Оккупанты на ВОТ провели выставку "Харьковская весна" для пропаганды продолжения войны - ЦПД

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 9368 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 15921 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 17649 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 23548 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 29308 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 21732 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 20562 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23313 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33879 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 112168 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
83%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 25990 просмотра
Более трети рейсов на Ближний Восток снова отменены, в регионе застряли десятки тысяч человек3 марта, 13:42 • 8676 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 12374 просмотра
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сынаPhoto3 марта, 14:54 • 12301 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto17:13 • 6568 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 26028 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 57199 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 58541 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 112165 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 74641 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto17:13 • 6604 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 12393 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 19001 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 34299 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 41187 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Оккупанты на ВОТ провели выставку "Харьковская весна" для пропаганды продолжения войны - ЦПД

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В шести оккупированных городах Украины, включая Луганск и Донецк, состоялась выставка "Харьковская весна". Ее цель – пропаганда продолжения войны и оккупации Харьковщины.

Оккупанты на ВОТ провели выставку "Харьковская весна" для пропаганды продолжения войны - ЦПД

В шести временно оккупированных украинских городах, в частности в Луганске и Донецке, провели выставку "Харьковская весна", цель которой - пропаганда продолжения войны и оккупации Харькова и Харьковской области. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в пропагандистских торжествах приняли участие представители оккупационных властей, так называемые участники "сво" и предатели Украины, сбежавшие из Харьковской области на подконтрольную РФ территорию.

Распространяя кремлевские штампы о так называемой "русской весне", которая на самом деле была лишь идеологическим прикрытием российской оккупации украинских территорий в 2014 году, а также о вымышленных зверствах "киевской хунты", оккупанты пытаются оправдать войну против Украины и преступления российских военных

- говорится в сообщении.

Указывается, что постоянными пропагандистскими мероприятиями враг пытается навязать украинцам, оказавшимся под российской оккупацией, искаженное представление о реальности и ненависть к собственной Родине.

Напомним

российская пропаганда распространяет видео с "показаниями" военных РФ, вернувшихся из плена, пытаясь дискредитировать Украину и оправдать собственные преступления.

В Харькове российская пропаганда распространяет фейк о "национальном сопротивлении" мобилизации – областной ТЦК26.01.26, 14:29 • 3420 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Украина
Луганск
Донецк