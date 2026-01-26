$43.140.03
Эксклюзив
11:57 • 2312 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 7618 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 11123 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 24971 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 15647 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 28271 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 21197 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 26914 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36616 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30459 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
В Харькове российская пропаганда распространяет фейк о "национальном сопротивлении" мобилизации – областной ТЦК

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Российская пропаганда распространяет фейки о "национальном сопротивлении" в Харькове и убийстве военнослужащего ТЦК. Харьковский областной ТЦК и СП опровергает эту информацию, называя ее информационной провокацией.

В Харькове российская пропаганда распространяет фейк о "национальном сопротивлении" мобилизации – областной ТЦК

В соцсетях появилась очередная выдумка российской пропаганды о якобы "национальном сопротивлении" мобилизационным мероприятиям в Харькове и убийстве военнослужащего ТЦК и СП. Никаких подтверждений этой информации нет. Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из-за недостатка реальных подтвержденных конфликтов российские пропагандисты выдумывают очередные информационные провокации для своей аудитории. В частности, на этот раз была распространена история о якобы гибели военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, которая не имеет никакого фактического основания.

В ТЦК и СП подчеркивают, что основная цель таких дезинформационных кампаний – посеять раздор в обществе, сформировать негативное отношение к работе территориальных центров и спровоцировать граждан к силовому сопротивлению мобилизационным мероприятиям.

По словам представителей учреждения, подобные действия направлены на подрыв обороноспособности Украины и усложнение выполнения боевых задач украинскими военными на фронте.

В то же время Харьковский областной ТЦК и СП уверяет, что продолжает в полном составе выполнять возложенные на него задачи по доукомплектованию воинских подразделений.

Отдельно подчеркивается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, не имеющие боевого опыта, допускаются к выполнению боевых задач только после прохождения усиленной военной подготовки.

В ведомстве добавили, что попытки врага навязать обществу миф о "национальном сопротивлении" не разрушат единства украинцев, которые продолжают защищать свое государство.

Напомним

В Тернопольской области двум местным жителям объявили подозрение за избиение военнослужащего ВСУ. Инцидент произошел 11 января после ДТП, переросшего в драку.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Тернопольская область
Вооруженные силы Украины
Украина
Харьков