07:12 • 7082 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 17614 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 31694 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 34963 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 43805 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 42041 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 41923 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 56707 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 47345 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40685 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
Катар перехопи дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Влада Катару повідомила про перехоплення двох іранських ракет системою Patriot після спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Мешканців країни закликали залишатися вдома та триматися подалі від військових об'єктів.

Катар перехопи дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі

Після початку спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану влада Катару повідомила про перехоплення двох іранських ракет у своєму повітряному просторі, повідомляє УНН з посиланням на CNN. 

Ракети були знищені системою Patriot. 

Також влада Катару видала попередження для усіх мешканців країни: людей просять залишатися вдома та триматися подалі від військових обʼєктів.

Раніше посольство США у Катарі також видало попередження про загрозу та закликала усіх своїх громадян, які перебувають в країні перебувати у безпечних місцях. Також  США евакуювали частину особового складу з бази ВПС США Аль-Удейд у Катарі. 

Нагадаємо 

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані. Серед уражених об'єктів – президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Євген Царенко

