Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет

Фото: Daily Mail

Викторию, дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса, нашли мертвой в роскошном отеле Сан-Франциско на Новый год в возрасте 34 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Пожарная служба Сан-Франциско сообщила Daily Mail, что они отреагировали на вызов о медицинской помощи в 2:52 утра в четверг по адресу отеля Fairmont San Francisco. Сотрудники экстренной помощи провели оценку ситуации и констатировали смерть одного человека на месте происшествия. Полицейское управление Сан-Франциско и судебно-медицинская экспертиза Сан-Франциско также отреагировали на этот вопрос, но пока причина смерти неизвестна - пишет издание.

Виктория Кафка Джонс была актрисой и сыграла свою первую роль в кино в возрасте 11 лет.

Она играла в таких фильмах как "Люди в черном 2", "Холм одного дерева", "Три погребения Мелькиадеса Эстрады" и других.

Напомним

Известный украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов умер в больнице 27 декабря после того, как его забрала скорая помощь. Причина смерти актера неизвестна.