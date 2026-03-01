$43.210.00
51.020.00
ukenru
20:23 • 216 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 6578 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 11390 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 20987 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 37994 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 56623 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 64217 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74490 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 76004 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72723 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%1 березня, 10:49 • 17265 перегляди
Протест у Пакистані переріс у штурм консульства США - є загиблі і поранені1 березня, 11:04 • 12318 перегляди
ЦАХАЛ показав відео ураження штабу ЗС Ірану в ТегераніVideo1 березня, 11:21 • 10822 перегляди
Нафтовий танкер Skylight під санкціями США зазнав удару з боку Ірану біля ОмануVideo1 березня, 12:50 • 9802 перегляди
Іран вдарив ракетою по Бейт-Шемешу в Ізраїлі, є жертвиPhotoVideo1 березня, 13:12 • 8174 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 85359 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 90290 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 75646 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 78250 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 78545 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джон Гілі
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 44774 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 43351 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 40818 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 40009 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 53606 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Bild
The Guardian

Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Україна запропонувала прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати візиту – 6 або 9 березня. Це зроблено для обговорення всіх питань, як було домовлено раніше.

Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня

Україна запропонувала Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня. Про це повідомили в ОП, передає УНН.

Україна запропонувала Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну – 6 або 9 березня – для обговорення всіх наявних питань, як і було домовлено в телефонній розмові між Президентом України Володимиром Зеленським і Премʼєр-міністром Фіцо 

- йдеться у повідомленні.

Фіцо прийняв пропозицію Зеленського провести спільні переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці27.02.26, 19:16 • 4570 переглядiв

Нагадаємо

Президент Словаччини Роберт Фіцо погодився на пропозицію Володимира Зеленського провести переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці. Це сталося після обговорення проблем з транзитом нафти через Україну.

Зеленський зідзвонився з Фіцо - запросив до Києва "для обговорення усіх питань"27.02.26, 13:48 • 4271 перегляд

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Енергетика
Роберт Фіцо
Словаччина
Володимир Зеленський
Україна