Норвежский король Харальд пошутил по поводу фильма Netflix, который рассказывает о его дочери, вышедшей замуж за американского «шамана».
В Польше начался судебный процесс над бывшим президентом страны, которого обвиняют в ксенофобии и дискриминации.
Житель Вашингтона подал иск, утверждая, что его задержали за воспроизведение темы Дарта Вейдера во время протеста против Национальной гвардии. Иск требует возмещения ущерба за нарушение Первой и Четвертой поправок Конституции США.
Компания Paramount Skydance Дэвида Эллисона является главным претендентом на приобретение Warner Bros. Discovery, несмотря на отклонение первоначального предложения. Вероятная стоимость сделки может достичь 74 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в медиаиндустрии за последнее десятилетие.
Исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z предпочитает правдивые истории о дружбе и платонических отношениях, а не сексуальному контенту в фильмах. Почти половина подростков считает современные шоу чрезмерно сексуальными, что совпадает со снижением сексуальной активности среди них.
Кейт Бланшетт получит в этом году награду «Icon Award» на фестивале Camerimage в Торуни, Польша.
Во время суда над Андреем Белоусом защита заявила, что потерпевшие девочки не учли обучение актерскому мастерству. Судья выразил сожаление из-за отсутствия журналистов на заседании.
Италия, Швейцария и Испания предлагают до 32 тыс. евро за переезд в отдаленные села для борьбы с демографическим кризисом. Однако эти программы являются инвестиционными и имеют жесткие условия, включая длительное проживание, инвестиции в недвижимость или открытие бизнеса.
Актриса Дженнифер Лопес, по данным инсайдеров, одержима идеей вернуть бывшего мужа Бена Аффлека, используя колдовство и астрологию. Она также продолжает жить в их общем особняке стоимостью 68 миллионов долларов.
Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.
Стриминговый сервис Netflix заказал драматический сериал "Кеннеди" о жизни влиятельной семьи Кеннеди. Майкл Фассбендер сыграет Джозефа Кеннеди-старшего в первом сезоне из восьми серий.
Серия дерзких краж в музеях Европы, в частности ограбление Лувра, показала, что украденные изделия быстро переплавляют или продают на черном рынке. Эксперты отмечают, что нехватка инвестиций в охрану превращает даже самые известные коллекции в легкую добычу, а шансы вернуть похищенное целым почти нулевые.
21 октября Верховная Рада начнет рассмотрение поправок к законопроекту о Госбюджете-2026, а 22 октября должна принять его за основу. Доходы общего фонда прогнозируются на уровне 2,8 трлн грн, с приоритетом на оборону и безопасность.
Disney отметит 250-летие США масштабным празднованием в 2026 году, включая круглосуточную трансляцию на Disney+, ABC, ESPN и других платформах. Мероприятие предусматривает новые аттракционы, телевизионные проекты и фейерверки в Walt Disney World и Disneyland.
29-летняя Стелла Бандерас, дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, вышла замуж за финансиста Алекса Грушински. Церемония состоялась 18 октября в историческом монастыре Abadía Retuerta LeDomaine в Испании.
Молодежный сленг — это совокупность неформальных слов и выражений, используемых молодежью для самоидентификации и экспериментов с языком. Взрослым стоит быть открытыми к новому, прислушиваться к подросткам и не стесняться спрашивать о значении непонятных слов.
С 6 по 12 ноября 2025 года в Лондоне состоится Международный кинофестиваль "Женщины и Мир", основанный украинками. В состав жюри вошли обладатель "Оскара" Питер Страуган и другие известные деятели кино.
Министерство культуры планирует расширить спектр платных услуг заповедников и музеев, чтобы привлечь средства для сохранения памятников. Правительство также поддержит проекты, популяризирующие украинское культурное наследие, в частности через международное сотрудничество с ЮНЕСКО и ЕС.
В Украине могут запретить российский мультсериал "Маша и Медведь", об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
91-летняя французская актриса Брижит Бардо попала в больницу в Тулоне из-за серьезных проблем со здоровьем. Звезда лечится в частной клинике Сен-Жан после операции.
Знаменитое поместье середины века в стиле модерн в Палм-Спрингс, принадлежавшее Уильяму Холдену, продается за 10,99 миллиона долларов. Дом, построенный в 1955 году, является частью архитектурного наследия и истории кино.
Дайан Китон, обладательница премии "Оскар" и звезда "Крестного отца", скончалась 11 октября в возрасте 79 лет от пневмонии. Семья подтвердила причину смерти, поблагодарила за поддержку и попросила вместо цветов пожертвовать средства в местный банк продуктов питания или приют для животных.
Голливудские звезды Том Круз и Ана де Армас прекратили романтические отношения после девяти месяцев, но остаются друзьями. Пара поняла, что «искра угасла», и решила прекратить встречаться.
Renault возрождает культовый R5 Turbo 3E, выпустив обновленную электрическую версию. Новый автомобиль имеет 555 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды.
45-летний Ченнинг Татум и его 26-летняя возлюбленная Инка Уильямс появились на премьере фильма "Roofman" в Лондоне. Пара привлекла внимание публики нежным поцелуем на красной дорожке.
Семья Касио подала в суд документы, обвиняя Майкла Джексона в сексуальном насилии и психологической манипуляции над пятью детьми в течение 25 лет. Они требуют 160 миллионов фунтов стерлингов после окончания конфиденциального соглашения, заявляя о нарушении прав и давлении со стороны наследников Джексона.
Стриминговый сервис HBO Max официально запустился в Украине 14 октября, предлагая два тарифа: Standard (€7. 99/месяц) и Premium (€9.99/месяц). Платформа предоставляет доступ к контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals и Discovery с украинской локализацией и дубляжом.