическими ракетами и 123 дронами «Shahed» с разных направлений. ВСУ сбили все баллистические ракеты и 71 дрон, пострадали 5 областей.

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Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с военными объектами - ЦПД СНБО

Взрывы во время ночной атаки в ростове произошли в районе с важными военными объектами, включая аэродромы и штаб Южного военного округа рф.

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Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающих мощностей в рязанской области и завода в брянске

Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам в рязанской области и заводу микроэлектроники в брянске. Завод «Кремний Эл» производил компоненты для российских ракетных комплексов и систем ПВО.

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Генштаб подтвердил поражение радиолокационной техники оккупантов: о чем идет речь

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной техники российских оккупантов. Подтверждено поражение радиолокационной станции 92Н6 комплекса С-400 и повреждение техники радиотехнического батальона.

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рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

На военном аэродроме вблизи Симферополя зафиксировано существенное усиление систем ПВО, включая С-400 и радиолокационное оборудование. Это ослабляет оборонительные позиции оккупантов на других участках.

Война • 13 января, 06:02 • 61313 просмотра

Российская ПВО оказывается не способной защитить стратегические объекты рф, кроме резиденции путина и москвы - ЦПД СНБО

Руководитель ЦПД заявил о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите стратегических объектов. рф скрывает реальные потери систем ПВО, включая С300/С400 и Панцирь-С1.

Война • 11 января, 10:36 • 55884 просмотра

россия атаковала Украину ракетами С-300 и дронами: сбито 9 БПЛА

россия атаковала Украину 6 ракетами С-300/С-400 и 10 дронами «Shahed» из Крыма и Белгородской области. Украинские силы сбили 9 БПЛА над Николаевской областью.

Война • 29 декабря, 09:10 • 25849 просмотра

На Харьковщине эвакуируют жителей из 44 опасных населенных пунктов - Синегубов

На Харьковщине проводят активную и принудительную эвакуацию из 44 населенных пунктов из-за постоянных обстрелов. В Купянске на левом берегу остается 134 человека, на правом - 1300 человек.

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На Харьковщине по меньшей мере десять вражеских попаданий: показали последствия

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россияне в Сирии "скулят" из-за сложностей эвакуации своих солдат - ГУР

Сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы Хмеймим из-за угрозы обстрелов. россия планирует привлечь 25 военно-транспортных самолетов для эвакуации войск и техники из Сирии.

Война • 14 декабря, 09:55 • 24579 просмотра

Британская разведка раскрыла детали морских операций рф в Черном море

Темп морских операций рф в черном море остается низким из-за успешных действий Украины. вмф рф проводит регулярные учения в Новороссийске из-за угрозы украинских атак.

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Британская разведка раскрыла детали уничтожения двух российских С-400

В Симферополе ВСУ уничтожили элементы системы С-400, оставив два кратера размером 13,5 м. Это второй успешный удар по российским С-400 в ноябре после уничтожения комплекса в Курской области.

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Зачем лукашенко российский "орешник" в беларуси? В ISW дали разъяснения

путин и лукашенко подписали новый союзный договор о гарантиях безопасности, позволяющий разместить в беларуси баллистические ракеты "орешник". Договор также предусматривает использование тактического ядерного оружия в случае агрессии.

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Генсек НАТО предупредил Трампа о "страшной угрозе" для США, если Украина подпишет невыгодное мирное соглашение

Марк Рютте предупредил Трампа об угрозе для США от союза Китая, Ирана и КНДР в случае невыгодного для Украины мирного соглашения. Генсек НАТО указал на риски передачи ракетных технологий между этими странами.

Война • 3 декабря, 08:21 • 65531 просмотра

Украинская разведка уничтожила в Крыму российскую РЛС стоимостью 5 млн долларов

Украинская разведка провела успешную операцию в оккупированном Крыму, уничтожив российский радиолокационный комплекс "подлет". Стоимость уничтоженной РЛС, использовавшейся для обнаружения воздушных целей, составляет 5 млн долларов.

Война • 28 ноября, 13:28 • 17572 просмотра

Минобороны рф признало удары ракетами ATACMS по курской области

Минобороны рф подтвердило два удара ракетами ATACMS по военным объектам в курской области за последние три дня. Были атакованы зенитный ракетный дивизион С-400 и аэродром Курск-Восточный.

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Ракетный удар армии рф по Харькову: показали разрушения

В результате ракетного удара С-400 по центру Харькова пострадали 23 человека. Повреждены жилые дома, административные здания и автомобили в Киевском районе города.

Общество • 25 ноября, 09:45 • 16938 просмотра

Ракетный удар рф по Харькову: 19 пострадавших и более 40 поврежденных домов

В результате ракетного обстрела центра Харькова пострадали 19 человек, из них 13 госпитализированы. Повреждены более 40 жилых домов и три автомобиля.

Война • 25 ноября, 08:47 • 15528 просмотра

Удар по центру Харькова: враг атаковал ракетой "С-400"

В результате ракетного удара из системы С-400 по Харькову пострадали 16 человек. Атака была осуществлена по центральной части города, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Война • 25 ноября, 08:04 • 15368 просмотра

ВСУ поразили радиолокационную станцию "С-400" оккупантов в курской области

Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли успешный удар по позициям зенитного ракетного дивизиона рф на территории курской области. Уничтожена радиолокационная станция ЗРК «С-400», которая использовалась для обстрелов гражданских объектов.

Война • 24 ноября, 08:59 • 24423 просмотра

россия расширяет мощности по производству твердотопливных двигателей для ракет - IISS

IISS сообщает о масштабном расширении мощностей россии по производству твердотопливных двигателей для ракет на пяти объектах. Это может позволить рф пополнить арсенал ракет для войны против Украины и угрожать НАТО.

Война • 20 ноября, 13:38 • 20042 просмотра

Захватчики строят под новороссийском новый склад боеприпасов - АТЕШ

Агенты «АТЕШ» обнаружили масштабное строительство закрытых складов для боеприпасов возле базы 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ под Новороссийском. Цель - защита от ударов украинских БПЛА и ракет.

Война • 23 октября, 10:09 • 17068 просмотра
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российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Эксперты КНИИСЭ исследуют изменения в российском оружии для эффективного противодействия. Выявлены модификации ракет С-300/400 и шумовые характеристики "Шахедов", а также использование западных компонентов.

Война • 16 октября, 13:07 • 105794 просмотра

ПВО Украины уничтожила 51 вражеский беспилотник в разных областях

Ночью 16 октября враг атаковал Украину, использовав 136 ударных беспилотников. По состоянию на 07:00 ПВО уничтожила 51 БпЛА, еще 60 понесли потери из-за радиоэлектронной борьбы.

Война • 16 октября, 04:41 • 20612 просмотра

Ракетная атака врага на Николаев: количество раненых возросло до 23

В результате ночной ракетной атаки рф на Николаев количество раненых увеличилось до 23 человек. Российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области, одна женщина погибла.

Война • 15 октября, 07:48 • 14556 просмотра

В Харьковской области россияне ночью трижды ударили по ферме ракетами С-400

В селе Билаши Харьковского района зафиксировано три ракетных удара С-400 по территории фермерского хозяйства. Повреждена техника и сооружения, пострадавших нет.

Война • 25 сентября, 07:40 • 14761 просмотра

В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя: в районе аэродрома заметили столбы дыма

В Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя после объявления угрозы «удара баллистикой». Очевидцы сообщают о 4-5 мощных взрывах и дыме в районе сел Азовское и Победное, где расположен военный аэродром.

Война • 22 сентября, 12:58 • 46204 просмотра

Комбинированная ночная атака рф на Харьков: показали последствия

Российские войска атаковали Харьков ракетами С-400 и авиабомбами КАБ-250. Повреждены гражданские объекты в трех районах города, включая школу, детсад и жилые дома.

Война • 19 сентября, 07:25 • 16447 просмотра