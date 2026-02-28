Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб констатував, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану виходить за межі міжнародного права. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Стубб зазначив, що значною мірою дії США проти Ірану виходять за межі традиційного міжнародного права.

Зазвичай легітимізації такого типу атак прагнули або з боку ООН, або щонайменш з боку союзників. Зараз про це особливо не йшлося