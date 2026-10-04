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Трамп выдал очередную порцию странных и самоуверенных заявлений, в частности о своём IQ и «усталости» от побед

Киев • УНН

 • 1966 просмотра

На митинге Трамп назвал себя чрезвычайно умным и заявил, что США «слишком много побеждают». Он также пообещал выплаты и смертную казнь.

Трамп выдал очередную порцию странных и самоуверенных заявлений, в частности о своём IQ и «усталости» от побед

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками сделал ряд громких и довольно самоуверенных заявлений — от оценки собственного интеллекта до утверждения, что Соединённые Штаты якобы уже «слишком много побеждают», пишет УНН.

Детали

Я человек с очень высоким интеллектом, один из самых высоких показателей IQ в мире

— заявил Трамп.

На этом оценивать собственные способности американский президент не перестал. По его словам, он знает «больше обо всём», чем кто-либо из присутствующих и, возможно, вообще кто-либо в мире.

Трамп заявил, что уже «не может выдерживать» количество побед

Отдельно президент США решил похвастаться достижениями своей администрации.

Слишком много побед. Мы слишком много побеждаем. Я уже не могу это выдерживать

— заявил Трамп.

Во время выступления он также пообещал, что в случае победы республиканцев американцы получат по 5 тыс. долларов. Победу демократов Трамп, напротив, описал значительно мрачнее — по его словам, США якобы окажутся в экономическом кризисе, подобном тому, который произошёл в 1929 году. Самих демократов он назвал «кучкой глупых негодяев».

Кроме того, Трамп заявил о намерении ввести смертную казнь для крупных наркоторговцев, торговцев людьми и тех, кто убил полицейского или другого представителя правоохранительных органов. Также он анонсировал закон, который должен был бы запретить президентам США открывать границы для нелегальных мигрантов.

Ранее Трамп назвал «фейковыми» низкие показатели своих рейтингов накануне выборов в Конгресс США, которые должны состояться 3 ноября.

Трамп заявил, что США вскоре решат: "подорвать" или заключить соглашение с Ираном01.10.26, 11:50 • 4380 просмотров

Степан Гафтко

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Дональд Трамп
Соединённые Штаты