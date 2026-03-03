ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT

Україна перебуває під тиском з вимогою дозволити ЄС провести інспекцію пошкодженого трубопроводу "Дружба", яким російська нафта надходить до Угорщини та Словаччини, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Це відбувається на тлі того, як дві прокремлівські країни звинувачують Київ у перебільшенні наслідків атаки москви - попри те, що, за словами українських чиновників, є докази масштабних руйнувань.

"Україна заявляє, що їй потрібен час для ремонту трубопроводу "Дружба" та надала докази пошкоджень від російського авіаудару в січні, але Угорщина та Словаччина стверджують, що Київ навмисно перекрив його", - пише видання.

Угорщина відклала схвалення кредиту ЄС для України до відновлення його роботи та запропонувала направити до України місію зі встановлення фактів разом зі Словаччиною.

За словами п'яти дипломатів та чиновників ЄС, зараз деякі проукраїнські уряди ЄС та Європейська комісія також просять Київ дозволити візит, щоб довести, що він намагається відновити поставки нафти - ідеться у публікації.

Двоє з них заявили, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта під час свого візиту до Києва на четверту річницю повномасштабного вторгнення росії "спеціально звернулися до керівництва України з проханням надати доступ до трубопроводу "Дружба" для незалежної оцінки збитків, але їм було відмовлено". Єврокомісія не одразу відповіла на запит про коментар.

Суперечка стала ще більш актуальною, оскільки ціни на енергоносії зросли після того, як військові дії США та Ізраїлю проти Ірану порушили світові поставки нафти та газу. "І вона загострилася, оскільки Київ продовжує відмовляти європейським інспекторам у доступі", заявляє видання.

"Один високопоставлений дипломат ЄС заявив, що Київ забив "автогол", давши Угорщині привід заблокувати кредит", - сказано у публікації.

"Ми не можемо сказати, є шкода чи ні. Є дуже прості способи задокументувати її і показати, що вони наполегливо працюють над її усуненням. Вони цього не зробили", – сказали вони.

Високопоставлений український чиновник, близький до Президента Володимира Зеленського, "спростував припущення про те, що Київ зволікає, заявивши, що техніки української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" надали європейським колегам докази того, що "Дружба" зазнала серйозних пошкоджень".

Сергій Корецький, голова "Нафтогазу", повідомив Financial Times, що "російський удар призвів до пожежі в резервуарі, що зберігав 75 ​​000 кубічних метрів нафти, "на гасіння якої знадобилося 10 днів"".

"Було пошкоджено численні одиниці обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків, що відповідає за герметизацію трубопроводів, - сказав він. - Повітряна атака спричинила пожежу в найбільшому нафтосховищі в Європі, діаметр якого дорівнює розміру футбольного поля".

Враховуючи масштаби пошкоджень, за його словами, "повна оцінка потребує часу і очікується найближчим часом".

Українська державна компанія "Укртранснафта" заявила на момент атаки, що проводяться "аварійно-відновлювальні роботи", але що невпинні атаки росії ускладнюють безпечну експлуатацію, пише видання.

Український чиновник заявив, що відновлення вимагатиме відправлення ремонтних бригад у потенційно небезпечні райони та перенаправлення обмежених ресурсів.

"Чому ми повинні ремонтувати трубопровід - під час війни та без припинення вогню - який постачає нафту з росії друзям росії?" - запитав чиновник.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відклав затвердження пакету допомоги ЄС Україні обсягом 90 мільярдів євро через суперечку, посилюючи свою антиукраїнську позицію напередодні виборів, які, за опитуваннями, він може програти.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Орбана у використанні цього питання для посилення своєї передвиборчої кампанії та в інтерв'ю Financial Times у понеділок зазначив, що не схильний полегшувати ситуацію для свого угорського колеги.

"Тепер ви блокуєте 90 мільярдів євро... грошей, які нам потрібні на зброю, для виживання", - сказав Президент України.

"Зі зростанням напруженості посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася через офіс Зеленського з проханням оглянути пошкоджений трубопровід або направити інших дипломатів ЄС, за словами двох осіб, обізнаних з цим питанням. За словами джерел, прохання було відхилено з міркувань безпеки", - ідеться у публікації.

У понеділок Орбан заявив, що "має супутникові дані, які свідчать про те, що трубопровід "Дружба" не був пошкоджений настільки, щоб зробити його непрацездатним, і сказав, що він продовжуватиме вживати "контрзаходів", доки Україна не відновить постачання нафти".

"Супутникові знімки, які переглянула Financial Times, чітко показали пошкодження на місці розташування трубопроводу внаслідок російського авіаудару. Але масштаби руйнувань неможливо оцінити лише за цими знімками", пише видання.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його та Орбана пропозицію провести "місію зі встановлення фактів" для встановлення масштабів пошкоджень було відхилено.

Український чиновник наполягав на тому, що Зеленський запросив Фіцо обговорити це питання безпосередньо в Києві, але запрошення було відхилено.

Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня