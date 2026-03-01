Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що масовані та високоточні авіаудари по іранських об'єктах триватимуть щонайменше протягом наступного тижня або стільки, скільки знадобиться для виконання військових цілей. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп у своєму зверненні, де він також підтвердив загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, закликав іранських військових та поліцію припинити опір і об'єднатися з народом. Американський лідер підкреслив, що мета операції – не лише знищення загроз, а й встановлення тривалого миру на Близькому Сході та в усьому світі.

Вимоги капітуляції та імунітет для іранських силовиків

Трамп звернувся до представників Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та місцевих правоохоронців із пропозицією скласти зброю в обмін на повну безпеку.

Зараз вони можуть отримати імунітет, пізніше вони отримають лише смерть! – наголосив президент, зауваживши, що іранська держава була значною мірою зруйнована всього за один день атак.

Він закликав "іранських патріотів" скористатися цим шансом, щоб повернути контроль над своєю країною та відновити її велич після десятиліть тиранії.

Стратегія "Мир через силу" та майбутнє регіону

Попри заклики до іранського народу взяти владу у свої руки, Трамп підтвердив, що військова машина США не зупиниться до повного виконання завдань.

Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – написав він.

Трамп додав, що це єдиний шлях до припинення дестабілізації регіону проксі-групами та ядерними амбіціями Тегерана. Білий дім розглядає поточну операцію як історичний момент для докорінної зміни політичного ландшафту Близького Сходу та захисту американських інтересів на десятиліття вперед.

Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї