Катар перехопи дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі

Після початку спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану влада Катару повідомила про перехоплення двох іранських ракет у своєму повітряному просторі, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Ракети були знищені системою Patriot.

Також влада Катару видала попередження для усіх мешканців країни: людей просять залишатися вдома та триматися подалі від військових обʼєктів.

Раніше посольство США у Катарі також видало попередження про загрозу та закликала усіх своїх громадян, які перебувають в країні перебувати у безпечних місцях. Також США евакуювали частину особового складу з бази ВПС США Аль-Удейд у Катарі.

Нагадаємо

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані. Серед уражених об'єктів – президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.