Катар перехопи дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі
Київ • УНН
Влада Катару повідомила про перехоплення двох іранських ракет системою Patriot після спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Мешканців країни закликали залишатися вдома та триматися подалі від військових об'єктів.
Після початку спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану влада Катару повідомила про перехоплення двох іранських ракет у своєму повітряному просторі, повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Ракети були знищені системою Patriot.
Також влада Катару видала попередження для усіх мешканців країни: людей просять залишатися вдома та триматися подалі від військових обʼєктів.
Раніше посольство США у Катарі також видало попередження про загрозу та закликала усіх своїх громадян, які перебувають в країні перебувати у безпечних місцях. Також США евакуювали частину особового складу з бази ВПС США Аль-Удейд у Катарі.
Нагадаємо
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані. Серед уражених об'єктів – президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.