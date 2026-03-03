путін може запропонувати Ірану, який перебуває під ударами США та Ізраїлю, лише "усну підтримку" - ЗМІ

Після падіння Башара Асада в Сирії та Ніколаса Мадуро у Венесуелі, усна підтримка - це все, що російський диктатор володимир путін може запропонувати Ірану після смерті Алі Хаменеї. Про це пише Le Monde з посиланням на аналітиків, передає УНН.

Усна підтримка – це все, що володимир путін зміг запропонувати своїм союзникам: сирійському президенту Башару Асаду, венесуельському Ніколасу Мадуро та тепер іранському Алі Хаменеї. Російський президент спостерігав, як вони один за одним падають, не ворухнувши пальцем, щоб захистити їх - пише видання.

Зазначається, що у листі зі співчуттями, надісланому в неділю, 1 березня, своєму іранському колезі Масуду Пезешкіану, російський президент віддав шану покійному верховному лідеру, назвавши його "видатним державним діячем, який зробив величезний особистий внесок у розвиток дружніх зв'язків між росією та Іраном та підняття їх до рівня всебічного стратегічного партнерства".

"Засуджуючи "цинічне порушення всіх норм людської моралі та міжнародного права", путін, проте, уникнув будь-якої згадки про США у своєму листі, оскільки він прагнув не налаштувати ворожнечу на президента США Дональда Трампа, на якого він покладається у підтримці своїх цілей у переговорах з Україною. На перший погляд, безсилля росії відображає "стратегічне зниження як на регіональному, так і на глобальному рівні". У Сирії, Венесуелі та через втрату впливу у врегулюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном москва довела свою нездатність захистити своїх партнерів і вплинути на результати. Наприклад, влітку 2025 року Дональд Трамп прямо відхилив пропозицію росії про посередництво в Ірані. Сама наявність цих партнерств і потенційна реакція Москви не є факторами, які враховує Вашингтон, що чітко сигналізує про його погляд на другорядну стратегічну роль москви", - зазначають аналітики.

Також вказується, що москва не розглядає жодної конкретної військової допомоги Тегерану. Немає жодних зобов'язань робити це, оскільки договір про стратегічне партнерство, підписаний з Іраном в січні 2025 року, не містить пункту про взаємну оборону.

Нам слід бути обережними та не розглядати відносини між росією та Іраном як обов'язковий союз між державами, готовими допомагати одна одній, незважаючи ні на що. Йдеться радше про домовленості та практику взаємодопомоги – наприклад, "шахед" за технології - додають аналітики.

Не маючи змоги здійснити військове втручання для порятунку іранського режиму, росія може продовжувати робити те, на що вона довела свою спроможність: надавати режиму можливість врятувати себе.

Це означає стриману, але постійну підтримку, спрямовану на посилення примусових можливостей Ісламської Республіки, зберігаючи при цьому правдоподібну можливість заперечення - наголошують дослідники.

