Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет
Киев • УНН
Викторию Кафка Джонс, дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса, нашли мертвой в отеле Fairmont San Francisco на Новый год. 34-летняя актриса, известная по ролям в фильмах "Люди в черном 2" и "Три похорон Мелькиадеса Эстрады", умерла по неизвестным причинам.
Викторию, дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса, нашли мертвой в роскошном отеле Сан-Франциско на Новый год в возрасте 34 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Пожарная служба Сан-Франциско сообщила Daily Mail, что они отреагировали на вызов о медицинской помощи в 2:52 утра в четверг по адресу отеля Fairmont San Francisco. Сотрудники экстренной помощи провели оценку ситуации и констатировали смерть одного человека на месте происшествия. Полицейское управление Сан-Франциско и судебно-медицинская экспертиза Сан-Франциско также отреагировали на этот вопрос, но пока причина смерти неизвестна
Виктория Кафка Джонс была актрисой и сыграла свою первую роль в кино в возрасте 11 лет.
Она играла в таких фильмах как "Люди в черном 2", "Холм одного дерева", "Три погребения Мелькиадеса Эстрады" и других.
Напомним
