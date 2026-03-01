Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня

Україна запропонувала Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня. Про це повідомили в ОП, передає УНН.

Україна запропонувала Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня – для обговорення всіх наявних питань, як і було домовлено в телефонній розмові між Президентом України Володимиром Зеленським і Премʼєр-міністром Фіцо - йдеться у повідомленні.

Фіцо прийняв пропозицію Зеленського провести спільні переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці

Нагадаємо

Президент Словаччини Роберт Фіцо погодився на пропозицію Володимира Зеленського провести переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці. Це сталося після обговорення проблем з транзитом нафти через Україну.

Зеленський зідзвонився з Фіцо - запросив до Києва "для обговорення усіх питань"