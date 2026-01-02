$42.170.18
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Белый дом
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Старлинк
Хранитель

Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Викторию Кафка Джонс, дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса, нашли мертвой в отеле Fairmont San Francisco на Новый год. 34-летняя актриса, известная по ролям в фильмах "Люди в черном 2" и "Три похорон Мелькиадеса Эстрады", умерла по неизвестным причинам.

Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет
Фото: Daily Mail

Викторию, дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса, нашли мертвой в роскошном отеле Сан-Франциско на Новый год в возрасте 34 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Пожарная служба Сан-Франциско сообщила Daily Mail, что они отреагировали на вызов о медицинской помощи в 2:52 утра в четверг по адресу отеля Fairmont San Francisco. Сотрудники экстренной помощи провели оценку ситуации и констатировали смерть одного человека на месте происшествия. Полицейское управление Сан-Франциско и судебно-медицинская экспертиза Сан-Франциско также отреагировали на этот вопрос, но пока причина смерти неизвестна

 - пишет издание.

Виктория Кафка Джонс была актрисой и сыграла свою первую роль в кино в возрасте 11 лет.

Она играла в таких фильмах как "Люди в черном 2", "Холм одного дерева", "Три погребения Мелькиадеса Эстрады" и других.

Напомним

Известный украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов умер в больнице 27 декабря после того, как его забрала скорая помощь. Причина смерти актера неизвестна.

Алла Киосак

КультураНовости Мира
Новый год
Фильм
Сериал
Сан-Франциско