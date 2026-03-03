$43.230.13
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
16:32 • 11973 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
15:45 • 14497 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 20090 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 26343 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
3 березня, 12:11 • 20668 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
3 березня, 11:55 • 19687 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23017 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33657 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 110341 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін може запропонувати Ірану, який перебуває під ударами США та Ізраїлю, лише "усну підтримку" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Аналітики стверджують, що путін може запропонувати Ірану лише усну підтримку після смерті Алі Хаменеї. росія не надаватиме військову допомогу Тегерану, оскільки договір про партнерство не передбачає взаємної оборони.

путін може запропонувати Ірану, який перебуває під ударами США та Ізраїлю, лише "усну підтримку" - ЗМІ

Після падіння Башара Асада в Сирії та Ніколаса Мадуро у Венесуелі, усна підтримка - це все, що російський диктатор володимир путін може запропонувати Ірану після смерті Алі Хаменеї. Про це пише Le Monde з посиланням на аналітиків, передає УНН

Усна підтримка – це все, що володимир путін зміг запропонувати своїм союзникам: сирійському президенту Башару Асаду, венесуельському Ніколасу Мадуро та тепер іранському Алі Хаменеї. Російський президент спостерігав, як вони один за одним падають, не ворухнувши пальцем, щоб захистити їх 

- пише видання. 

Зазначається, що у листі зі співчуттями, надісланому в неділю, 1 березня, своєму іранському колезі Масуду Пезешкіану, російський президент віддав шану покійному верховному лідеру, назвавши його "видатним державним діячем, який зробив величезний особистий внесок у розвиток дружніх зв'язків між росією та Іраном та підняття їх до рівня всебічного стратегічного партнерства".

Зеленський заявив, що війна в Ірані виявила нікчемність росії як союзника02.03.26, 15:55 • 5350 переглядiв

"Засуджуючи "цинічне порушення всіх норм людської моралі та міжнародного права", путін, проте, уникнув будь-якої згадки про США у своєму листі, оскільки він прагнув не налаштувати ворожнечу на президента США Дональда Трампа, на якого він покладається у підтримці своїх цілей у переговорах з Україною. На перший погляд, безсилля росії відображає "стратегічне зниження як на регіональному, так і на глобальному рівні". У Сирії, Венесуелі та через втрату впливу у врегулюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном москва довела свою нездатність захистити своїх партнерів і вплинути на результати. Наприклад, влітку 2025 року Дональд Трамп прямо відхилив пропозицію росії про посередництво в Ірані. Сама наявність цих партнерств і потенційна реакція Москви не є факторами, які враховує Вашингтон, що чітко сигналізує про його погляд на другорядну стратегічну роль москви", - зазначають аналітики. 

Також вказується, що москва не розглядає жодної конкретної військової допомоги Тегерану. Немає жодних зобов'язань робити це, оскільки договір про стратегічне партнерство, підписаний з Іраном в січні 2025 року, не містить пункту про взаємну оборону. 

Нам слід бути обережними та не розглядати відносини між росією та Іраном як обов'язковий союз між державами, готовими допомагати одна одній, незважаючи ні на що. Йдеться радше про домовленості та практику взаємодопомоги – наприклад, "шахед" за технології 

- додають аналітики.  

Не маючи змоги здійснити військове втручання для порятунку іранського режиму, росія може продовжувати робити те, на що вона довела свою спроможність: надавати режиму можливість врятувати себе. 

Це означає стриману, але постійну підтримку, спрямовану на посилення примусових можливостей Ісламської Республіки, зберігаючи при цьому правдоподібну можливість заперечення 

- наголошують дослідники. 

Нагадаємо 

росія і надалі відмовляється підтримувати Іран, попри "шаблонні засудження" нібито агресії з боку Заходу, після загибелі верховного лідера країни Алі Хаменеї та кількох інших високопосадовців Ірану.

Павло Башинський

російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Масуд Пезешкіян
Алі Хаменеї
Венесуела
Вашингтон
Башар аль-Асад
Шахед-136
Дональд Трамп
Вірменія
Азербайджан
Сирія
Україна
Іран