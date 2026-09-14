Силы обороны поразили РЛС С-400 в Сочи, а также объекты запуска БПЛА и управления войсками рф - Генштаб

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 4670 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 3718 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12280 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18366 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15806 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15588 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15399 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19699 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17719 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22330 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26695 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20517 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18202 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 8904 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10055 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 4700 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10219 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18378 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18367 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 33038 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 26883 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 27907 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26541 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 27017 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 43967 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Силы обороны поразили РЛС С-400 в Сочи, а также объекты запуска БПЛА и управления войсками рф - Генштаб

Киев • УНН

 • 10111 просмотра

Украинские силы поразили РЛС 92Н6 комплекса С-400 в Сочи, объекты БПЛА, радары, пункты управления и ретрансляторы рф.

Силы обороны поразили РЛС С-400 в Сочи, а также объекты запуска БПЛА и управления войсками рф - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 14 сентября поразили ряд военных объектов РФ, в частности РЛС 92Н6 из состава комплекса С-400 в Сочи, места хранения и запуска ударных БПЛА, пункты управления, радары и ретрансляторы. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

13 сентября и в ночь на 14 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российского агрессора

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сочи Краснодарского края рф поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6 из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Там временем в районах Курска Курской области рф и города Донецка поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. В Новогродовке Донецкой области — пункт управления БПЛА подразделения.

В Литиже, Тростенчике и Липовце Брянской области рф поражены радиолокационные станции противника.

В районе аэродрома "Саки" на ВОТ Крыма поражена радиосистема ближней навигации оккупантов

— добавили в Генштабе.

А в Рохмановом, Красном Стяге и Камени Брянской области рф — три ретранслятора противника.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Справочно

РЛС 92Н6 — многофункциональная радиолокационная станция. Она обеспечивает сопровождение воздушных целей и наведение на них зенитных ракет. В составе С-400 эта станция является одним из ключевых элементов непосредственного выполнения огневых задач системы ПВО.

Силы обороны поразили места запуска БПЛА и радары российских войск13.09.26, 14:26 • 32700 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Брянская область
Курск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетная система С-400
Крым
Донецк