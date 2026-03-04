Оккупанты на ВОТ провели выставку "Харьковская весна" для пропаганды продолжения войны - ЦПД

В шести временно оккупированных украинских городах, в частности в Луганске и Донецке, провели выставку "Харьковская весна", цель которой - пропаганда продолжения войны и оккупации Харькова и Харьковской области. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что в пропагандистских торжествах приняли участие представители оккупационных властей, так называемые участники "сво" и предатели Украины, сбежавшие из Харьковской области на подконтрольную РФ территорию.

Распространяя кремлевские штампы о так называемой "русской весне", которая на самом деле была лишь идеологическим прикрытием российской оккупации украинских территорий в 2014 году, а также о вымышленных зверствах "киевской хунты", оккупанты пытаются оправдать войну против Украины и преступления российских военных