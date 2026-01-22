На Тернопільщині двом чоловікам оголошено підозру за побиття військовослужбовця
Київ • УНН
На Тернопільщині двом місцевим жителям оголосили підозру за побиття військовослужбовця ЗСУ. Інцидент стався 11 січня після ДТП, що переросла у бійку.
На Тернопільщині правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, причетним до побиття військовослужбовця ЗСУ в Кременці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Тернопільській області.
Деталі
Інцидент стався 11 січня близько 21:20. За даними правоохоронців, після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла між водіями виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.
Потерпілий, який виявився військовослужбовцем ЗСУ, звернувся за медичною допомогою. Лікарі діагностували у нього тілесні ушкодження обличчя.
Тоді ж поліцейські встановили осіб, причетних до побиття. Ними виявилися двоє місцевих жителів. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження правоохоронці опитали всіх учасників події, свідків та очевидців, опрацювали записи з камер відеоспостереження, а також скерували потерпілого на судово-медичну експертизу для встановлення характеру та тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. На підставі зібраних фактів фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України
Якщо суд визнає підозрюваних у побитті винними, їм може загрожувати обмеження або позбавлення волі до п’яти років, а також виправні роботи до одного року.
