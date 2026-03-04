Оккупанты на ВОТ провели выставку "Харьковская весна" для пропаганды продолжения войны - ЦПД
Киев • УНН
В шести оккупированных городах Украины, включая Луганск и Донецк, состоялась выставка "Харьковская весна". Ее цель – пропаганда продолжения войны и оккупации Харьковщины.
В шести временно оккупированных украинских городах, в частности в Луганске и Донецке, провели выставку "Харьковская весна", цель которой - пропаганда продолжения войны и оккупации Харькова и Харьковской области. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в пропагандистских торжествах приняли участие представители оккупационных властей, так называемые участники "сво" и предатели Украины, сбежавшие из Харьковской области на подконтрольную РФ территорию.
Распространяя кремлевские штампы о так называемой "русской весне", которая на самом деле была лишь идеологическим прикрытием российской оккупации украинских территорий в 2014 году, а также о вымышленных зверствах "киевской хунты", оккупанты пытаются оправдать войну против Украины и преступления российских военных
Указывается, что постоянными пропагандистскими мероприятиями враг пытается навязать украинцам, оказавшимся под российской оккупацией, искаженное представление о реальности и ненависть к собственной Родине.
Напомним
российская пропаганда распространяет видео с "показаниями" военных РФ, вернувшихся из плена, пытаясь дискредитировать Украину и оправдать собственные преступления.
