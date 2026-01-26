У Харкові російська пропаганда поширює фейк про "національний спротив" мобілізації - обласний ТЦК

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Ексклюзив
11:57 • 1812 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 6054 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 10669 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 24204 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 15306 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 27793 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 21047 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 26879 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36575 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 30435 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.5м/с
89%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вучич: мирний план передбачає вступ України до ЄС 1 січня 2027 року26 січня, 02:31 • 18529 перегляди
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 21439 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 18064 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 14984 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 12427 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 6058 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 24205 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 15193 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 27794 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 107343 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Ед Мілібенд
Марк Рютте
Родріго Дутерте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Філіппіни
Реклама
УНН Lite
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 1444 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 29331 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 28966 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 45052 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 44919 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Економіст (журнал)

У Харкові російська пропаганда поширює фейк про "національний спротив" мобілізації - обласний ТЦК

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Російська пропаганда поширює фейки про "національний спротив" у Харкові та вбивство військовослужбовця ТЦК. Харківський обласний ТЦК та СП спростовує цю інформацію, називаючи її інформаційною провокацією.

У Харкові російська пропаганда поширює фейк про "національний спротив" мобілізації - обласний ТЦК

У соцмережах з’явилася чергова вигадка російської пропаганди про нібито "національний спротив" мобілізаційним заходам у Харкові та вбивство військовослужбовця ТЦК та СП. Жодних підтверджень цієї інформації немає. Про це повідомляє  Харківський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що через нестачу реальних підтверджених конфліктів російські пропагандисти вигадують чергові інформаційні провокації для своєї аудиторії. Зокрема, цього разу було поширено історію про нібито загибель військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка не має жодного фактичного підґрунтя.

У ТЦК та СП наголошують, що основна мета таких дезінформаційних кампаній – посіяти розбрат у суспільстві, сформувати негативне ставлення до роботи територіальних центрів та спровокувати громадян до силового опору мобілізаційним заходам.

За словами представників установи, подібні дії спрямовані на підрив обороноздатності України та ускладнення виконання бойових завдань українськими військовими на фронті.

Водночас Харківський обласний ТЦК та СП запевняє, що продовжує у повному складі виконувати покладені на нього завдання з доукомплектування військових підрозділів.

Окремо підкреслюється, що військовослужбовці Збройних сил України, які не мають бойового досвіду, допускаються до виконання бойових завдань лише після проходження посиленої військової підготовки.

У відомстві додали, що намагання ворога нав’язати суспільству міф про "національний спротив" не зруйнують єдності українців, які продовжують захищати свою державу.

Нагадаємо

На Тернопільщині двом місцевим жителям оголосили підозру за побиття військовослужбовця ЗСУ. Інцидент стався 11 січня після ДТП, що переросла у бійку.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Тернопільська область
Збройні сили України
Україна
Харків