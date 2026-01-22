$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 4800 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 15773 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 30000 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 30974 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 50234 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 29708 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 46869 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 47280 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21647 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
На Тернопільщині двом чоловікам оголошено підозру за побиття військовослужбовця

Київ • УНН

 • 68 перегляди

На Тернопільщині двом місцевим жителям оголосили підозру за побиття військовослужбовця ЗСУ. Інцидент стався 11 січня після ДТП, що переросла у бійку.

На Тернопільщині двом чоловікам оголошено підозру за побиття військовослужбовця
Фото: ГУНП України в Тернопільській області

На Тернопільщині правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, причетним до побиття військовослужбовця ЗСУ в Кременці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Тернопільській області.

Деталі

Інцидент стався 11 січня близько 21:20. За даними правоохоронців, після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла між водіями виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Потерпілий, який виявився військовослужбовцем ЗСУ, звернувся за медичною допомогою. Лікарі діагностували у нього тілесні ушкодження обличчя.

Тоді ж поліцейські встановили осіб, причетних до побиття. Ними виявилися двоє місцевих жителів. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці опитали всіх учасників події, свідків та очевидців, опрацювали записи з камер відеоспостереження, а також скерували потерпілого на судово-медичну експертизу для встановлення характеру та тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. На підставі зібраних фактів фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України

 - йдеться в дописі поліції.

Якщо суд визнає підозрюваних у побитті винними, їм може загрожувати обмеження або позбавлення волі до п’яти років, а також виправні роботи до одного року.

Нагадаємо

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо двох правоохоронців, яких обвинувачують у побитті чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК та СП.

Євген Устименко

