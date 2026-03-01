Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
Київ • УНН
Україна запропонувала прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати візиту – 6 або 9 березня. Це зроблено для обговорення всіх питань, як було домовлено раніше.
Україна запропонувала Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня. Про це повідомили в ОП, передає УНН.
Україна запропонувала Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня – для обговорення всіх наявних питань, як і було домовлено в телефонній розмові між Президентом України Володимиром Зеленським і Премʼєр-міністром Фіцо
Фіцо прийняв пропозицію Зеленського провести спільні переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці27.02.26, 19:16 • 4570 переглядiв
Нагадаємо
Президент Словаччини Роберт Фіцо погодився на пропозицію Володимира Зеленського провести переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці. Це сталося після обговорення проблем з транзитом нафти через Україну.
Зеленський зідзвонився з Фіцо - запросив до Києва "для обговорення усіх питань"27.02.26, 13:48 • 4271 перегляд