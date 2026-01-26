У Харкові російська пропаганда поширює фейк про "національний спротив" мобілізації - обласний ТЦК
Київ • УНН
Російська пропаганда поширює фейки про "національний спротив" у Харкові та вбивство військовослужбовця ТЦК. Харківський обласний ТЦК та СП спростовує цю інформацію, називаючи її інформаційною провокацією.
У соцмережах з’явилася чергова вигадка російської пропаганди про нібито "національний спротив" мобілізаційним заходам у Харкові та вбивство військовослужбовця ТЦК та СП. Жодних підтверджень цієї інформації немає. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та СП, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що через нестачу реальних підтверджених конфліктів російські пропагандисти вигадують чергові інформаційні провокації для своєї аудиторії. Зокрема, цього разу було поширено історію про нібито загибель військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка не має жодного фактичного підґрунтя.
У ТЦК та СП наголошують, що основна мета таких дезінформаційних кампаній – посіяти розбрат у суспільстві, сформувати негативне ставлення до роботи територіальних центрів та спровокувати громадян до силового опору мобілізаційним заходам.
За словами представників установи, подібні дії спрямовані на підрив обороноздатності України та ускладнення виконання бойових завдань українськими військовими на фронті.
Водночас Харківський обласний ТЦК та СП запевняє, що продовжує у повному складі виконувати покладені на нього завдання з доукомплектування військових підрозділів.
Окремо підкреслюється, що військовослужбовці Збройних сил України, які не мають бойового досвіду, допускаються до виконання бойових завдань лише після проходження посиленої військової підготовки.
У відомстві додали, що намагання ворога нав’язати суспільству міф про "національний спротив" не зруйнують єдності українців, які продовжують захищати свою державу.
Нагадаємо
На Тернопільщині двом місцевим жителям оголосили підозру за побиття військовослужбовця ЗСУ. Інцидент стався 11 січня після ДТП, що переросла у бійку.