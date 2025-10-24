$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 16693 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29418 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23631 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28207 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24711 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41087 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25713 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20043 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28184 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76188 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.9м/с
91%
735мм
Популярные новости
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5598 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 9722 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11107 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10632 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19448 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41088 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36494 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36884 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14454 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17714 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29987 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53175 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36417 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление
Теги
Продукты

Фильм

Новости по теме
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»

Норвежский король Харальд пошутил по поводу фильма Netflix, который рассказывает о его дочери, вышедшей замуж за американского «шамана».

Культура • 24 октября, 12:41 • 17714 просмотра
В Варшаве стартовал суд над Анджеем Дудой: экс-президента Польши обвиняют в дискриминационных высказываниях

В Польше начался судебный процесс над бывшим президентом страны, которого обвиняют в ксенофобии и дискриминации.

Новости Мира • 24 октября, 12:25 • 3060 просмотра
Мужчину в США задержали за проигрывание "Имперского марша" из "Звездных войн" перед Нацгвардией - СМИVideo

Житель Вашингтона подал иск, утверждая, что его задержали за воспроизведение темы Дарта Вейдера во время протеста против Национальной гвардии. Иск требует возмещения ущерба за нарушение Первой и Четвертой поправок Конституции США.

Новости Мира • 24 октября, 07:12 • 3144 просмотра
Paramount Дэвида Эллисона вышла в лидеры гонки за покупку Warner Bros. Discovery – Reuters

Компания Paramount Skydance Дэвида Эллисона является главным претендентом на приобретение Warner Bros. Discovery, несмотря на отклонение первоначального предложения. Вероятная стоимость сделки может достичь 74 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в медиаиндустрии за последнее десятилетие.

Новости Мира • 23 октября, 18:18 • 3166 просмотра
Поколение Z выбирает дружбу и аутентичность, отказываясь от сексуального контента на экране

Исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z предпочитает правдивые истории о дружбе и платонических отношениях, а не сексуальному контенту в фильмах. Почти половина подростков считает современные шоу чрезмерно сексуальными, что совпадает со снижением сексуальной активности среди них.

Общество • 23 октября, 16:19 • 2740 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности

Кейт Бланшетт получит в этом году награду «Icon Award» на фестивале Camerimage в Торуни, Польша.

Культура • 23 октября, 13:31 • 34900 просмотра
Защита Андрея Белоуса в суде заявила, что потерпевшие девочки не учли, что учатся актерскому мастерству - Офис ГенпрокурораPhoto

Во время суда над Андреем Белоусом защита заявила, что потерпевшие девочки не учли обучение актерскому мастерству. Судья выразил сожаление из-за отсутствия журналистов на заседании.

Общество • 22 октября, 14:10 • 4880 просмотра
Эксклюзив
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд

Италия, Швейцария и Испания предлагают до 32 тыс. евро за переезд в отдаленные села для борьбы с демографическим кризисом. Однако эти программы являются инвестиционными и имеют жесткие условия, включая длительное проживание, инвестиции в недвижимость или открытие бизнеса.

Общество • 22 октября, 14:00 • 55009 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

Актриса Дженнифер Лопес, по данным инсайдеров, одержима идеей вернуть бывшего мужа Бена Аффлека, используя колдовство и астрологию. Она также продолжает жить в их общем особняке стоимостью 68 миллионов долларов.

Новости Мира • 21 октября, 16:48 • 62024 просмотра
Warner Bros. Discovery объявила о выставлении себя на продажу – СМИ

Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.

Новости Мира • 21 октября, 15:53 • 3502 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix

Стриминговый сервис Netflix заказал драматический сериал "Кеннеди" о жизни влиятельной семьи Кеннеди. Майкл Фассбендер сыграет Джозефа Кеннеди-старшего в первом сезоне из восьми серий.

Культура • 21 октября, 12:00 • 68270 просмотра
Дерзкое ограбление Лувра: воры, вероятно, будут пойманы, но драгоценности вряд ли вернут

Серия дерзких краж в музеях Европы, в частности ограбление Лувра, показала, что украденные изделия быстро переплавляют или продают на черном рынке. Эксперты отмечают, что нехватка инвестиций в охрану превращает даже самые известные коллекции в легкую добычу, а шансы вернуть похищенное целым почти нулевые.

Новости Мира • 21 октября, 08:22 • 3389 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026

21 октября Верховная Рада начнет рассмотрение поправок к законопроекту о Госбюджете-2026, а 22 октября должна принять его за основу. Доходы общего фонда прогнозируются на уровне 2,8 трлн грн, с приоритетом на оборону и безопасность.

Экономика • 21 октября, 06:03 • 76978 просмотра
Disney отметит 250-летие США круглосуточной трансляцией, новыми аттракционами и фейерверком в парках развлечений

Disney отметит 250-летие США масштабным празднованием в 2026 году, включая круглосуточную трансляцию на Disney+, ABC, ESPN и других платформах. Мероприятие предусматривает новые аттракционы, телевизионные проекты и фейерверки в Walt Disney World и Disneyland.

Культура • 20 октября, 16:20 • 3456 просмотра
Дочь Антонио Бандераса вышла замуж: Стелла сыграла роскошную свадьбу со звездными гостями в ИспанииPhoto

29-летняя Стелла Бандерас, дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, вышла замуж за финансиста Алекса Грушински. Церемония состоялась 18 октября в историческом монастыре Abadía Retuerta LeDomaine в Испании.

Культура • 19 октября, 16:07 • 13788 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto

Молодежный сленг — это совокупность неформальных слов и выражений, используемых молодежью для самоидентификации и экспериментов с языком. Взрослым стоит быть открытыми к новому, прислушиваться к подросткам и не стесняться спрашивать о значении непонятных слов.

Общество • 19 октября, 08:35 • 91319 просмотра
Лондон примет Международный кинофестиваль "Женщины и Мир": в жюри звездная команда

С 6 по 12 ноября 2025 года в Лондоне состоится Международный кинофестиваль "Женщины и Мир", основанный украинками. В состав жюри вошли обладатель "Оскара" Питер Страуган и другие известные деятели кино.

Общество • 17 октября, 15:00 • 2561 просмотра
Для заповедников и музеев диапазон платных услуг может быть расширен - Минкульт объявил новые инициативы

Министерство культуры планирует расширить спектр платных услуг заповедников и музеев, чтобы привлечь средства для сохранения памятников. Правительство также поддержит проекты, популяризирующие украинское культурное наследие, в частности через международное сотрудничество с ЮНЕСКО и ЕС.

Культура • 17 октября, 09:17 • 2418 просмотра
В Украине призывают наложить санкции на мультфильм "Маша и Медведь" из-за связей с РФ

В Украине могут запретить российский мультсериал "Маша и Медведь", об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Общество • 16 октября, 19:58 • 15493 просмотра
91-летняя Брижит Бардо госпитализирована в частную клинику в Тулоне - СМИPhoto

91-летняя французская актриса Брижит Бардо попала в больницу в Тулоне из-за серьезных проблем со здоровьем. Звезда лечится в частной клинике Сен-Жан после операции.

Культура • 16 октября, 17:40 • 14052 просмотра
Историческое поместье звезды Голливуда выставили на продажу за $11 миллионовPhoto

Знаменитое поместье середины века в стиле модерн в Палм-Спрингс, принадлежавшее Уильяму Холдену, продается за 10,99 миллиона долларов. Дом, построенный в 1955 году, является частью архитектурного наследия и истории кино.

Культура • 16 октября, 09:24 • 4443 просмотра
Семья Дайан Китон раскрыла причину ее смерти в возрасте 79 лет

Дайан Китон, обладательница премии "Оскар" и звезда "Крестного отца", скончалась 11 октября в возрасте 79 лет от пневмонии. Семья подтвердила причину смерти, поблагодарила за поддержку и попросила вместо цветов пожертвовать средства в местный банк продуктов питания или приют для животных.

Культура • 16 октября, 09:22 • 4599 просмотра
Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романтических отношений

Голливудские звезды Том Круз и Ана де Армас прекратили романтические отношения после девяти месяцев, но остаются друзьями. Пара поняла, что «искра угасла», и решила прекратить встречаться.

Новости Мира • 16 октября, 08:09 • 4165 просмотра
Почитание легенды: Renault возвращает в обновленном виде необычный автомобиль периода 80-хPhoto

Renault возрождает культовый R5 Turbo 3E, выпустив обновленную электрическую версию. Новый автомобиль имеет 555 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Авто • 15 октября, 17:02 • 4626 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto

45-летний Ченнинг Татум и его 26-летняя возлюбленная Инка Уильямс появились на премьере фильма "Roofman" в Лондоне. Пара привлекла внимание публики нежным поцелуем на красной дорожке.

Новости Мира • 15 октября, 15:48 • 106394 просмотра
Семья Касио требует 160 млн фунтов за сексуальное насилие Майкла Джексона над пятью детьми

Семья Касио подала в суд документы, обвиняя Майкла Джексона в сексуальном насилии и психологической манипуляции над пятью детьми в течение 25 лет. Они требуют 160 миллионов фунтов стерлингов после окончания конфиденциального соглашения, заявляя о нарушении прав и давлении со стороны наследников Джексона.

Новости Мира • 15 октября, 12:20 • 4208 просмотра
HBO Max официально запущен в Украине: два тарифа, украинский дубляж и контент мирового уровня

Стриминговый сервис HBO Max официально запустился в Украине 14 октября, предлагая два тарифа: Standard (€7. 99/месяц) и Premium (€9.99/месяц). Платформа предоставляет доступ к контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals и Discovery с украинской локализацией и дубляжом.

Общество • 15 октября, 09:01 • 14385 просмотра