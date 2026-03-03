$43.230.13
Ексклюзив
13:15 • 228 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 906 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 4310 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 7632 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 14902 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 29292 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 95452 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 83132 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 59799 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51037 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Україна перебуває під тиском ЄС з вимогою дозволити інспекцію пошкодженого трубопроводу "Дружба", що постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини. Київ заявляє про значні руйнування від авіаудару рф, але Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в навмисному перекритті.

ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT

Україна перебуває під тиском з вимогою дозволити ЄС провести інспекцію пошкодженого трубопроводу "Дружба", яким російська нафта надходить до Угорщини та Словаччини, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Це відбувається на тлі того, як дві прокремлівські країни звинувачують Київ у перебільшенні наслідків атаки москви - попри те, що, за словами українських чиновників, є докази масштабних руйнувань.

"Україна заявляє, що їй потрібен час для ремонту трубопроводу "Дружба" та надала докази пошкоджень від російського авіаудару в січні, але Угорщина та Словаччина стверджують, що Київ навмисно перекрив його", - пише видання.

Угорщина відклала схвалення кредиту ЄС для України до відновлення його роботи та запропонувала направити до України місію зі встановлення фактів разом зі Словаччиною.

Орбан з Фіцо домовився про "слідчу комісію" щодо "Дружби" і вимагає у Зеленського доступ27.02.26, 13:35 • 4569 переглядiв

За словами п'яти дипломатів та чиновників ЄС, зараз деякі проукраїнські уряди ЄС та Європейська комісія також просять Київ дозволити візит, щоб довести, що він намагається відновити поставки нафти

- ідеться у публікації.

Двоє з них заявили, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта під час свого візиту до Києва на четверту річницю повномасштабного вторгнення росії "спеціально звернулися до керівництва України з проханням надати доступ до трубопроводу "Дружба" для незалежної оцінки збитків, але їм було відмовлено". Єврокомісія не одразу відповіла на запит про коментар.

Суперечка стала ще більш актуальною, оскільки ціни на енергоносії зросли після того, як військові дії США та Ізраїлю проти Ірану порушили світові поставки нафти та газу. "І вона загострилася, оскільки Київ продовжує відмовляти європейським інспекторам у доступі", заявляє видання.

"Один високопоставлений дипломат ЄС заявив, що Київ забив "автогол", давши Угорщині привід заблокувати кредит", - сказано у публікації.

"Ми не можемо сказати, є шкода чи ні. Є дуже прості способи задокументувати її і показати, що вони наполегливо працюють над її усуненням. Вони цього не зробили", – сказали вони.

Високопоставлений український чиновник, близький до Президента Володимира Зеленського, "спростував припущення про те, що Київ зволікає, заявивши, що техніки української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" надали європейським колегам докази того, що "Дружба" зазнала серйозних пошкоджень".

Україна оцінює збитки нафтопроводу "Дружба" - Bloomberg дізналося, що відомо щодо ремонту27.02.26, 19:30 • 5655 переглядiв

Сергій Корецький, голова "Нафтогазу", повідомив Financial Times, що "російський удар призвів до пожежі в резервуарі, що зберігав 75 ​​000 кубічних метрів нафти, "на гасіння якої знадобилося 10 днів"".

"Було пошкоджено численні одиниці обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків, що відповідає за герметизацію трубопроводів, - сказав він. - Повітряна атака спричинила пожежу в найбільшому нафтосховищі в Європі, діаметр якого дорівнює розміру футбольного поля".

Враховуючи масштаби пошкоджень, за його словами, "повна оцінка потребує часу і очікується найближчим часом".

Українська державна компанія "Укртранснафта" заявила на момент атаки, що проводяться "аварійно-відновлювальні роботи", але що невпинні атаки росії ускладнюють безпечну експлуатацію, пише видання.

Український чиновник заявив, що відновлення вимагатиме відправлення ремонтних бригад у потенційно небезпечні райони та перенаправлення обмежених ресурсів.

"Чому ми повинні ремонтувати трубопровід - під час війни та без припинення вогню - який постачає нафту з росії друзям росії?" - запитав чиновник.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відклав затвердження пакету допомоги ЄС Україні обсягом 90 мільярдів євро через суперечку, посилюючи свою антиукраїнську позицію напередодні виборів, які, за опитуваннями, він може програти.

Опозиційна партія Угорщини "Тиса" випереджає Орбана на 20 відсотків - опитування25.02.26, 12:40 • 5304 перегляди

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Орбана у використанні цього питання для посилення своєї передвиборчої кампанії та в інтерв'ю Financial Times у понеділок зазначив, що не схильний полегшувати ситуацію для свого угорського колеги.

"Тепер ви блокуєте 90 мільярдів євро... грошей, які нам потрібні на зброю, для виживання", - сказав Президент України.

"Зі зростанням напруженості посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася через офіс Зеленського з проханням оглянути пошкоджений трубопровід або направити інших дипломатів ЄС, за словами двох осіб, обізнаних з цим питанням. За словами джерел, прохання було відхилено з міркувань безпеки", - ідеться у публікації.

У понеділок Орбан заявив, що "має супутникові дані, які свідчать про те, що трубопровід "Дружба" не був пошкоджений настільки, щоб зробити його непрацездатним, і сказав, що він продовжуватиме вживати "контрзаходів", доки Україна не відновить постачання нафти".

"Супутникові знімки, які переглянула Financial Times, чітко показали пошкодження на місці розташування трубопроводу внаслідок російського авіаудару. Але масштаби руйнувань неможливо оцінити лише за цими знімками", пише видання.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його та Орбана пропозицію провести "місію зі встановлення фактів" для встановлення масштабів пошкоджень було відхилено.

Український чиновник наполягав на тому, що Зеленський запросив Фіцо обговорити це питання безпосередньо в Києві, але запрошення було відхилено.

Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня01.03.26, 22:23 • 42368 переглядiв

Юлія Шрамко

