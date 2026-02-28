$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що військові операції США та Ізраїлю проти Ірану виходять за межі міжнародного права. Він вважає, що дії США спрямовані на запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.

Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб констатував, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану виходить за межі міжнародного права. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Стубб зазначив, що значною мірою дії США проти Ірану виходять за межі традиційного міжнародного права. 

Зазвичай легітимізації такого типу атак прагнули або з боку ООН, або щонайменш з боку союзників. Зараз про це особливо не йшлося

- зазначив президент у ранковому радіоефірі.

Він висловив думку, що дії США явно мають за мету не дати Ірану отримати власну ядерну зброю. 

Стубб вважає, що потенційні подальші переговори будуть відбуватися безпосередньо між США та Іраном. 

Нагадаємо

Рада Безпеки ООН збереться в суботу о 23:00 за київським часом для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході. Засідання ініціював президент Франції Емманюель Макрон.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Ізраїль
Александр Стубб
Організація Об'єднаних Націй
Фінляндія
Сполучені Штати Америки
Іран