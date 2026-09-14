Силы обороны поразили РЛС С-400 в Сочи, а также объекты запуска БПЛА и управления войсками рф - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 14 сентября поразили ряд военных объектов РФ, в частности РЛС 92Н6 из состава комплекса С-400 в Сочи, места хранения и запуска ударных БПЛА, пункты управления, радары и ретрансляторы. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

13 сентября и в ночь на 14 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российского агрессора - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сочи Краснодарского края рф поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6 из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Там временем в районах Курска Курской области рф и города Донецка поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. В Новогродовке Донецкой области — пункт управления БПЛА подразделения.

В Литиже, Тростенчике и Липовце Брянской области рф поражены радиолокационные станции противника.

В районе аэродрома "Саки" на ВОТ Крыма поражена радиосистема ближней навигации оккупантов — добавили в Генштабе.

А в Рохмановом, Красном Стяге и Камени Брянской области рф — три ретранслятора противника.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Справочно

РЛС 92Н6 — многофункциональная радиолокационная станция. Она обеспечивает сопровождение воздушных целей и наведение на них зенитных ракет. В составе С-400 эта станция является одним из ключевых элементов непосредственного выполнения огневых задач системы ПВО.

Силы обороны поразили места запуска БПЛА и радары российских войск