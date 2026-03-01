$43.210.00
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
21:48 • 15202 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 31225 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 43085 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 39802 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 45199 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 47552 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 54291 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 48365 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 51233 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану

Київ • УНН

Президент США Дональд Трамп заявив, що масовані авіаудари по іранських об'єктах триватимуть, закликавши іранських військових припинити опір. Він запропонував імунітет в обмін на складання зброї, підкресливши, що це єдиний шлях до миру.

Президент США Дональд Трамп заявив, що масовані та високоточні авіаудари по іранських об'єктах триватимуть щонайменше протягом наступного тижня або стільки, скільки знадобиться для виконання військових цілей. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп у своєму зверненні, де він також підтвердив загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, закликав іранських військових та поліцію припинити опір і об'єднатися з народом. Американський лідер підкреслив, що мета операції – не лише знищення загроз, а й встановлення тривалого миру на Близькому Сході та в усьому світі.

Вимоги капітуляції та імунітет для іранських силовиків

Трамп звернувся до представників Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та місцевих правоохоронців із пропозицією скласти зброю в обмін на повну безпеку.

Зараз вони можуть отримати імунітет, пізніше вони отримають лише смерть!

– наголосив президент, зауваживши, що іранська держава була значною мірою зруйнована всього за один день атак.

Він закликав "іранських патріотів" скористатися цим шансом, щоб повернути контроль над своєю країною та відновити її велич після десятиліть тиранії.

Стратегія "Мир через силу" та майбутнє регіону

Попри заклики до іранського народу взяти владу у свої руки, Трамп підтвердив, що військова машина США не зупиниться до повного виконання завдань.

Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв

– написав він.

Трамп додав, що це єдиний шлях до припинення дестабілізації регіону проксі-групами та ядерними амбіціями Тегерана. Білий дім розглядає поточну операцію як історичний момент для докорінної зміни політичного ландшафту Близького Сходу та захисту американських інтересів на десятиліття вперед.

Степан Гафтко

