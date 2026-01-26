В Харькове российская пропаганда распространяет фейк о "национальном сопротивлении" мобилизации – областной ТЦК
Киев • УНН
Российская пропаганда распространяет фейки о "национальном сопротивлении" в Харькове и убийстве военнослужащего ТЦК. Харьковский областной ТЦК и СП опровергает эту информацию, называя ее информационной провокацией.
В соцсетях появилась очередная выдумка российской пропаганды о якобы "национальном сопротивлении" мобилизационным мероприятиям в Харькове и убийстве военнослужащего ТЦК и СП. Никаких подтверждений этой информации нет. Об этом сообщает Харьковский областной ТЦК и СП, передает УНН.
Детали
Отмечается, что из-за недостатка реальных подтвержденных конфликтов российские пропагандисты выдумывают очередные информационные провокации для своей аудитории. В частности, на этот раз была распространена история о якобы гибели военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, которая не имеет никакого фактического основания.
В ТЦК и СП подчеркивают, что основная цель таких дезинформационных кампаний – посеять раздор в обществе, сформировать негативное отношение к работе территориальных центров и спровоцировать граждан к силовому сопротивлению мобилизационным мероприятиям.
По словам представителей учреждения, подобные действия направлены на подрыв обороноспособности Украины и усложнение выполнения боевых задач украинскими военными на фронте.
В то же время Харьковский областной ТЦК и СП уверяет, что продолжает в полном составе выполнять возложенные на него задачи по доукомплектованию воинских подразделений.
Отдельно подчеркивается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, не имеющие боевого опыта, допускаются к выполнению боевых задач только после прохождения усиленной военной подготовки.
В ведомстве добавили, что попытки врага навязать обществу миф о "национальном сопротивлении" не разрушат единства украинцев, которые продолжают защищать свое государство.
Напомним
В Тернопольской области двум местным жителям объявили подозрение за избиение военнослужащего ВСУ. Инцидент произошел 11 января после ДТП, переросшего в драку.